दलिया नहीं पसंद आई तो पत्नी को दे दी मौत, सीधी में बेसबॉल बैट से पीटकर लेडी हेड कांस्टेबल की हत्या

सीधी में हेड कांस्टेबल की बड़ी बेहरमी से हत्या. खाना बनाने को लेकर हुए विवाद में पति पर बेसबॉल बैट से पीट-पीटकर मारने का आरोप.

SIDHI HEAD CONSTABLE MURDERED
बेसबॉल बैट से पीट-पीटकर हत्या (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 16, 2025 at 1:25 PM IST

सीधी: पुलिस लाइन हेडक्वार्टर से मंगलवार सुबह दिल दहला देने वाली खबर सामने आई. आरोप है कि कमर्जी थाने में पदस्थ लेडी कांस्टेबल सबिता साकेत की उसके पति ने बेसबॉल बैट से पीट-पीटकर हत्या कर दी. घटना की वजह पारिवारिक कलह बताई जा रही है. घटना के बाद से आरोपी फरार है. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है. इस घटना से जहां मृतका के परिवार में कोहराम मच गया. वहीं पुलिस महकमा भी दुखी है.

बेसबॉल बैट से पीट-पीटकर हत्या

जानकारी के मुताबिक, सबिता साकेत (38) और उनके पति वीरेंद्र साकेत (40) के बीच लंबे समय से घरेलू विवाद चल रहा था. सोमवार की देर रात खाना बनाने की बात को लेकर इनका विवाद हो गया था. इस बार विवाद इतना बढ़ गया कि वो सबिता की मौत का कारण बन गया. आरोप है कि सबिता के पति वीरेंद्र ने विवाद के दौरान गुस्से में आकर घर में रखे बेसबॉल के बैट से बड़ी बेहरमी से सबिता की पिटाई कर दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई. आरोपी घटना के बाद घर छोड़कर फरार हो गया.

सीधी में हेड कान्स्टेबल की बड़ी बेहरमी से हत्या (ETV Bharat)

खाना बनाने के लेकर हुआ था विवाद

मृतका की बेटी रानी साकेत ने बताया कि "रात 10:30 मैं अपनी मां से फोन पर बात कर रही थी. मां ने बताया कि मैंने दलिया और दाल बनाया हुआ है, लेकिन तुम्हारे पापा उसे नहीं खा रहे हैं. वह मुझसे दूसरा खाना बनाने के लिए कह रहे हैं. इसके बाद मुझे झगड़ा करने की आवाज सुनाई दी और फिर मां का फोन कट गया. मैं अपने मामा के साथ घर गई तो देखा की मां की मौत हो चुकी थी." बता दें कि रानी अपने घर से करीब 10 किलोमीटर दूरी पर स्थित अपने ननिहाल गई थी. रानी का एक भाई भी है जो भोपाल में रहकर पढ़ाई करता है.

पुलिस हर एंगल से मामले की कर रही जांच

मंगलवार सुबह जब कॉलोनी के अन्य लोगों को घटना को जानकारी लगी तो इलाके में सनसनी फैल गई. सूचना मिलते ही कोतवाली थाना प्रभारी कन्हैया सिंह बघेल पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे. पूरा प्रशासनिक अमला मौके पर जुट गया. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. अधिकारियों का कहना है कि प्रारंभिक जांच में हत्या की वजह घरेलू विवाद सामने आ रहा है, लेकिन अन्य पहलुओं की भी बारीकी से जांच की जा रही है.

परिवार के साथ पुलिस विभाग में शोक

डीआईजी हेमंत चौहान ने बताया कि "यह घटना बहुत ही दुखद है. हमारे पुलिस विभाग के लिए यह अपूरणीय क्षति है. हमने तत्काल 1 लाख की सहायता राशि उपलब्ध करा दी है. बाकि आगे जो भी होगा हम पूरी मदद करेंगे. उन्हें राजकीय सम्मान के साथ विदा किया गया है. एसपी ने पूरे जिले में नाकाबंदी करवा दी है. जल्द ही आरोपी की गिरफ्तारी कर लिया जाएगा.

महिला प्रधान आरक्षक की मौत से जहां परिवार में कोहराम मचा है. वहीं पुलिस महकमे में भी शोक और आक्रोश का माहौल है. एक ओर जहां मामूली विवाद ने एक घर को उजाड़ दिया, तो वहीं खाकी ने अपनी एक कर्तव्यनिष्ठ सिपाही को खो दिया."

