सीधी में फैला डायरिया का कहर, गांव में मचा हड़कंप, हरकत में हेल्थ डिपार्टमेंट
सीधी के टमसार गांव में डायरिया का प्रकोप, 20 से अधिक ग्रामीण बीमार, स्वास्थ्य विभाग ने शिविर लगाकर ग्रामीणों को किया हेल्थ चेकअप.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : September 9, 2025 at 8:12 PM IST
सीधी: कुसमी विकासखंड अंतर्गत टमसार गांव के बैगान टोला में डायरिया का प्रकोप देखने को मिला है. बीते 4 दिनों में हालात इतने चिंताजनक हो चुके हैं कि 20 से ज्यादा लोग उल्टी-दस्त के शिकार हो चुके हैं. इनमें छोटे बच्चे और महिलाएं भी शामिल हैं. अचानक बढ़े मरीजों की संख्या से गांव में अफरा-तफरी का माहौल हो गया है. वहीं घटना की जानकारी मिलते ही स्वास्थ्य विभाग हरकत में आ गया है.
डायरिया के प्रकोप से मचा हड़कंप
स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के अनुसार, "4 सितंबर को डायरिया का पहला मरीज सामने आया था. इसके बाद 5 सितंबर को 4, 6 सितंबर को 5, 7 सितंबर को 8 और 8 सितंबर को 4 लोग बीमार हो गए. इस तरह कुल 20 से अधिक ग्रामीण इसकी चपेट में आ चुके हैं. इनमें से 20 लोगों का उपचार प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र टमसार में किया गया, जबकि 2 गंभीर मरीजों को जिला चिकित्सालय सीधी रेफर किया गया.
गांव में लगा स्वास्थ्य शिविर
स्थिति की गंभीरता को देखते हुए कलेक्टर स्वारोचिष सोमवंशी के निर्देश पर एसडीएम आर.पी. त्रिपाठी और सीईओ ज्ञानेन्द्र मिश्र ने मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया. ग्रामीण सरपंच मकरंद सिंह उइके और राम बहादुर प्रजापति स्वास्थ्य विभाग की टीम के साथ मिलकर बीमारों को अस्पताल तक पहुंचाने में जुटे हुए हैं. वहीं दवाइयों की कमी होने पर सरपंच ने निजी क्लिनिक से दवाएं उपलब्ध कराईं. इसके अलावा संक्रमण पर अंकुश लगाने के लिए गांव के कुएं में ब्लीचिंग पाउडर डलवाया गया.
हरकत में आया स्वास्थ्य विभाग
कुसमी सीईओ ज्ञानेंद्र मिश्रा ने बताया,"घटना की सूचना मिलते ही स्वास्थ्य विभाग की टीम टमसार गांव पहुंची. टीम ने गांव में विशेष स्वास्थ्य शिविर लगाकर लोगों का चेकअप किया और डायरिया से ग्रसित लोगों को इलाज मुहैया कराया. जांच के दौरान जिन लोगों की हालत चिंताजनक मिली, उन्हें तत्काल एंबुलेंस की मदद से स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज जारी है. इस शिविर में गांव के करीब 80 ग्रामीणों की जांच की गई." हालांकि, समय पर इलाज मिलने से मरीजों की हालत में सुधार है. अब स्थिति नियंत्रण में बताई जा रही है.