सीधी में चकाचक हो रहे पहाड़ों के इलेक्ट्रिक वायर, 20 गांवों में 6 दिन कायम रहेगा अंधेरा

सीधी में पहाड़ी फीडर लाइन पर तार बदलने का काम शुरू. 10 सितंबर तक क्षेत्र के 20 गांवों में बिजली आपूर्ति होगी बाधित.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : September 6, 2025 at 12:02 PM IST
सीधी: मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने सीधी में बिजली आपूर्ति व्यवस्था को और मजबूत बनाने के लिए बड़ा कदम उठाया है. कंपनी ने 33 केवी उपकेंद्र पटपरा से निकलने ताली फीडर पहाड़ी लाइन पर तार बदलने का काम शुरू किया है. इसके चलते 5 सितंबर से 10 सितंबर 2025 तक बिजली आपूर्ति बाधित रहेगी. इससे क्षेत्र के 20 गांव प्रभावित होंगे. बिजली कंपनी ने लोगों से धैर्य बनाए रखने और सहयोग की अपील की है. कंपनी का कहना है कि इस काम से लंबे समय के लिए लोगों को फायदा मिलेगा.
6 दिनों तक 20 गांवों में प्रभावित होगी बिजली
अधीक्षण अभियंता अजीत सिंह ने बताया कि "33 केवी उपकेंद्र पटपरा से जुड़े सभी उपभोक्ताओं की आपूर्ति प्रभावित होगी. इसके चलते 5 से 10 सितंबर तक प्रतिदिन सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक बिजली आपूर्ति बाधित होगी. इस दौरान पटपरा, कमर्जी, सोनवर्षा, पहाड़ी सहित 20 गांव प्रभावित होंगे. उन्होंने उपभोक्ताओं से अपील की है कि इस अवधि में अपने दैनिक कार्यों की योजना पहले से बना लें, ताकि असुविधा से बचा जा सके." उन्होंने लोगों से धैर्य बनाए रखने और कंपनी को सहयोग करने की भी अपील की है.
- खतरे के तारों पर बंदरों जैसी छलांग, मंकी क्रॉलिंग से जांबाज ने लौटाई एमपी-महाराष्ट्र की बिजली
- खंभों से तार गायब, पिछले 2 साल से छाया अंधेरा, बिजली बिल लगातार आ रहे
इस काम का लॉन्ग टर्म में मिलेगा फायदा
कंपनी का कहना है , इस काम के दौरान उपभोक्ताओं को असुविधा जरूर होगी, लेकिन यह काम लॉन्ग टर्म में फायदे के लिए किया जा रहा है. काम पूरा होने के बाद उपभोक्ताओं को बेहतर और सुचारु बिजली आपूर्ति मिल सकेगी. प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि काम निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा करने के लिए सभी तकनीकी दल सक्रिय रहेंगे. कंपनी का कहना है कि, अगर मौसम ठीक रहा और किसी प्रकार की कोई तकनीकी परेशानी नहीं आई तो यह काम तय समय में पूरा कर लिया जाएगा.