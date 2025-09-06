सीधी में चकाचक हो रहे पहाड़ों के इलेक्ट्रिक वायर, 20 गांवों में 6 दिन कायम रहेगा अंधेरा

ETV Bharat / state

सीधी: मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने सीधी में बिजली आपूर्ति व्यवस्था को और मजबूत बनाने के लिए बड़ा कदम उठाया है. कंपनी ने 33 केवी उपकेंद्र पटपरा से निकलने ताली फीडर पहाड़ी लाइन पर तार बदलने का काम शुरू किया है. इसके चलते 5 सितंबर से 10 सितंबर 2025 तक बिजली आपूर्ति बाधित रहेगी. इससे क्षेत्र के 20 गांव प्रभावित होंगे. बिजली कंपनी ने लोगों से धैर्य बनाए रखने और सहयोग की अपील की है. कंपनी का कहना है कि इस काम से लंबे समय के लिए लोगों को फायदा मिलेगा.

6 दिनों तक 20 गांवों में प्रभावित होगी बिजली

अधीक्षण अभियंता अजीत सिंह ने बताया कि "33 केवी उपकेंद्र पटपरा से जुड़े सभी उपभोक्ताओं की आपूर्ति प्रभावित होगी. इसके चलते 5 से 10 सितंबर तक प्रतिदिन सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक बिजली आपूर्ति बाधित होगी. इस दौरान पटपरा, कमर्जी, सोनवर्षा, पहाड़ी सहित 20 गांव प्रभावित होंगे. उन्होंने उपभोक्ताओं से अपील की है कि इस अवधि में अपने दैनिक कार्यों की योजना पहले से बना लें, ताकि असुविधा से बचा जा सके." उन्होंने लोगों से धैर्य बनाए रखने और कंपनी को सहयोग करने की भी अपील की है.