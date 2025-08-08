Essay Contest 2025

ETV Bharat / state

पिथौरागढ़ के कनार में बारिश से पुल बहा, बीमार महिला को रस्सी के सहारे करायी नदी पार - PITHORAGARH ROAD CLOSED

पिथौरागढ़ में कनार गांव में बीमार महिला को रस्सियों से नदी पार कर पहुंचाया गया अस्पताल, अभी जिले में भी कई सड़कें बंद

Pithoaragh Sick Woman River Cross
बीमार महिला को रस्सियों से कराया गया नदी पार (फोटो सोर्स- Villagers)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : August 8, 2025 at 4:38 PM IST

3 Min Read

पिथौरागढ़: उत्तराखंड में मानसून की बारिश की वजह से जगह-जगह भारी नुकसान हुआ है. उत्तरकाशी के धराली में आपदा आने से कई लापता हैं. कुछ लोग जान भी गंवा चुके हैं. वहीं, पिथौरागढ़ जिले के धारचूला क्षेत्र में भी बारिश से सड़कें बंद हो गई. जिसकी वजह से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. यहां कनार गांव में बीमार महिला को अस्पताल पहुंचाने के लिए काफी जद्दोजहद करनी पड़ी. एसडीआरएफ की टीम ने महिला को रस्सी के सहारे नदी पार करायी फिर अस्पताल पहुंचाया गया.

पुल बहने से कनार गांव का टूटा संपर्क: बता दें कि पिछले दो दिनों से लगातार बारिश की वजह से धारचूला के कनार गांव का संपर्क तहसील मुख्यालय से टूट चुका है. जहां कनार से बरम जौलजीबी को जोड़ने वाला पुल बह गया है. जिसके चलते नदी को पार करना ग्रामीणों के लिए मुश्किल बना हुआ है.

Pithoaragh Sick Woman River Cross
रस्सियों के जरिए महिला की मदद (फोटो सोर्स- Villagers)

बीमार महिला को अस्पताल पहुंचाना था चुनौती: इसी बीच जौलजीबी कोतवाली पुलिस को एक सूचना मिली कि कनार गांव की काली देवी पत्नी दीवान सिंह (उम्र 61 वर्ष) काफी समय से बीमार चल रही हैं, उन्हें उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाना जरूरी है. यह सूचना मिलते ही पिथौरागढ़ पुलिस अधीक्षक रेखा यादव के निर्देश पर पुलिस और एसडीआरएफ की टीम को तत्काल सहायता के लिए रवाना किया गया.

बीमार महिला को रस्सी के सहारे पार करायी नदी: अपर उपनिरीक्षक सतेंद्र पाल सिंह के नेतृत्व में एसडीआरएफ की टीम करीब 7 किमी पैदल चलकर मौके पर पहुंची. जिसके बीद टीम ने कनार की ओर से बरम की दिशा में करीब 50 मीटर लंबी रस्सी से रिवर क्रॉसिंग की व्यवस्था बनाई. फिर बीमार महिला काली देवी को स्ट्रेचर और रस्सियों के जरिए नदी पार कराकर सुरक्षित रूप से बरम तक लाया गया. जहां से परिजनों महिला को लेकर पिथौरागढ़ अस्पताल ले गए.

Pithoaragh Sick Woman River Cross
कनार गांव की बीमार महिला (फोटो सोर्स- Villagers)

पिथौरागढ़ में की सड़कें बंद: वहीं, बीमार महिला के परिजनों और ग्रामीणों ने पुलिस एवं एसडीआएफ टीम का आभार जताया. गौर हो कि पिछले दो दिनों से लगातार हो रही बारिश के कारण पिथौरागढ़ जिले में एक दर्जन से ज्यादा सडकें बंद हैं. जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है.

दो दर्जन से ज्यादा मकान खतरे की जद में: वहीं, लगातार हो रही बारिश के कारण जनजीवन प्रभावित हो गया है. इतना ही नहीं प्रशासन की मानें तो जिलेभर दो दर्जन से ज्यादा मकान खतरे की जद में हैं. बारिश की वजह से तमाम नदी नाले उफान पर बह रहे हैं. इसके साथ खेती किसानी भी प्रभावित हुई है.

ये भी पढ़ें-

पिथौरागढ़: उत्तराखंड में मानसून की बारिश की वजह से जगह-जगह भारी नुकसान हुआ है. उत्तरकाशी के धराली में आपदा आने से कई लापता हैं. कुछ लोग जान भी गंवा चुके हैं. वहीं, पिथौरागढ़ जिले के धारचूला क्षेत्र में भी बारिश से सड़कें बंद हो गई. जिसकी वजह से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. यहां कनार गांव में बीमार महिला को अस्पताल पहुंचाने के लिए काफी जद्दोजहद करनी पड़ी. एसडीआरएफ की टीम ने महिला को रस्सी के सहारे नदी पार करायी फिर अस्पताल पहुंचाया गया.

पुल बहने से कनार गांव का टूटा संपर्क: बता दें कि पिछले दो दिनों से लगातार बारिश की वजह से धारचूला के कनार गांव का संपर्क तहसील मुख्यालय से टूट चुका है. जहां कनार से बरम जौलजीबी को जोड़ने वाला पुल बह गया है. जिसके चलते नदी को पार करना ग्रामीणों के लिए मुश्किल बना हुआ है.

Pithoaragh Sick Woman River Cross
रस्सियों के जरिए महिला की मदद (फोटो सोर्स- Villagers)

बीमार महिला को अस्पताल पहुंचाना था चुनौती: इसी बीच जौलजीबी कोतवाली पुलिस को एक सूचना मिली कि कनार गांव की काली देवी पत्नी दीवान सिंह (उम्र 61 वर्ष) काफी समय से बीमार चल रही हैं, उन्हें उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाना जरूरी है. यह सूचना मिलते ही पिथौरागढ़ पुलिस अधीक्षक रेखा यादव के निर्देश पर पुलिस और एसडीआरएफ की टीम को तत्काल सहायता के लिए रवाना किया गया.

बीमार महिला को रस्सी के सहारे पार करायी नदी: अपर उपनिरीक्षक सतेंद्र पाल सिंह के नेतृत्व में एसडीआरएफ की टीम करीब 7 किमी पैदल चलकर मौके पर पहुंची. जिसके बीद टीम ने कनार की ओर से बरम की दिशा में करीब 50 मीटर लंबी रस्सी से रिवर क्रॉसिंग की व्यवस्था बनाई. फिर बीमार महिला काली देवी को स्ट्रेचर और रस्सियों के जरिए नदी पार कराकर सुरक्षित रूप से बरम तक लाया गया. जहां से परिजनों महिला को लेकर पिथौरागढ़ अस्पताल ले गए.

Pithoaragh Sick Woman River Cross
कनार गांव की बीमार महिला (फोटो सोर्स- Villagers)

पिथौरागढ़ में की सड़कें बंद: वहीं, बीमार महिला के परिजनों और ग्रामीणों ने पुलिस एवं एसडीआएफ टीम का आभार जताया. गौर हो कि पिछले दो दिनों से लगातार हो रही बारिश के कारण पिथौरागढ़ जिले में एक दर्जन से ज्यादा सडकें बंद हैं. जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है.

दो दर्जन से ज्यादा मकान खतरे की जद में: वहीं, लगातार हो रही बारिश के कारण जनजीवन प्रभावित हो गया है. इतना ही नहीं प्रशासन की मानें तो जिलेभर दो दर्जन से ज्यादा मकान खतरे की जद में हैं. बारिश की वजह से तमाम नदी नाले उफान पर बह रहे हैं. इसके साथ खेती किसानी भी प्रभावित हुई है.

ये भी पढ़ें-

For All Latest Updates

TAGGED:

महिला को रस्सी के सहारे नदी पारPITHOARAGH SICK WOMAN RIVER CROSSKANAR VILLAGE BRIDGE SWEPT AWAYपिथौरागढ़ कनार गांव पुल बहाPITHORAGARH ROAD CLOSED

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

उत्तराखंड के ऐतिहासिक शहर की जलसमाधि के 21 साल, यादों के झरोखों में 'एक थी टिहरी'

धरती का इंडिकेटर है 'थर्ड पोल', जानें क्यों जरूरी है हिमालय, ग्लोबल वार्मिंग से सीधा कनेक्शन

Explainer: एक क्लिक में जानिए कैसे होता है उपराष्ट्रपति का चुनाव, क्या है वोटिंग प्रॉसेस

नीम करोली बाबा के अनसुने किस्से, कैसे एक ही समय पर दो जगह रहे मौजूद, 40 साल तक की निर्विरोध प्रधानी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.