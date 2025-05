ETV Bharat / state

बेनीवाल बोले- गहलोत और वसुंधरा के समय के RPSC के अध्यक्षों की जांच हो, पता तो चले कितने रिश्तेदारों को लगाया - BENIWAL ON BHAJANLAL GOVERNMENT

धरनास्थल पर हनुमान बेनीवाल ( ETV Bharat Jaipur )

Published : May 19, 2025 at 6:57 PM IST | Updated : May 19, 2025 at 7:05 PM IST

जयपुर: एसआई भर्ती परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर धरने पर बैठे राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी (आरएलपी) के प्रमुख और नागौर से सांसद हनुमान बेनीवाल ने कहा है कि साल 2018 की तरह 2021 में हुई आरएएस परीक्षा की तमाम कॉपियों को सार्वजनिक किया जाए, क्योंकि इसमें गड़बड़ी के कई मामले सामने आ रहे हैं. बेनीवाल ने सोमवार को मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि वसुंधरा और अशोक गहलोत के समय रहे आरपीएससी के चेयरमनों की भी जांच करनी चाहिए कि उन्होंने अपने कितने रिश्तेदारों को आरएएस बनाया है. आरएलपी प्रमुख बेनीवाल ने कहा कि आरपीएससी के दो मेंबर जेल में हैं, लेकिन दीपक उत्प्रेती और संजय क्षेत्रीय से पूछताछ क्यों नहीं हो रही है. क्या इसलिए कि उनकी जातियों के बड़े नेता हैं और जो पकड़े गए हैं उनकी जातियों से बड़े नेता नहीं हैं, तो क्या अब जातियों को देखकर गिरफ्तार किया जाएगा. बेनीवाल ने क्या कहा, सुनिए.... (ETV Bharat Jaipur) सीएम भजनलाल पर गंभीर आरोप : हनुमान बेनीवाल ने कहा कि पहले राजस्थान में वसुंधरा और गहलोत के बीच गठजोड़ था. अब खुद भजनलाल स्वीकार कर रहे हैं कि कांग्रेस के नेता अंधेरे में उनसे मिलने आते हैं. इससे साफ स्पष्ट है कि वो कोई सेटलमेंट करने आते हैं. इससे यह भी साफ हो गया है कि भजनलाल शर्मा कांग्रेस के नेताओं को साथ लेकर राजस्थान को लूटने का काम कर रहे हैं.

प्रधानमंत्री भी अपने वादे पर खरा नहीं उतरे : हनुमान बेनीवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 मई को बीकानेर आ रहे हैं, लेकिन मोदी भी अपने वादे पर खरे नहीं उतरे हैं. विधानसभा चुनाव के दौरान मोदी ने एसआई भर्ती परीक्षा कैबिनेट की पहली बैठक में रद्द करने और पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के घोटाला की जांच का वादा किया था. कैबिनेट की भी कई बैठके हो चुकी हैं. कैबिनेट सब कमेटी ने भर्ती परीक्षा रद्द करने की सिफारिश की है, लेकिन प्रधानमंत्री इस पर कुछ नहीं बोल रहे हैं. मुख्यमंत्री भी भर्ती परीक्षा रद्द नहीं करना चाहते हैं. पढ़ें : बेनीवाल का बड़ा दावा: आरएएस-2018 में हनुमानाराम को गलत उत्तर पर दिए नंबर, सही उत्तर देने वालों को मिला जीरो - BIG ALLEGATIONS OF HANUMAN BENIWAL उन्होंने कहा कि युवाओं की आवाज बनकर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी पिछले 17 दिन से सड़कों पर हैं. मुख्यमंत्री नहीं चाहते हैं कि इसका क्रेडिट आरएलपी को मिले इसलिए भर्ती परीक्षा रद्द नहीं कर रहे हैं. बेनीवाल ने कहा कि आज आरपीएससी और कर्मचारी चयन बोर्ड भ्रष्टाचार के अड्डे बन चुके हैं, लेकिन भजनलाल सरकार इसकी सीबीआई से जांच नहीं करवा रहे हैं. जबकि केंद्र में इन्हीं की सरकार है तो फिर किस बात का डर लग रहा है. मैंने किसी जाति पर टिप्पणी नहीं की : वहीं, राजपूत समाज को लेकर की गई टिप्पणी पर बेनीवाल ने कहा कि मैंने किसी का नाम लेकर कुछ नहीं कहा है, लेकिन फिर भी किसी को मेरे खिलाफ आंदोलन करना है तो कर सकता है. आंदोलन करने का अधिकार सभी को है. मैं पिछले 25 साल से आंदोलन ही देख रहा हूं. मैं किसी से डरता भी नहीं हूं, लेकिन जो इतिहास में लिखा है मैंने वही कहा है कि 1857 से लेकर 1947 तक आजादी के आंदोलन में राजस्थान की कोई बड़ी भूमिका नहीं थी.

Last Updated : May 19, 2025 at 7:05 PM IST