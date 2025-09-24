एसआई पेपर लीक : तीन और प्रोबेशनर थानेदार गिरफ्तार, अब तक शिकंजे में 59
एसओजी ने माफिया से पर्चा लेकर परीक्षा पास करने के आरोप में तीन प्रशिक्षु एसआई को गिरफ्तार किया. अब तक 59 एसआई पकड़े जा चुके.
September 24, 2025
जयपुर: राजस्थान पुलिस में सब इंस्पेक्टर (एसआई) भर्ती-2021 के पेपर लीक मामले में एसओजी ने अब एक और बड़ी कार्रवाई करते हुए तीन प्रोबेशनर एसआई को गिरफ्तार किया है. इन पर पेपर लीक गिरोह से एसआई भर्ती का पर्चा लेकर परीक्षा पास करने का आरोप है. एसओजी इस मामले में लगातार कार्रवाई कर रही है. अब तक कुल 59 प्रोबेशनर थानेदारों समेत कुल 130 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है. अब एसओजी तीनों आरोपियों से पूछताछ और मामले के अनुसंधान में जुटी है. आरोपियों से पूछताछ में पेपर लीक गिरोह के संबंध में कई अहम खुलासे होने की संभावना है.
एसओजी-एटीएस के एडीजी वीके सिंह ने बताया कि अनुसंधान में सामने आए नए तथ्यों के आधार पर परमेश चौधरी, मनोहर लाल विश्नोई और मनोहर सिंह जाट को गिरफ्तार किया गया है. परमेश चौधरी जयपुर ग्रामीण के त्योद गांव का रहने वाला है. वह टोंक पुलिस लाइन में तैनात था. मनोहर सिंह जाट जालौर जिले के सेड़िया गांव का निवासी है और अभी कोटा शहर पुलिस लाइन में तैनात था. इसी प्रकार, मनोहर लाल विश्नोई जालौर जिले के पूनासा गांव का रहने वाला है और सिरोही पुलिस लाइन में तैनात था.
लीक पेपर पढ़कर हासिल की मेरिट: वीके सिंह ने बताया कि अनुसंधान में सामने आया कि तीनों आरोपियों ने पेपर लीक माफिया के जरिए परीक्षा से पहले सॉल्वड पेपर हासिल किया था. पेपर के प्रश्नोत्तर पढ़कर इन्होंने लिखित परीक्षा पास की. परमेश चौधरी ने मेरिट में 180, मनोहर सिंह जाट ने 38वीं और मनोहर लाल विश्नोई ने 171वीं रैंक हासिल कर एसआई भर्ती में नियुक्ति हासिल की.