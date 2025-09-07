ETV Bharat / state

एसआई भर्ती: ट्रेनी एसआई के परिजन बोले-दोषी-निर्दोष को एक ही तराजू में तौलना सही नहीं

एसआई भर्ती परीक्षा के मामले में चयनित अभ्यर्थियों का कहना है कि इस मामले में प्रभावी और निष्पक्ष जांच होनी चाहिए.

Family members in press conference
प्रेस वार्ता में परिजन (ETV Bharat Jaipur)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 7, 2025 at 3:00 PM IST

3 Min Read

जयपुर: सब इंस्पेक्टर (एसआई) भर्ती परीक्षा को रद्द करने के हाईकोर्ट के फैसले के बाद आज रविवार को चयनित अभ्यर्थियों के परिजनों की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया. इसमें कहा गया कि भर्ती रद्द कर दोषियों और निर्दोषों को एक ही तराजू में तोला जा रहा है. जो ठीक नहीं है. उन्होंने इस पूरे मामले में हो रही राजनीतिक बयानबाजी पर भी सवाल उठाए और मेहनत के दम पर चयनित निर्दोष ट्रेनी एसआई को न्याय दिलाने की सरकार से मांग उठाई है. प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए सत्येंद्र सिंह राव ने कहा कि एक प्रभावी और निष्पक्ष जांच होनी चाहिए. जिससे मेहनत के दम पर परीक्षा पास करने वाले ट्रेनी एसआई को न्याय मिल सके. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की न्यायप्रिय छवि है और वे हमेशा ईमानदारों का सपोर्ट करते हैं. लेकिन ऐसा लग रहा है कि टीम में से कहीं न कहीं सीएम को सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है.

बड़े आंदोलन की तैयार होगी रुपरेखा: उन्होंने कहा, एसओजी एक-एक आरोपी को चिह्नित कर गिरफ्तार कर रही है. लेकिन एसओजी के ही अधिकारी यह कह रहे हैं कि दोषी और निर्दोषों का पृथक्करण संभव नहीं है. इससे एसओजी के खुद के ही बयानों में विरोधाभास आ रहा है. उन्होंने कहा कि चयनित अभ्यर्थियों को न्याय दिलाने के लिए आगे बड़े आंदोलन की रूपरेखा तय की जाएगी. उन्होंने कहा कि सोमवार 8 सितंबर को कोर्ट में इस मामले की सुनवाई है. जिसमें एडवोकेट मजबूती से पक्ष रखेंगे.

पढ़ें: SI भर्ती रद्द : पुलिस चौकी में खाना बनाते वर्दी का सपना देखा, हासिल भी किया, लेकिन सब चकनाचूर

सरकार डबल बेंच में मजबूती से रखे पक्ष: वे बोले, हम सरकार से आग्रह कर रहे हैं कि ट्रेनी एसआई सरकार के कर्मचारी हैं. सरकार ने कोर्ट में एफिडेविट देकर कहा है कि 90 फीसदी ट्रेनी एसआई ईमानदार हैं. सरकार ने जो जांच करवाई है. उसी के आधार पर हम कहना चाह रहे हैं कि सरकार ने हमेशा मदद की है. आगे भी सरकार ईमानदार लोगों की मदद करें. सरकार डबल बेंच में जाए और मजबूती से पक्ष रखे. जो चोर है, उसे चोर कहें. लेकिन अगर ईमानदार को चोर कह दिया जाए तो सरकार के लिए भी धब्बा है.

पढ़ें: चयनित एसआई के परिजनों का शहीद स्मारक पर धरना, बोले-रद्द नहीं हों भर्ती, सरकार से मांगा साथ

किरोड़ी-बेनीवाल पर भी साधा निशाना: मंत्री किरोड़ीलाल मीना और हनुमान बेनीवाल द्वारा भर्ती रद्द करने के समर्थन को लेकर उन्होंने कहा, किरोड़ीलाल मीना और हनुमान बेनीवाल ने जो बयान दे दिया. वह शाश्वत सत्य कैसे हो सकता है. किरोड़ीलाल मीना पहले कह चुके हैं कि 400 ट्रेनी एसआई फर्जी हैं. उनके नाम तो बताएं. अगर वे ऐसा करते हैं तो वे खुद उनके साथ होंगे. उन्होंने एसओजी अधिकारियों पर भी आरोप लगाए थे. उनके भी नाम सामने आने चाहिए.

For All Latest Updates

TAGGED:

SELECTED CANDIDATES FOR JUSTICESELECTED SIS DEMAND JUSTICEHEARING OF SI BHARTI CASEKIRODI LAL MEENA ON SI BHARTISI RECRUITMENT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

चंद्रग्रहण आज, क्या है समय, क्या है धार्मिक मान्यताएं, जानें

सिरोही में जीप नदी में गिरी, चालक बाल-बाल बचा, मूसलाधार बारिश से बांध लबालब

रेबीज एक जानलेवा वायरल बीमारी है, ऐसे पहचान सकते हैं शुरुआती लक्षण, देरी हुई तो बचना मुश्किल

जापान के प्रधानमंत्री शिगेरु इशिबा देंगे इस्तीफा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.