ETV Bharat / state

एसआई भर्ती परीक्षा: चतुर्वेदी बोले, कांग्रेस सरकार की करतूतों पर कोर्ट की मोहर, किरोड़ी ने किया बड़े खुलासे करने का दावा - BJP ON SI BHARTI CANCELLATION

एसआई भर्ती परीक्षा के रद्द होने पर बीजेपी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है. पार्टी ने इसे लेकर कांग्रेस को निशाने पर लिया है.

Arun Chaturvedi and Kirodi Lal Meena
अरुण चतुर्वेदी और किरोड़ी लाल मीणा (ETV Bharat Jaipur)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 28, 2025 at 6:59 PM IST

4 Min Read

जयपुर: सब-इंस्पेक्टर (SI) भर्ती 2021 को राजस्थान हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया है. कोर्ट ने यह फैसला परीक्षा में गड़बड़ियों और पेपर लीक के मामले के चलते लिया. इसके साथ कोर्ट ने तीखी टिप्पणी भी की. हाईकोर्ट के फैसले के बाद अब इस मुद्दे पर सियासी पारा भी गरमा गया है. गुरुवार को वित्त भवन में मीडिया से बात करते हुए राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी ने कहा कि भाजपा कोर्ट के हर फैसले का सम्मान करती है, लेकिन ये करतूत कांग्रेस सरकार के थे, जिन पर कोर्ट ने मोहर लगाई. इस फैसले का कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने स्वागत करते हुए कहा कि इस मामले में आरएलपी के नेताओं की भूमिका भी संदिग्ध है. उन्होंने जल्द ही बड़े खुलासे करने का दावा किया.

'कोर्ट के हर फैसले का सम्मान': डॉ अरुण चतुर्वेदी ने कहा कि भाजपा कोर्ट के हर फैसले का सम्मान करती है. कोर्ट का लंबा फैसला है, जिसका परीक्षण करेंगे. इस मामले में कांग्रेस सरकार की करतूत पर राजस्थान हाईकोर्ट ने मोहर लगाने का काम किया है. आरपीएससी की कार्रवाई पर कोर्ट ने सीधे टिप्पणी की है. कोर्ट ने कहा है कि आरपीएससी की सदस्यों की संलिप्तता इसमें आती है. सत्ता के उच्च पदों के लोग भी इसमें शामिल रहे. उन्होंने कहा कि उस समय के सत्ता के प्रमुख के सुरक्षा अधिकारी भी गिरफ्त में आए हैं.

किरोड़ी ने अब आरएलपी को लिया निशाने पर, देखें वीडियो (ETV Bharat Jaipur)

पढ़ें: बड़ी खबर : राजस्थान हाईकोर्ट ने SI भर्ती परीक्षा 2021 को किया रद्द - RAJASTHAN HIGH COURT

चतुर्वेदी ने कहा कि 2021 में यह परीक्षा हुई थी. 2023 में विधानसभा चुनाव होने तक ढाई साल का कार्यकाल कांग्रेस सरकार का रहा, लेकिन सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की. अभ्यर्थियों और भाजपा ने भी इस संबंध में मांग की थी. विधानसभा में भी भाजपा ने उच्च स्तरीय परीक्षण की मांग की थी. भाजपा की 2023 में भजनलाल सरकार बनने के अगले दिन इसमें एसआईटी गठित की गई. पूरे प्रकरण को एसओजी में दिया गया. इस मामले में अब तक 300 से अधिक लोग गिरफ्तार हुए. इनमें से 55 एसआई थे.

पढ़ें: एसआई भर्ती परीक्षा 2021: पेपर लीक और डमी कैंडिडेट बिठाने का 'खेल', एसओजी की गिरफ्त में 54 ट्रेनी समेत 122 लोग - SI PAPER LEAK CASE

चतुर्वेदी ने कहा कि भाजपा के सरकार ने इस पर तुरंत कार्रवाई की. भजनलाल सरकार ने इस प्रकरण और अन्य परीक्षाओं के प्रकरणों में जिम्मेदार लोगों को कटघेरे में पहुंचाने का काम किया है. चतुर्वेदी ने कहा कि कैबिनेट सब कमेटी ने भी एक रिपोर्ट दी थी. उसमें भी अभी जांच रिपोर्ट बाकी है. उन्होंने कहा कि आरपीएससी को लेकर कोर्ट ने स्पष्ट टिप्पणी की और आरपीएससी मेंबर्स का उल्लेख किया गया. कोर्ट ने पूरी आरपीएससी को कटघरे में खड़ा किया है. चतुर्वेदी ने आरोप लगाया कि अशोक गहलोत के पीएसओ भी इसमें इंवॉल्व था. भजनलाल सरकार ने आरपीएससी में सदस्यों की संख्या बढ़ाने का काम किया है.

पढ़ें: एसआई पेपर लीक प्रकरण: डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा बोले-पिछली गहलोत सरकार ने किया युवाओं के साथ कुठाराघात - SI PAPER LEAK CASE

किरोड़ी बोले-जल्द करूंगा बड़े खुलासे: वहीं, एसआई भर्ती परीक्षा को रद्द करने के पक्ष में रहे भजनलाल सरकार में कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि 'देर आए, दुरुस्त आए'. फैसला सच की जीत है. इस पूरी भर्ती में फर्जीवाड़ा हुआ था और उनकी जानकारी के अनुसार 500 से ज्यादा अभ्यर्थी फर्जी तरीके से पास हुए थे. इसके साथ मीणा ने आरएलपी सुप्रीमो और सांसद हनुमान बेनीवाल को निशाने पर लिया. उन्होंने कहा कि अभी कई और खुलासे होने हैं. मैं पहले ही बोल चुका हूं कि इस मामले में आरएलपी के नेताओं की भूमिका भी संदिग्ध है. जल्द और बड़े खुलासे करूंगा. भर्ती रद्द कराने को लेकर धरना-प्रदर्शन कर रहे हनुमान बेनीवाल पर तंज कस्ते हुए उन्होंने कहा कि शहीद स्मारक पर जहां बेनीवाल कुछ युवाओं के साथ धरना दे रहे थे. वहां इतनी भीड़ थी कि जगह कम पड़ गई. उसकी धमक दिल्ली में प्रधानमंत्री और गृह मंत्री तक पहुंची.

जयपुर: सब-इंस्पेक्टर (SI) भर्ती 2021 को राजस्थान हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया है. कोर्ट ने यह फैसला परीक्षा में गड़बड़ियों और पेपर लीक के मामले के चलते लिया. इसके साथ कोर्ट ने तीखी टिप्पणी भी की. हाईकोर्ट के फैसले के बाद अब इस मुद्दे पर सियासी पारा भी गरमा गया है. गुरुवार को वित्त भवन में मीडिया से बात करते हुए राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी ने कहा कि भाजपा कोर्ट के हर फैसले का सम्मान करती है, लेकिन ये करतूत कांग्रेस सरकार के थे, जिन पर कोर्ट ने मोहर लगाई. इस फैसले का कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने स्वागत करते हुए कहा कि इस मामले में आरएलपी के नेताओं की भूमिका भी संदिग्ध है. उन्होंने जल्द ही बड़े खुलासे करने का दावा किया.

'कोर्ट के हर फैसले का सम्मान': डॉ अरुण चतुर्वेदी ने कहा कि भाजपा कोर्ट के हर फैसले का सम्मान करती है. कोर्ट का लंबा फैसला है, जिसका परीक्षण करेंगे. इस मामले में कांग्रेस सरकार की करतूत पर राजस्थान हाईकोर्ट ने मोहर लगाने का काम किया है. आरपीएससी की कार्रवाई पर कोर्ट ने सीधे टिप्पणी की है. कोर्ट ने कहा है कि आरपीएससी की सदस्यों की संलिप्तता इसमें आती है. सत्ता के उच्च पदों के लोग भी इसमें शामिल रहे. उन्होंने कहा कि उस समय के सत्ता के प्रमुख के सुरक्षा अधिकारी भी गिरफ्त में आए हैं.

किरोड़ी ने अब आरएलपी को लिया निशाने पर, देखें वीडियो (ETV Bharat Jaipur)

पढ़ें: बड़ी खबर : राजस्थान हाईकोर्ट ने SI भर्ती परीक्षा 2021 को किया रद्द - RAJASTHAN HIGH COURT

चतुर्वेदी ने कहा कि 2021 में यह परीक्षा हुई थी. 2023 में विधानसभा चुनाव होने तक ढाई साल का कार्यकाल कांग्रेस सरकार का रहा, लेकिन सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की. अभ्यर्थियों और भाजपा ने भी इस संबंध में मांग की थी. विधानसभा में भी भाजपा ने उच्च स्तरीय परीक्षण की मांग की थी. भाजपा की 2023 में भजनलाल सरकार बनने के अगले दिन इसमें एसआईटी गठित की गई. पूरे प्रकरण को एसओजी में दिया गया. इस मामले में अब तक 300 से अधिक लोग गिरफ्तार हुए. इनमें से 55 एसआई थे.

पढ़ें: एसआई भर्ती परीक्षा 2021: पेपर लीक और डमी कैंडिडेट बिठाने का 'खेल', एसओजी की गिरफ्त में 54 ट्रेनी समेत 122 लोग - SI PAPER LEAK CASE

चतुर्वेदी ने कहा कि भाजपा के सरकार ने इस पर तुरंत कार्रवाई की. भजनलाल सरकार ने इस प्रकरण और अन्य परीक्षाओं के प्रकरणों में जिम्मेदार लोगों को कटघेरे में पहुंचाने का काम किया है. चतुर्वेदी ने कहा कि कैबिनेट सब कमेटी ने भी एक रिपोर्ट दी थी. उसमें भी अभी जांच रिपोर्ट बाकी है. उन्होंने कहा कि आरपीएससी को लेकर कोर्ट ने स्पष्ट टिप्पणी की और आरपीएससी मेंबर्स का उल्लेख किया गया. कोर्ट ने पूरी आरपीएससी को कटघरे में खड़ा किया है. चतुर्वेदी ने आरोप लगाया कि अशोक गहलोत के पीएसओ भी इसमें इंवॉल्व था. भजनलाल सरकार ने आरपीएससी में सदस्यों की संख्या बढ़ाने का काम किया है.

पढ़ें: एसआई पेपर लीक प्रकरण: डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा बोले-पिछली गहलोत सरकार ने किया युवाओं के साथ कुठाराघात - SI PAPER LEAK CASE

किरोड़ी बोले-जल्द करूंगा बड़े खुलासे: वहीं, एसआई भर्ती परीक्षा को रद्द करने के पक्ष में रहे भजनलाल सरकार में कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि 'देर आए, दुरुस्त आए'. फैसला सच की जीत है. इस पूरी भर्ती में फर्जीवाड़ा हुआ था और उनकी जानकारी के अनुसार 500 से ज्यादा अभ्यर्थी फर्जी तरीके से पास हुए थे. इसके साथ मीणा ने आरएलपी सुप्रीमो और सांसद हनुमान बेनीवाल को निशाने पर लिया. उन्होंने कहा कि अभी कई और खुलासे होने हैं. मैं पहले ही बोल चुका हूं कि इस मामले में आरएलपी के नेताओं की भूमिका भी संदिग्ध है. जल्द और बड़े खुलासे करूंगा. भर्ती रद्द कराने को लेकर धरना-प्रदर्शन कर रहे हनुमान बेनीवाल पर तंज कस्ते हुए उन्होंने कहा कि शहीद स्मारक पर जहां बेनीवाल कुछ युवाओं के साथ धरना दे रहे थे. वहां इतनी भीड़ थी कि जगह कम पड़ गई. उसकी धमक दिल्ली में प्रधानमंत्री और गृह मंत्री तक पहुंची.

For All Latest Updates

TAGGED:

KIRODI LAL ON SI RECRUITMENT 2021ARUN CHATURVEDI TARGETS CONGRESSCOURT CANCEL SI BHARTI 2021KIRODI ON RLP OVER SI BHARTIBJP ON SI BHARTI CANCELLATION

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

IIT जोधपुर ने बनाया चैट जीपीटी जैसा लैंग्वेज AI मॉडल, 13 भाषा पढ़ने में होगी आसानी

MCC की सेंट्रल काउंसलिंग के दूसरे राउंड का सीट अलॉटमेंट अब हो सकता है 9 सितंबर के बाद

भारत–जापान ने दो वर्षों में किए 170 MoU, 13 अरब डॉलर का वादा

चीन-अमेरिका कहानी लिख रहे, भारत लिखने दे रहा...जानिए पूरा सच!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.