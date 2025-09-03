जयपुर: एसआई भर्ती-2021 पेपर लीक मामले में राजस्थान हाईकोर्ट की एकलपीठ द्वारा दिए गए आदेश के खिलाफ चयनित अभ्यर्थियों ने खंडपीठ में अपील दाखिल कर दी है. अपीलार्थी विक्रम पंवार व अन्य की ओर से दायर इस याचिका पर खंडपीठ 8 सितंबर को सुनवाई करेगी.

अधिवक्ता अलंकृता शर्मा ने बताया कि एकलपीठ ने आदेश में राज्य सरकार से विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर आरपीएससी को भेजने को कहा, वहीं दूसरी ओर भर्ती रद्द करने का भी उल्लेख किया है, जो आपस में विरोधाभासी है. एकलपीठ ने अपना निर्णय एसओजी, महाधिवक्ता और राज्य सरकार की पहली रिपोर्ट पर आधारित रखा, जबकि दूसरी रिपोर्ट में राज्य सरकार ने स्पष्ट किया था कि भर्ती फिलहाल रद्द नहीं की जाएगी.

इसे भी पढ़ें- एसआई भर्ती-2021 पेपर लीक: प्रोबेशनर एसआई अशोक सिंह गिरफ्तार, 8 लाख में खरीदा था पेपर

चयनित अभ्यर्थियों का पक्ष: अपील में कहा गया कि नई सिफारिश आने के बाद पुरानी सिफारिश प्रभावहीन हो जाती है. राज्य सरकार ने नवीन सिफारिश में माना कि दोषियों की पहचान कर छंटनी संभव है. अपीलार्थियों का प्रशिक्षण पूरा हो चुका है और वे परिवीक्षा काल में चल रहे हैं. एसओजी की जांच में उनके खिलाफ कोई साक्ष्य नहीं मिला. ऐसे में एकलपीठ का आदेश रद्द किया जाए.

गौरतलब है कि एकलपीठ ने 14 अगस्त को बहस सुनने के बाद 28 अगस्त को आदेश देते हुए भर्ती रद्द करने की सिफारिश राज्य सरकार को दी थी. साथ ही इन पदों को साल 2025 की भर्ती में जोड़ने और अन्य सेवा से आए चयनितों को पूर्व सेवा में वापस लेने की बात कही थी. आरपीएससी की कार्यप्रणाली पर एकलपीठ ने स्वप्रेरणा से संज्ञान लेकर इसे जनहित याचिका के तौर पर खंडपीठ में भेजा था. इस याचिका पर खंडपीठ 10 सितंबर को सुनवाई करेगी.