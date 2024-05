सड़क हादसे में घायल एसआई मलिक का निधन, जान बचाने के लिए 265 किलोमीटर का बनाया गया था ग्रीन कॉरिडोर - SI Malik died in jodhpur

Updated : May 6, 2024, 7:44 AM IST

Published : May 6, 2024, 7:38 AM IST

By ETV Bharat Rajasthan Team

सड़क हादसे में घायल एसआई मलिक का निधन, जान बचाने के लिए 265 किलोमीटर का बनाया गया था ग्रीन कॉरिडोर - SI Malik died in jodhpur

जैसलमेर. सीमावर्ती जैसलमेर जिले में रविवार शाम हुए एक सड़क हादसे में घायल हुए सब इंस्पेक्टर सरजील मलिक को जोधपुर में उपचार के दौरान चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया. बता दें कि एसआई सरजील मलिक वर्तमान में बाड़मेर जिले के महावीर नगर पुलिस चौकी में इंचार्ज के पद पर तैनात थे. जैसलमेर के राजकीय जवाहर हॉस्पिटल में प्राथमिक उपचार के बाद सरजिल को जोधपुर रेफर कर दिया गया. वे समय पर जाेधपुर पहुंच पाए, इसके लिए जैसलमेर व जोधपुर पुलिस ने पूरे रास्ते में ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया था. उन्हें बचाने के लिए पुलिस ने जैसलमेर से जोधपुर तक ग्रीन कॉरिडोर बनाकर उन्हें 3 घंटे में जोधपुर लाया गया लेकिन जोधपुर पहुंचने से पहले ही रास्ते में मलिक ने दम तोड़ दिया. श्री राम अस्पताल के निदेशक डॉक्टर सुनील चांडक ने बताया की सब इंस्पेक्टर की मृत्यु अस्पताल पहुंचने से पहले हो गई. यहां लाने पर भी उन्हें लगातार सीपीआर दी गई लेकिन रिकवरी नहीं हो सकी. जानकारी के अनुसार बाड़मेर के महावीर नगर चौकी प्रभारी 40 वर्षीय सब इंस्पेक्टर मलिक रविवार को जैसलमेर में अपनी चचेरी बहन की सगाई में शामिल होने के लिए आए थे. शाम को जैसलमेर से वापस रवाना होने के बाद करीब 20 किलोमीटर दूर आंकल फांटा के पास उनकी कार बेकाबू होकर पलट कर खाई में गिर गई, जिससे उनके सिर में गंभीर चोट आई थी. पढ़ें: हत्या के इरादे से महिला को कार से टक्कर मारने के मामले में 4 आरोपी गिरफ्तार बता दें कि एसआई सरजील मलिक शनिवार शाम को जैसलमेर से बाड़मेर लौटने के दौरान जैसलमेर जिला मुख्यालय से करीब 20 किलोमीटर दूर आंकल फांटा के पास उनकी कार अचानक पलटी खा गई. इस हादसे में सब इंस्पेक्टर मलिक बुरी तरह से घायल हो गए. हादसे में जख्मी एसआई सरजील मलिक को जैसलमेर जिला मुख्यालय स्थित राजकीय जवाहर अस्पताल लाया गया. जहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें जोधपुर रेफर किया गया था. उनकी गम्भीर हालत को देखते हुए जैसलमेर व जोधपुर में पुलिस द्वारा पूरे रास्ते में करीब 265 किलोमीटर का ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया था, ताकि जल्द से जल्द उन्हें जोधपुर के अस्पताल में पहुंचाया जा सके. लेकिन तमाम कोशिशों के बाद भी सरजील मलिक जिंदगी की जंग हार गए और जोधपुर के एक निजी अस्पताल में इलाज के दौरान उनका निधन हो गया. प्राप्त जानकारी के अनुसार अब सोमवार सुबह उनके शव को जैसलमेर लाया जाएगा. सरजील मलिक के निधन के समाचार पाकर पुलिस विभाग में शोक की लहर छा गई.

