अजमेर: राजस्थान हाई कोर्ट की ओर से सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2021 में पेपर लीक प्रकरण को लेकर दिए गए निर्णय के साथ की गई टिप्पणी के बाद राजस्थान लोक सेवा आयोग की सदस्य डॉ मंजू शर्मा ने सोमवार को राज्यपाल को अपना इस्तीफा भेज दिया है. इस्तीफा में मंजू शर्मा ने लिखा है कि उनके खिलाफ पुलिस संस्थान या अन्य किसी भी जांच एजेंसी में कोई मामला लंबित नहीं है और ना ही किसी प्रकरण में उन्हें अभियुक्त माना गया है. उन्होंने स्वेच्छा से इस्तीफा देने का हवाला दिया है.

राजस्थान लोक सेवा आयोग की सदस्य डॉ मंजू शर्मा ने सोमवार को अपना इस्तीफा दे दिया है. डॉ मंजू शर्मा का आयोग में सदस्य बनना भी चर्चा का विषय रहा था. वही उनका इस्तीफा भी अब चर्चा का विषय बन गया है. बता दे की डॉ मंजू शर्मा देश के प्रसिद्ध कवि कुमार विश्वास की पत्नी हैं. डॉ मंजू शर्मा का पीहर अजमेर में है. पिछली गहलोत सरकार में डॉ. मंजू शर्मा की बतौर आरपीएससी सदस्य नियुक्ति वर्ष 2020 में दी गई थी. उन्होंने 15 अक्टूबर 2020 को आरपीएससी के सदस्य के तौर पर कार्यभार ग्रहण किया था. पेपर लीक प्रकरण में आयोग सदस्य संगीता आर्य के घर पर जब एसओजी की टीम ने पूछताछ की थी. अगले दिन डॉ मंजू शर्मा से भी उनके बंगले पर पूछताछ करने के लिए एसओजी की टीम आनी थी लेकिन नहीं आई थी. इसके बाद डॉ. मंजू शर्मा आयोग के सदस्य के रूप में काम करती रही. डॉ. मंजू शर्मा का कार्यकाल 14 अक्टूबर 2026 तक शेष था.

डॉ. मंजू शर्मा ने अपने इस्तीफे में लिखा (फोटो ईटीवी भारत अजमेर)

आयोग सदस्य डॉ.मंजू शर्मा ने अपने इस्तीफा में लिखा है कि उनका कार्यकारी और निजी जीवन पारदर्शिता और ईमानदारी से काम करते हुए बीता है. लेकिन पिछले दिनों एक भर्ती प्रक्रिया में उत्पन्न हुए विवाद को लेकर मेरी व्यक्तिगत प्रतिष्ठा के साथ ही आयोग की गरिमा भी प्रभावित हुई है. उन्होंने इस्तीफा में लिखा है कि पुलिस संस्थान अथवा किसी भी जांच एजेंसी में कोई जांच उनके खिलाफ लंबित नहीं है और नहीं किसी भी प्रकरण में उन्हें कभी अभियुक्त बनाया गया है. सार्वजनिक जीवन में शुचिता की सदैव पक्षधर होने के कारण आयोग की गरिमा, पारदर्शिता और निष्पक्षता को हमेशा सर्वपरी मानते हुए, मैं स्वेच्छा से आरपीएससी के सदस्य पद से अपना त्यागपत्र दे रही हूं.

हाई कोर्ट की निर्णय के साथ टिप्पणी : सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2021 को हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया. अपने निर्णय के साथ हाईकोर्ट ने आयोग के सदस्यों पर टिप्पणी भी की थी. हाई कोर्ट ने भर्ती पर सवाल उठाते हुए साफ लिखा था कि आयोग सदस्य रामू राम राइका ने अपने बेटे देवेश और बेटी शोभा को इंटरव्यू में पास करवाने के लिए आयोग के अध्यक्ष संजय श्रोत्रिय, कार्यवाहक अध्यक्ष जसवंत राठी, सदस्य डॉ मंजू शर्मा, संगीता आर्य और बाबूलाल कटरा से उन्होंने मुलाकात की थी. वहीं रामू राम राइका ने अपनी बेटी शोभा राय का की फोटो दिखाकर उनसे पास करने की सिफारिश की थी.