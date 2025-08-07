Essay Contest 2025

स्वास्थ्य मंत्री का नारायणपुर दौरा, उपस्वास्थ्य केंद्रों से जिला अस्पताल तक निरीक्षण, लापरवाह कर्मचारियों पर कार्रवाई - NARAYANPUR HEALTH MINISTER VISIT

स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल नारायणपुर जिले के दौरे पर रहे. निरीक्षण के साथ संवाद और कई घोषणाएं की.

स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल नारायणपुर जिले के दौरे पर रहे (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : August 7, 2025 at 9:12 PM IST

नारायणपुर: राज्य के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल गुरुवार को एक दिवसीय नारायणपुर दौरे पर रहे. इस दौरान उन्होंने जिले की स्वास्थ्य सुविधाओं की जांच की. निरीक्षण के दौरान उन्होंने लापरवाही पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए. वहीं कई नई घोषणाएं भी की.

लापरवाह फार्मासिस्ट की सेवा समाप्त: मंत्री ने बेनूर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया. फार्मासिस्ट मोहम्मद अरसद रिजवी के काम में लापरवाही पाए जाने पर तत्काल सेवा समाप्ति के निर्देश दे दिए.

स्वास्थ्य सुविधाओं से किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी.— श्याम बिहारी जायसवाल, स्वास्थ्य मंत्री

जिला अस्पताल में घोषणाएं और उद्घाटन: जिला अस्पताल नारायणपुर के निरीक्षण के दौरान मंत्री ने SNCU (Special Newborn Care Unit) का उद्घाटन किया. साथ ही गायनकोलॉजिस्ट की नियुक्ति और CT स्कैन मशीन की आवश्यकता को देखते हुए 8 करोड़ की स्वीकृति की घोषणा की.

संविदा कर्मचारियों से संवाद: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) के संविदा कर्मचारियों ने मंत्री को राखी बांधकर अपनी मांगें सामने रखीं. इस पर मंत्री ने भरोसा दिलाया कि उनकी समस्याओं पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है. कहा कि, हम संविदा कर्मचारियों की मांगों को अनदेखा नहीं कर सकते. हर मुद्दे पर ध्यान दिया जा रहा है.

नक्सल क्षेत्रों के लिए विशेष इंसेंटिव की घोषणा: मंत्री जायसवाल ने कहा कि, जिले में जल्द ही विशेषज्ञ डॉक्टरों की नियुक्ति की जाएगी. नक्सल क्षेत्रों में कार्यरत स्वास्थ्य कर्मियों को नक्सल भत्ता की जगह विशेष इंसेंटिव दिया जाएगा. वहीं हांदावाड़ा पीएचसी की स्थिति पर उन्होंने बताया कि 15 दिन पहले डॉक्टर की पदस्थापना हो चुकी है और जल्द सेवाएं शुरू होंगी.

सिविल सर्जन को सख्त निर्देश: पत्रकारों के फोन नहीं उठाने की शिकायत पर उन्होंने सख्त लहजे में कहा कि, सिविल सर्जन को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं वे मीडिया से संवाद स्थापित करें. जवाबदेही जरूरी है.

स्वास्थ्य मंत्री का यह दौरा नारायणपुर जिले की स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकता है.

SHYAM BIHARI JAISWALHEALTH MINISTERस्वास्थ्य मंत्री जायसवालजिला अस्पताल नारायणपुरNARAYANPUR HEALTH MINISTER VISIT

