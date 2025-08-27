देवघर:भारत में गुरुओं को हमेशा ही सम्मान दिया गया है और इसी परंपरा को निभाते हुए आज के समय में भी वैसे शिक्षकों को सम्मानित किया जाता है, जो बच्चों के बीच शिक्षा की अलख जला रहे हैं और बच्चों को शिक्षा के प्रति जागरूक कर रहे हैं.

राजकीयकृत विवेकानंद मध्य विद्यालय में हैं कार्यरत

ऐसे ही एक शिक्षिका हैं देवघर की श्वेता शर्मा. श्वेता देवघर के पुराने मीना बाजार के समीप राजकीयकृत विवेकानंद मध्य विद्यालय में कार्यरत हैं. श्वेता शर्मा का चयन "नेशनल टीचर्स अवार्ड" के लिए हुआ है. 5 सितंबर शिक्षक दिवस के दिन दिल्ली के विज्ञान भवन में श्वेता शर्मा को राष्ट्रपति के द्वारा सम्मानित किया जाएगा. इस नेशनल टीचर्स अवार्ड 2025 में झारखंड राज्य की तरफ से देवघर की एकमात्र टीचर श्वेता शर्मा का ही चयन हुआ है.

ईटीवी भारत की टीम में जब श्वेता शर्मा से बात करने की कोशिश कि तो उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति भवन और उच्च अधिकारियों से मिले निर्देश के अनुसार वह कैमरे पर कुछ भी नहीं बोल सकती हैं, लेकिन उन्होंने ऑफ कैमरा अपनी खुशी जाहिर करते हुए कहा कि उन्हें गर्व हो रहा है कि आज उनका चयन नेशनल टीचर अवार्ड के लिए हुआ है.

खेल-खेल में बच्चों को पढ़ाने की कला

शिक्षिका श्वेता शर्मा ने बताया कि वह दुनिया की सभी शिक्षण पद्धति का हमेशा ही अध्ययन करती हैं और देश-दुनिया के बड़े-बड़े शिक्षक जिस तरह से बच्चों के बीच पढ़ाते हैं उसी पद्धति के हिसाब से उन्होंने भी बच्चों के बीच ज्ञान बांटने का काम किया है, जो बच्चों को काफी पसंद आ रहा है. श्वेता शर्मा ने कहा कि वह खेल-खेल में बच्चों को पढ़ाती हैं, जिससे बच्चे इंजॉय करते हुए पढ़ते हैं और उन्हें अच्छा भी लगता है.

देवघर के लिए गर्व की बात: डीईओ

इस संबंध में जिला शिक्षा पदाधिकारी विनोद कुमार ने बताया कि आज पूरे झारखंड के साथ-साथ देवघर के लिए गर्व की बात है. उन्होंने कहा कि शिक्षिका श्वेता शर्मा बहुमुखी प्रतिभा की धनी हैं. वह बच्चों को नई पद्धति के हिसाब से पढ़ाती हैं और कभी भी बच्चों पर पढ़ने का दबाव नहीं डालती हैं. उनका मानना है कि यदि बच्चे मन से और तन से स्वस्थ रहेंगे तो वो पढ़ाई के प्रति जरूर आकर्षित होंगे. इसलिए वह बच्चे को पढ़ाई के दौरान हमेशा ही कहानियां भी सुनाती हैं, ताकि बच्चे पढ़ाई से बोर ना हो.

जिला शिक्षा पदाधिकारी विनोद कुमार ने बताया कि अमूमन बच्चों को पढ़ाते वक्त शिक्षक अपने हाथ में छड़ी रखते हैं, ताकि बच्चे किसी तरह की नादानी ना करें. लेकिन श्वेता शर्मा एक ऐसी शिक्षिका हैं, जो बच्चों को पढ़ाने के दौरान हाथ में खिलौने रखती हैं. उन्होंने बताया कि जिले का डीईओ होने के नाते उन्हें बहुत खुशी हो रही है कि नेशनल टीचर्स अवार्ड 2025 के लिए पूरे राज्य में उनके जिला से एकमात्र शिक्षिका का चयन हुआ है.

उन्होंने कहा कि शिक्षक दिवस में सम्मानित होने के बाद श्वेता शर्मा जैसी हुनरमंद और अच्छे शिक्षकों के माध्यम से जिले के अन्य शिक्षकों को भी उनके पढ़ाने की कला के बारे जानकारी दी जाएगी, ताकि देवघर जिले का एक-एक बच्चा शिक्षकों से डर कर नहीं, बल्कि उनसे प्यार से पढ़े.

शिक्षक दिवस के दिन राष्ट्रपति करेंगी सम्मानित

5 सितंबर यानी शिक्षक दिवस के अवसर पर राजकीयकृत विवेकानंद मध्य विद्यालय की शिक्षिका श्वेता शर्मा को दिल्ली के विज्ञान भवन में राष्ट्रपति के द्वारा सम्मानित किया जाएगा. इसे लेकर देवघर जिले के शिक्षकों में खुशी की लहर है.

