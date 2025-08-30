लखनऊ : विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला के इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के सफर और उनकी इस ऐतिहासिक उपलब्धि को अब जन-जन तक पहुंचाने की तैयारी है. एक तरफ जहां प्राविधिक विश्वविद्यालय अपने 750 से अधिक इंजीनियरिंग कॉलेजों में पढ़ रहे 5 लाख से अधिक बच्चों को इसरो की ओर से तैयार माइनर कोर्स पढ़ाने जा रहा है तो वहीं राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एससीईआरटी) बेसिक शिक्षा परिषद और माध्यमिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में शुभांशु शुक्ला के सफर और भारत के अंतरिक्ष अभियानों के बारे में बच्चों को जागरूक करने की तैयारी में है. वहीं दूसरी ओर शुभांशु 9 सितंबर को एकेटीयू के दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे.

विभिन्न कक्षाओं में भारतीय अंतरिक्ष अभियान के बारे में पढ़ाया जाएगा. वहीं दूसरी तरफ शुभांशु शुक्ला ने राजधानी लखनऊ के सिटी मांटेसरी स्कूल में अपनी पढ़ाई की है. इस स्कूल में भी उनके अभियान से प्रेरणा लेकर बच्चों को स्पेस टेक्नोलॉजी और एयरोनॉटिकल इंजीनियरिंग आदि के बारे में पढ़ाने के लिए लैब की स्थापना की गई है. इसका उद्घाटन खुद शुभांशु शुक्ला ने खनऊ आगमन के दौरान किया था.

एकेटीयू के कुलपति ने दी जानकारी. (Video Credit; ETV Bharat)

स्पेस टेक्नोलॉजी पर आधारित होगा पाठ्यक्रम : एकेटीयू के बीटेक छात्रों के लिए तैयार किए गए स्पेशल कोर्स को लेकर जल्द ही डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय (एकेटीयू) और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र (इसरो) के बीच एमओयू (Memorandum of Understanding) होने जा रहा है. इसके तहत भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र इसरो प्राविधिक विश्वविद्यालय के 750 से अधिक इंजीनियरिंग कॉलेज के बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी के छात्रों को स्पेस टेक्नोलॉजी विषय पर कोर्स पढ़ाएगा.

सभी कॉलेजों में होगी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना : प्राविधिक विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर जेपी पांडेय ने बताया कि जब शुभांशु शुक्ला का नाम इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर जाने के लिए फाइनल किया गया था तो उसी समय हमने इस विषय को लेकर तैयारी शुरू कर दी थी. स्पेस टेक्नोलॉजी पर 20 क्रेडिट का एक माइनर कोर्स तैयार किया गया है. इस माइनर कोर्स में क्या पढ़ाया जाएगा और इसकी रूपरेखा क्या होगी, यह सब कुछ इसरो के वैज्ञानिकों द्वारा डिजाइन किया गया है. यहां तक की इस विषय को पढ़ाने के लिए रिसोर्स पर्सन भी इसरो के द्वारा ही प्रदान किया जाएगा. इसके लिए हमारे सभी इंजीनियरिंग कॉलेज में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना भी होगी. यह माइनर कोर्स हमारे संस्थानों में बीटेक कर रहे छात्र पढ़ सकेंगे.

एकेटीयू में 9 सितंबर को होगा दीक्षांत समारोह. (Photo Credit; ETV Bharat)

एससीईआरटी ने शुरू की तैयारी : कुलपति ने बताया कि भारत की अंतरिक्ष यात्रा की तैयारी और उसकी उपलब्धियों को बेसिक और माध्यमिक के बच्चे भी जान सके, इसके लिए भी एससीईआरटी ने तैयारी शुरू कर दी है. एससीईआरटी छात्रों को अंतरिक्ष विज्ञान को जानने और उसमें करियर बनाने के लिए रुचि पैदा करने के मकसद से उन्हें पहली कक्षा से ही इसके बारे में जानकारी देगा. एससीईआरटी के निदेशक गणेश कुमार ने बताया कि सरकार की मंशा के अनुरूप हम जूनियर हाईस्कूलों में ग्रह, उपग्रह, ब्राह्मांड और चंद्रयान-गगनयान जैसे मिशन की पढ़ाई कराने की योजना पर काम कर रहे हैं. उन्होंने बताया कि अगले शैक्षणिक सत्र से जूनियर हाईस्कूलों में यह पढ़ाई शुरू होगी.

सिटी मांटेसरी स्कूल में पहुंचे थे शुभांशु. (Photo Credit; ETV Bharat)

सिटी मांटेसरी स्कूल के शिक्षकों को मिली ट्रेनिंग : शुभांशु के सिटी मांटेसरी स्कूल में मेकर्स लैब की शुरुआत की. इस स्कूल में शुभांशु ने 12वीं तक की पढ़ाई की थी. स्कूल के प्रवक्ता ऋषि खन्ना ने बताया हमारे सभी 26 ब्रांच के शिक्षकों को अगस्त के दूसरे सप्ताह में प्राविधिक विश्वविद्यालय से ट्रेनिंग दिलाई गई है. इसमें एक शिक्षक के तौर पर बच्चों के आइडिया को समझने और उसे आगे कैसे बढ़ाया जाए, इसकी जानकारी दी गई. ट्रेनिंग में सभी शिक्षकों को 3D प्रिंटिंग, सेंसर लेजर तकनीक के बारे में बताया गया है. वहीं उत्तर प्रदेश सरकार ने स्पेस टेक्नोलॉजी में करियर बनाने वाले छात्रों के लिए स्पेशल स्कॉलरशिप की घोषणा की है.

एकेटीयू के कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे शुभांशु. (Photo Credit; ETV Bharat)

शुभांशु शुक्ला होंगे AKTU के दीक्षांत समारोह के मुख्य अतिथि : डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय (एकेटीयू) में 9 सितंबर को 23वां दीक्षांत समारोह होगा. इसमें मुख्य अतिथि के तौर पर विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला को निमंत्रण भेजा गया है. इसके लिए उनकी सहमति भी मिल गई है. जल्द ही विश्वविद्यालय उनके नाम को राज भवन भेजेगा. बीते साल के दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर एक प्राइवेट कंपनी के सीईओ को बुलाया गया था. उससे पहले इसरो के अध्यक्ष को मुख्य अतिथि के तौर पर आना था लेकिन वह नहीं आ सके थे. इसके बाद राज्यपाल की अध्यक्षता में ही पूरा कार्यक्रम आयोजित हुआ था.

छात्रों को 7 श्रेणियों में मिलेंगे अवार्ड : विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर जेपी पांडेय ने बताया कि अंतरिक्ष अभियान से लौटने के बाद शुभांशु प्राविधिक विश्वविद्यालय के दीक्षांत में शामिल होंगे, यह बड़े गर्व की बात है. विश्वविद्यालय शुभांशु को मानद उपाधि प्रदान नहीं करेगा. दीक्षांत में छात्रों को इस बार सात श्रेणियों में स्टूडेंट स्टार्टअप अवार्ड मिलेगा. यह अवार्ड पाने के लिए छात्रों को 2 सितंबर तक आवेदन करना होगा. कुलपति प्रो. जेपी पांडेय ने बताया कि 7 विभिन्न श्रेणी में अवार्ड दिया जाएगा. इसमें एक अवार्ड विमेन लेड स्टार्टअप अवार्ड, दूसरा बेस्ट सोशल इम्पैक्ट स्टार्टअप अवार्ड, तीसरा बेस्ट टेक इनोवेशन स्टार्टअप अवार्ड, चौथा एसिसिबिलिटी अवार्ड, पांचवां एग्रीकल्चर स्टार्टअप अवार्ड, छठां सस्टेनेबिलिटी चैंपियन और सातवां हेल्थ इनोवेशन स्टार्टअप अवार्ड है. बेस्ट विमेन लेड स्टार्टअप अवार्ड के लिए स्टार्टअप कंपनी में एक महिला डायरेक्टर का 26 प्रतिशत हिस्सेदारी के साथ होना जरूरी है.

