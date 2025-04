ETV Bharat / state

शुभम के शव के पास रोती हुए पत्नी ईशान्या ने बताया उस दिन क्या हुआ था? मां ने पूछा-मेरे लाल ने क्या बिगाड़ा था? - PAHALGAM TERROR ATTACK

शुभम का शव उनके पैतृक गांव पहुंचा. ( Photo Credit; ETV Bharat )

Published : April 24, 2025 at 7:13 AM IST | Updated : April 24, 2025 at 9:18 AM IST

कानपुर: जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले में 26 लोगों की मौत हो गई है. कानपुर के शुभम द्विवेदी भी आतंकवादियों की गोली का शिकार हो गए. शुभम की मौत के बाद पूरे परिवार में गमगीन माहौल है. हर किसी की आंख नम हैं. पूरे शहर में जगह-जगह उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए बुधवार देर रात कैंडल मार्च निकाला गया, जिसमें हजारों लोग शामिल हुए. वहीं, लखनऊ से सुबह शुभम का शव पैतृक गांव पहुंचा तो श्रद्धांजलि देने वालों का तांता लग गया. देर रात लखनऊ पहुंचा शवः शुभम का पार्थिव शरीर बुधवार देर रात स्पेशल फ्लाइट से लखनऊ एयरपोर्ट पर पहुंचा था. जहां पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने श्रद्धांजलि पुष्प अर्पित किया. इसके बाद सुबह शुभम का पार्थिव शरीर लखनऊ से बाई रोड ग्रीन कॉरिडोर के जरिए उनके पैतृक गांव महाराजपुर के हाथीपुर गांव में लाया गया. हाथीपुर गांव में देर रात ज़ब मृतक शुभम द्विवेदी की बॉडी पहुंची तो प्रभारी मंत्री योगेंद्र उपाध्याय व एमएसएमई मंत्री राकेश सचान ने कंधा दिया था. हाथीपुर गांव में देर रात पहुंचा शुभम का शव. (Video Credit; ETV Bharat) रात भर घर पर रिश्तेदारों, परिचितों की भीड़ लगी रही. गुरुवार की सुबह से भी लगातार भीड़ बढ़ रही है. अब 9:30 बजे सीएम योगी पहुंचेंगे. इसके बाद शहर के महाराजपुर स्थित ड्योढ़ीघाट पर शुभम का अंतिम संस्कार होगा. सीएम योगी के प्रोटोकॉल आते ही कानपुर पुलिस हाई अलर्ट पर है. शुभम द्विवेदी के पैतृक गांव हाथीपुर गांव जॉइंट पुलिस कमिश्नर हरीश चंद्र ने भारी पुलिस फोर्स के साथ किया निरीक्षण और दिशा निर्देश दिए.

लखनऊ एयरपोर्ट पर परिवार और डिप्टी सीएम ने रिसीव किया शव. (Video Credit; ANI) सरकार देगी मुंह तोड़ जवाबः डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि पूरे देश के लिए यह बहुत ही दुखद क्षण है. जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले में मारे गए कानपुर शुभम द्विवेदी और नेपाल के संदीप का पार्थिव शरीर लखनऊ एयरपोर्ट पर हम लोगों ने रिसीव किया है. उन्होंने कहा कि आतंकियों द्वारा जो यह कायराना हरकत की गई है, उसका हम मुंह तोड़ जवाब सरकार देगी. हर स्थिति में जो हमारे भाई मारे गए हैं, उनका बलिदान निरर्थक नहीं जाएगा. आतंकियों को जरूर सख्त से सख्त सजा मिलेगी. डिप्टी सीएम ने कहा कि शुभम द्विवेदी के पिता संजय द्विवेदी से लखनऊ एयरपोर्ट पर मुलाकात कर उन्हें इस असीम दुःख की घड़ी में ढांढस बंधाते हुए आश्वस्त किया कि शुभम की मृत्यु का बदला भारत अवश्य लेगा. आपकी वेदना हम सभी की वेदना है. शुभम आपका पुत्र ही नहीं बल्कि भारत का बेटा है, प्रदेश का बेटा है. आतंकवादियों को ऐसी मौत मिलेगी कि उनकी रूह कांप जायेगी. अंतिम दर्शन के लिए शव रखा गयाः शुभम के पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शन के लिए रखा गया है. शव को सुक्षित रखने के लिए डीप फ्रीजर लाया गया है. इसके साथ ही घर के आस-पास भारी सुरक्षा बल भी तैनात कर दिया गया है. परिवार के लोगों का कहना है कि कभी नहीं सोचा था कि उनका लाल इस हालत में लौट कर आएगा. क्या बिगाड़ा था भला मेरे बेटे ने किसी का, क्यों उसे इस तरह मौत घाट उतार दिया गया. ऐसे कई सवाल हैं, परिजनों के मन मे जिनका किसी के पास कोई जवाब नही है. फिलहाल परिजनों और रिश्तेदारों को शुभम के शव की आने की जानकारी मिलते ही बुधवार देर रात से ही उनके घर पर लोगों का आना जाना शुरू हो गया है. हर कोई इस दुख की घड़ी में परिवार को सांत्वना देने के लिए पहुंच रहा है. सीमेंट कारोबारी की दो महीने पहले हुई थी शादीः बता दें क श्यामनगर में रहने वाले सीमेंट कारोबारी शुभम द्विवेदी की दो महीने पहले ही शादी हुई थी. वह पत्नी के साथ घूमने पहलगाम गए थे. इस दौरान आतंकियों ने उन्हें पकड़ लिया. नाम पूछने के बाद आतंकियों ने पत्नी के सामने ही उन्हें गोली मार दी. सीएम योगी ने कहा है, जल्द से जल्द शुभम की बॉडी को कानपुर लाने का प्रयास होगा. साथ ही परिजनों की हर सम्भव मदद की जाएगी. कैंडल मार्च निकालकर शुभम को दी गई श्रद्धांजलि. (Photo Credit; Social Media)



