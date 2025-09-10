ETV Bharat / state

गोरखपुर में सीएम योगी बोले- सनातन धर्म के प्रति समर्पण का भाव ही श्रीमद्भागवत कथा है

सीएम योगी गोरखनाथ मंदिर में युगपुरुष ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ की 56वीं और राष्ट्रसंत ब्रह्मलीन महंत अवेद्यनाथ की 11वीं पुण्यतिथि समारोह में शामिल हुए.

Photo Credit: UP Govt Media Cell
सीएम योगी गोरखनाथ मंदिर में हुए कार्यक्रम के दौरान (Photo Credit: UP Govt Media Cell)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 10, 2025 at 7:51 PM IST

गोरखपुर: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि हर परिस्थिति में सनातन धर्म के प्रति समर्पण का भाव बना रहे, यही श्रीमद्भागवत महापुराण कथा का वास्तविक मर्म है. श्रीमद्भागवत कथा जीवन के ज्ञान का भान कराने वाली, भक्ति से जोड़ने वाली और मुक्ति का मार्ग दिखाने वाली कथा है.

सीएम गोरखनाथ मंदिर में युगपुरुष ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ की 56वीं और राष्ट्रसंत ब्रह्मलीन महंत अवेद्यनाथ की 11वीं पुण्यतिथि समारोह के उपलक्ष्य में, बुधवार शाम श्रीमद्भागवत महापुराण कथा ज्ञानयज्ञ के विराम सत्र पर अपने विचार व्यक्त कर रहे थे. मुख्यमंत्री ने कहा कि श्रीमद्भागवत कथा पांच हजार वर्ष पहले पहली बार स्वामी शुकदेव जी ने महाराजा परीक्षित को मृत्यु के भय से अभय करने के लिए सुनाई थी. तबसे यह कथा कोटि-कोटि सनातन धर्मावलंबियों की मुक्ति का माध्यम बन रही है.

Photo Credit: UP Govt Media Cell
कार्यक्रम में शामिल हुए लोग (Photo Credit: UP Govt Media Cell)

सीएम योगी ने कहा कि भारत की ऋषि परंपरा उद्घोष करती है कि भारत में जन्म लेना दुर्लभ है. उसमें भी मनुष्य रूप में जन्म लेना और भी दुर्लभ है. सनातन भारत ने ही ज्ञान, भक्ति और मुक्ति की दाता, जीवन के रहस्यों का उद्घाटन करने वाली श्रीमद्भागवत कथा का उपहार दिया है.

उन्होंने कहा कि कथा का वास्तविक मर्म यह है कि हम हर हाल में अपने धर्म और देश के प्रति अडिग रहें. किसी भी परिस्थिति में बिना झुके, बिना रुके, बिना डिगे सनातन और भारत के प्रति समर्पण का भाव बनाए रखें.

Photo Credit: UP Govt Media Cell
गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ (Photo Credit: UP Govt Media Cell)

व्यासपीठ पर विराजमान कथा व्यास, परिधान पीठ गोपाल मंदिर श्रीअयोध्याधाम से आए जगद्गुरु रामानंदाचार्य के बारे में सीएम योगी ने कहा कि स्वामी जी ने अत्यंत सरलता और सहजता से श्रीमद्भागवत कथा का श्रवण कराया है. इसका आनंद यहां आए श्रद्धालुओं को प्राप्त हुआ है. अगले वर्ष भी इनके श्रीमुख से यहां श्रीराम कथा का श्रवण कराया जाएगा.

कथा समाप्त होने पर मुख्यमंत्री ने श्रीमद्भागवत महापुराण और व्यासपीठ की आरती उतारी. इस अवसर पर मस्तनाथ पीठ रोहतक हरियाणा के महंत राजस्थान विधानसभा के विधायक बालकनाथ, जूनागढ़ गुजरात से आए महंत शेरनाथ, गोरखनाथ मंदिर के प्रधान पुजारी योगी कमलनाथ, काशी से आए जगद्गुरु संतोषाचार्य सतुआ बाबा, नैमिषारण्य से आए स्वामी विद्या चैतन्य, हनुमानगढ़ी अयोध्या से आए महंत राजूदास, यज्ञमान पूर्व विधायक अतुल सिंह, अजय सिंह, महेश पोद्दार सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की मौजूदगी रही.

