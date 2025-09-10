ETV Bharat / state

गोरखपुर में सीएम योगी बोले- सनातन धर्म के प्रति समर्पण का भाव ही श्रीमद्भागवत कथा है

सीएम योगी गोरखनाथ मंदिर में हुए कार्यक्रम के दौरान ( Photo Credit: UP Govt Media Cell )

Published : September 10, 2025

गोरखपुर: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि हर परिस्थिति में सनातन धर्म के प्रति समर्पण का भाव बना रहे, यही श्रीमद्भागवत महापुराण कथा का वास्तविक मर्म है. श्रीमद्भागवत कथा जीवन के ज्ञान का भान कराने वाली, भक्ति से जोड़ने वाली और मुक्ति का मार्ग दिखाने वाली कथा है. सीएम गोरखनाथ मंदिर में युगपुरुष ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ की 56वीं और राष्ट्रसंत ब्रह्मलीन महंत अवेद्यनाथ की 11वीं पुण्यतिथि समारोह के उपलक्ष्य में, बुधवार शाम श्रीमद्भागवत महापुराण कथा ज्ञानयज्ञ के विराम सत्र पर अपने विचार व्यक्त कर रहे थे. मुख्यमंत्री ने कहा कि श्रीमद्भागवत कथा पांच हजार वर्ष पहले पहली बार स्वामी शुकदेव जी ने महाराजा परीक्षित को मृत्यु के भय से अभय करने के लिए सुनाई थी. तबसे यह कथा कोटि-कोटि सनातन धर्मावलंबियों की मुक्ति का माध्यम बन रही है. कार्यक्रम में शामिल हुए लोग (Photo Credit: UP Govt Media Cell) सीएम योगी ने कहा कि भारत की ऋषि परंपरा उद्घोष करती है कि भारत में जन्म लेना दुर्लभ है. उसमें भी मनुष्य रूप में जन्म लेना और भी दुर्लभ है. सनातन भारत ने ही ज्ञान, भक्ति और मुक्ति की दाता, जीवन के रहस्यों का उद्घाटन करने वाली श्रीमद्भागवत कथा का उपहार दिया है.