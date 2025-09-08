रांची में दुर्गोत्सव की तैयारी तेज! जानिए एक करोड़ के पूजा पंडाल में क्या रहेगा खास?

रांची में दुर्गोत्सव की तैयारी तेज! जानिए एक करोड़ के पूजा पंडाल में क्या रहेगा खास?
दुर्गोत्सव को लेकर रांची में श्री रामलला पूजा समिति की ओर से जिला स्कूल मैदान में भव्य पंडाल बनाया जा रहा है.
रांची: झारखंड के विभिन्न जिलों में दुर्गोत्सव धूमधाम से मनाया जाता है. इस बार 22 सितंबर से शुरू हो रहे दुर्गोत्सव को खास बनाने में पूजा समितियां जुटी हुई हैं. दुर्गोत्सव को लेकर एक से बढ़कर एक पूजा पंडाल तैयार किए जा रहे हैं, इसमें सबसे अधिक लागत और बड़ा पंडाल रांची के जिला स्कूल में देखने को मिलेगा.
दुर्गोत्सव में विशाल प्रतिमा
दरअसल श्री रामलला पूजा समिति की ओर से जिला स्कूल मैदान में भव्य दुर्गोत्सव का आयोजन किया जा रहा है. गुजरात के भुज स्थित प्रसिद्ध स्वामी नारायण मंदिर के प्रारूप पर भव्य पंडाल बनाया जा रहा है. यह पूजा पंडाल, झारखंड का सबसे बड़ा पूजा पंडाल होगा. पूजा समिति के अध्यक्ष अशोक चौधरी बताते हैं कि इसकी लागत एक करोड़ से अधिक की होगी, जिसमें श्रद्धालुओं को भगवान विष्णु के सभी रूप देखने को मिलेंगे.
पंडाल में भगवान विष्णु के रूपों के होंगे दर्शन
पूजा पंडाल के मुख्य द्वार पर भगवान विष्णु दिखाई पड़ेंगे, जबकि अंदर मां दुर्गा विराजेंगी. यहां पर भगवान विष्णु के स्वरूपों को प्रदर्शित किया जाएगा. जिला स्कूल मैदान में पंडाल का निर्माण लगभग 14000 वर्ग फीट क्षेत्र में किया जा रहा है. इसकी लंबाई 140 फीट और चौड़ाई 120 फीट होगी. पश्चिम बंगाल के प्रसिद्ध कारीगर उत्तम दा के नेतृत्व में 80 से अधिक कारीगर पंडाल निर्माण कार्य में जुटे हैं. उनके मुताबिक श्रद्धालुओं के लिए पूजा पंडाल चौथे दिन खोला जाएगा. हालांकि तृतीया तक पूजा पंडाल पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाएगा.
प्रतिमा तैयार करने में कम समय बनी बड़ी चुनौती
पूजा स्थल के चयन में देरी, मौसम और समय पर कारीगर नहीं मिलने की वजह से आयोजक थोड़े चिंतित हैं. इन सबके बीच मां की प्रतिमा को अंतिम स्वरूप देने में रांची के प्रसिद्ध मूर्तिकार अजय कुमार लगे हुए हैं. वे बताते हैं कि बारिश की वजह से ज्यादा परेशानी हुई है, जिस प्रतिमा को बनाने में दो से ढाई महीने लगते हैं उसे महज 25 दिनों में पूरा करना बेहद ही मुश्किल काम है.
पंडाल में होगी विशालकाय प्रतिमा आकर्षण का केंद्र
पंडाल के भीतर ही मां दुर्गा की प्रतिमा का निर्माण किया जा रहा है. यह प्रतिमा 40 फीट ऊंचे मंच पर स्थापित होगी, जिसकी ऊंचाई लगभग 20 फीट और चौड़ाई 35 फीट होगी. इसके अतिरिक्त मैदान में भगवान विष्णु की 24 फीट ऊंची विशालकाय प्रतिमा भी आकर्षण का केंद्र होगी. पूजा पंडाल परिसर में खाने-पीने के साथ-साथ बच्चों के लिए आकर्षक झूले और प्रसाधन के भी सामान खरीदने को मिलेंगे. पूजा समिति यहां आने वाले श्रद्धालुओं के लिए वॉलिंटियर्स के साथ-साथ सुरक्षा व्यवस्था पर विशेष ध्यान दे रही है.
