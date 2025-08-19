ETV Bharat / state

श्रीराजपूत करणी सेना ने चेताया-राजस्थान के गौरवशाली इतिहास से छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं, हटाएं आपत्तिजनक अंश - SHRI RAJPUT KARNI SENA WARNED

श्री राजपूत करणी सेना ने एनसीईआरटी की इतिहास की किताबों में पूरे राजस्थान को मराठा साम्राज्य के अधीन बताने पर ऐतराज जताया.

Officers of Shri Rajput Karni Sena in Bundi
बूंदी में श्री राजपूत करणी सेना के पदाधिकारी (ETV Bharat Bundi)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 19, 2025 at 6:53 PM IST

बूंदी: श्री राजपूत करणी सेना ने एनसीईआरटी की इतिहास की किताबों में पूरे राजस्थान को मराठा साम्राज्य के अधीन बताने पर आपत्ति जताई. सेना ने कहा कि NCERT की किताबों में राजस्थान का इतिहास तोड़-मरोड़ कर पेश किया गया. साथ ही चेताया कि राजस्थान के गौरवशाली इतिहास से छेड़छाड़ कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी. करणी सेना ने EWS आरक्षण का दायरा 10 से बढ़ाकर 14 प्रतिशत करने की मांग भी की.

श्री राजपूत करणी सेना के प्रदेशाध्यक्ष दिलीप सिंह खिजूरी ने अमर कंवर राजपूत बालिका छात्रावास में मीडिया से बातचीत में कहा कि NCERT की 8वीं की सामाजिक विज्ञान की पुस्तक में कोटा, बूंदी, मेवाड़, मारवाड़ समेत पूरे राजस्थान को मराठा साम्राज्य के अधीन दर्शाना न केवल ऐतिहासिक रूप से गलत है, बल्कि यह राजस्थान की गौरवपूर्ण परंपरा और स्वाभिमान पर आघात है.

दिलीप सिंह खिजूरी, प्रदेशाध्यक्ष, श्री राजपूत करणी सेना. (ETV Bharat Bundi)

आपत्तिजनक अंश तुरंत हटाएं: प्रदेशाध्यक्ष खिजूरी ने कहा 18वीं शताब्दी में राजस्थान की रियासतें अपनी स्वतंत्र पहचान के लिए जानी जाती थीं. मराठा राजस्थान में शासक बनकर नहीं आए थे. राजस्थान का गौरवशाली इतिहास संघर्षों से भरा है. यहां की रियासतों ने बाहरी आक्रांताओं से मुकाबला करते हुए अपनी अस्मिता और संस्कृति बचाए रखी. ऐसे में छात्रों को पढ़ाई जाने वाली किताबों में गलत चित्रण केवल मानसिक भ्रम ही नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ी को गुमराह करने का काम करेगा. बूंदी जिला अध्यक्ष शिवेंद्र सिंह कापरेन ने चेताया कि यदि NCERT की किताबों से आपत्तिजनक अंश तुरंत नहीं हटाए तो करणी सेना पूरे प्रदेश में उग्र आंदोलन करेगी. राजस्थान के इतिहास के साथ छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी. जरूरत पड़ी तो सड़कों पर उतरकर आंदोलन किया जाएगा.

राजे सरकार का प्रस्ताव: प्रदेशाध्यक्ष खिजूरी ने सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर तबके (EWS) के लिए आरक्षण का दायरा 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 14% करने की भी मांग की. उन्होंने कहा कि पूर्ववर्ती वसुंधरा राजे सरकार ने यह प्रस्ताव तैयार किया था. अब केंद्र सरकार को इसे तुरंत लागू करना चाहिए. ईडब्ल्यूएस के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण अपर्याप्त है. राजस्थान की सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियों को देखते इसे 14 प्रतिशत किया जाए. पूर्व में वसुंधरा सरकार ने भी इसका प्रस्ताव रखा था और अब केंद्र सरकार को इसे जल्द लागू करना चाहिए. आगामी पंचायत चुनाव में ईडब्ल्यूएस आरक्षण को लागू कर आर्थिक पिछड़ों को समान अवसर दिए जाने चाहिए.

पंचायत चुनाव में EWS को आरक्षण दो: खिजूरी ने मांग की कि अगले पंचायती राज चुनाव में EWS आरक्षण का प्रावधान लागू किया जाए, ताकि गांव-गांव तक सामान्य वर्ग के आर्थिक पिछड़े परिवारों को राजनीतिक भागीदारी मिल सके. करणी सेना इस मुद्दे पर पीछे नहीं हटेगी. जरूरी हुआ तो इसके लिए संघर्ष किया जाएगा.

