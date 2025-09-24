ETV Bharat / state

कौन थी कंस की दासी कुब्जा? कैसे हुआ श्रीकृष्ण से विवाह; कुब्जा-कृष्ण मंदिर का दर्शन करने पहुंच रहीं राष्ट्रपति

इसी प्राचीन मंदिर का दर्शन करने पहुंच रहीं राष्ट्रपति. ( Photo Credit: ETV Bharat )

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team Published : September 24, 2025 at 2:08 PM IST | Updated : September 24, 2025 at 2:22 PM IST 3 Min Read

मथुरा: भगवान श्रीकृष्ण की नगरी के बीचो-बीच द्वापर युगीन प्राचीन कुब्जा-कृष्ण मंदिर है. यह प्राचीन मंदिर उस वक्त सुर्खियों में आ गया, जब देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने यहां दर्शन करने की अभिलाषा व्यक्त की. मंदिर में राष्ट्रपति की अगवानी को लेकर तैयारियां की जा रही हैं. राष्ट्रपति यहां 25 सितंबर को पहुंचेंगी. इस मंदिर का इतिहास बेहद दिलचस्प है. मंदिर के महंत शरद चतुर्वेदी ने बताया कि श्रीकृष्ण कुब्जा मंदिर 5200 वर्ष पुराना है. द्वापर युग में ही यह मंदिर बना है. इस मंदिर की महत्ता बहुत ज्यादा है. उन्होंने बताया कि जब मथुरा के राजा कंस ने कृष्ण को मल्ल युद्ध करने का न्योता दिया, तब श्रीकृष्ण और बलदाऊ मल्ल युद्ध करने के लिए मथुरा पहुंचे थे. वहां पर कंस की दासी कुब्जा चंदन घिसकर कंस को लगाया करती थी. मल्ल युद्ध करने के लिए कृष्ण और बलदाऊ यहां आए तो उनको भी कुब्जा ने ही चंदन घिसकर लगाया था. मथुरा का प्राचीन श्रीकुब्जा-कृष्ण मंदिर. (Video Credit: ETV Bharat) कृष्ण और कुब्जा का विवाह: तब कृष्ण भगवान कुब्जा से बोले कि आओ सुंदरी. कुब्जा बोली कि प्रभु मैं कहां से सुंदरी हूं. मेरे तो पूरे शरीर पर कुब निकले हुए हैं. तब कृष्ण ने कुब्जा के शरीर पर हाथ फेरा और उसके सभी कुब समाप्त हो गए. इसके बाद वह सुंदरी बनकर सामने आई और कृष्ण वह स्वरूप को देखकर मोहित हो गए. उन्होंने उनके साथ विवाह किया. तभी से कृष्ण और कुब्जा का यह प्राचीन मंदिर यहां स्थापित है.

महंत बोले-ठाकुर जी की हुई कृपा: मंदिर के बड़े महंत आशीष चतुर्वेदी ने बताया इस मंदिर का भाव तो साक्षात कृष्ण भगवान ही जानते हैं. राष्ट्रपति जी को इस मंदिर के बारे में कैसे जानकारी मिली? सबसे बड़े लोकतंत्र की प्रथम महिला और राष्ट्रपति यहां मंदिर में दर्शन करने के लिए आ रहीं है, तो बिना ठाकुर जी की कृपा से यह संभव नहीं है. अभी तक इस मंदिर के दर्शन करने के लिए कोई भी नेता, राजनेता और अधिकारी भी यहां नहीं आए. हम मंदिर की तरफ से तन-मन और धन से राष्ट्रपति के स्वागत के लिए तैयार हैं. कामना करते हैं, उनका परिवार और देश में खुशहाली बरसती रहे. हमने कभी राष्ट्रपति जी को निमंत्रण नहीं भेजा. न ही कोई मंदिर में निर्माण शुरू कराया. यह तो सब प्रभु की लीला है, कि खुद राष्ट्रपति दर्शन करने मंदिर पहुंच रही हैं. मंदिर का निर्माण भी प्रशासन की तरफ से कराया जा रहा है. राष्ट्रपति के आगमन से तैयारियां तेज: ब्रज में इतना प्राचीन मंदिर होने के बाद भी यहां सिर्फ 5 या 10 लोग ही दर्शन करने पहुंचते हैं. जैसे ही यहां राष्ट्रपति के आने की सूचना मिली, यह मंदिर रातों-रात सुर्खियों में आ गया. जिला प्रशासन मंदिर की तरफ दौड़ने लगा और तैयारी शुरू की गईं. मंदिर में पुलिस-प्रशासन को देखकर पुजारी हक्के-बक्के रह गए और अपनी तरफ से भी तैयारी में जुट गए. यह भी पढ़ें: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का कल मथुरा आगमन, साधु-संतों से भी करेंगी मुलाकात, इन रूटों पर प्रतिबंधित रहेगा आवागमन

Last Updated : September 24, 2025 at 2:22 PM IST