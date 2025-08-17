मथुरा/गोरखपुर/कानपुर/फर्रुखाबाद: मध्यरात्रि को मथुरा में 'नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की' गूंज के साथ ही भगवान श्रीकृष्ण का प्राकट्योत्सव धूमधाम से मनाया गया. ढोल, नगाड़े, झांझ, मंजीरा, मृदंग की धुन पर श्रद्धालु नाच उठे. फूलों की वर्षा से श्रीकृष्ण जन्मोत्सव मनाया गया. गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ अर्धरात्रि तक योगेश्वर कृष्ण के ध्यान में लीन रहे. गोरखपुर मंदिर के गर्भगृह में धूमधाम से जन्माष्टमी मनाई गई. वहीं, कानपुर के इस्कॉन मंदिर में सिंगापुर, थाईलैंड, बेंगलुरू और गोवा से आए तरह-तरह के फूलों से भगवान का श्रृंगार कर जन्माष्टमी मनाई गई. फर्रुखाबाद में भी जन्माष्टमी की धूम रही.

मथुरा में भक्तों की भीड़ उमड़ी: भगवान श्रीकृष्ण की नगरी में जन्माष्टमी का पर्व बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया. श्रीकृष्ण जन्मभूमि मंदिर परिसर के भागवत भवन में जैसे ही घड़ी की सुईयां 12 पर पहुंची, मंदिर के द्वारा बंद हो गए. कुछ ही क्षणों में भगवान कृष्ण का प्राकट्योत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया गया. ढोल, नगाड़े, बैंड बाजा, झांझ, मंजीरा और शंख ध्वनि से मंदिर का पूरा प्रांगण गूंज उठा. सभी श्रद्धालु एक ही नारा लग रहे थे, 'नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की' 'हाथी घोड़ा पालकी जय कन्हैया लाल की'.

मथुरा में श्रीकृष्ण जन्माष्टमी. (Video Credit: ETV Bharat)

मथुरा पहुंचे 50 लाख श्रद्धालु: श्रीकृष्ण जन्मभूमि के भागवत भवन में नटखट कन्हैया भगवान कृष्ण का जन्म होने के बाद सोने-चांदी से जड़ित सूप में ठाकुर जी के दर्शन श्रद्धालुओं को कराए गए. बाद में सोने-चांदी से जड़ित गौ माता के दूध से अभिषेक किया गया. 11 नदियों के जल से अभिषेक करने के बाद ठाकुर जी की महाआरती की गई. भगवान के जन्म उत्सव के साक्षी श्रद्धालुओं की लंबी-लंबी लाइन लगी हुई थी. जन्माष्टमी मनाने के लिए दूर दराज से 50 लाख से अधिक श्रद्धालु श्रीकृष्ण जन्मभूमि मंदिर में दर्शन करने के लिए पहुंचे.

मथुरा में भक्तों की भीड़. (Photo Credit: ETV Bharat)

प्रशासन ने की पुख्ता सुरक्षा-व्यवस्था: श्रद्धालुओं का प्रवेश गेट नंबर 3 से और निकासी द्वार गेट नंबर 1 से कराया गया. श्रीकृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव पर शहर में 500 से अधिक भंडारों का आयोजन किया गया था. दूर-दराज से आने वाले श्रद्धालु भंडारे का प्रसाद खाकर अपने आप को धन्य मान रहे थे. समाजसेवी के साथ बृजवासियों ने भी श्रद्धालुओं के लिए बढ़-चढ़कर भंडारों में हिस्सा लिया. भंडारे में पूरी, सब्जी और हलवा का प्रसाद परोसा गया.

गोरखपुर में मौजूद रहे सीएम योगी: पूर्ण परमब्रह्म, योगेश्वर भगवान श्रीकृष्ण के जन्मोत्सव का पावन पर्व श्रीकृष्ण जन्माष्टमी, शिवावतार महायोगी गोरखनाथ की साधना स्थली गोरखनाथ मंदिर में मनाई गई. मुख्यमंत्री और गोरक्षपीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में पारंपरिक श्रद्धा और हर्षोल्लास के जन्माष्टमी का पर्व मनाया गया. गोरखनाथ मंदिर के पारंपरिक श्रीकृष्ण प्राकट्योत्सव कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए मुख्यमंत्री शनिवार को पहुंचे.

गोरखपुर में मौजूद रहे सीएम योगी. (Video Credit: ETV Bharat)

जन्माष्टमी के पवित्र पर्व पर मुख्यमंत्री योगी शनिवार दिन से मध्य रात्रि तक समस्त योगियों के परमेश्वर माने जाने वाले, योगेश्वर श्रीकृष्ण की साधना में रत रहे. उन्होंने प्रभु श्रीकृष्ण की जन्मभूमि मथुरा में जन्मभूमि मंदिर में कान्हा की विधि-विधान से आराधना कर प्रदेशवासियों के सुखमय जीवन की प्रार्थना की. शाम को वह लखनऊ पुलिस लाइन में आयोजित श्रीकृष्ण जन्माष्टमी समारोह में सम्मिलित हुए और फिर रात में गोरखनाथ मंदिर पहुंचकर पारंपरिक श्रीकृष्ण जन्मोत्सव समारोह में प्रभु के प्राकट्य अनुष्ठान में लीन रहे.

सीएम योगी ने बच्चों को दुलारा: गोरखनाथ मंदिर पहुंचने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सबसे पहले गुरु गोरखनाथ का दर्शन पूजन किया. गुरुदेव ब्रह्मलीन महंत अवैद्यनाथ की समाधि पर मत्था टेका, पुष्पार्चन किया और उनका आशीर्वाद लिया. गोरखनाथ मंदिर में श्रीकृष्ण जन्मोत्सव के पावन उपलक्ष्य में महंत दिग्विजयनाथ स्मृति सभागार में भजन-कीर्तन का आयोजन किया गया था.

मुख्यमंत्री यहां पहुंचे और सुमधुर भजनों का आनंद उठाते हुए राधा-कृष्ण बने बच्चों को दुलार करते हुए उन्हें उपहार देते रहे. मध्य रात्रि गोरखनाथ मंदिर के गर्भगृह में उन्होंने श्रीकृष्ण जन्मोत्सव पर विधि-विधान से विशिष्ट पूजा-अर्चना की. रात 12 बजे भगवान श्रीकृष्ण के प्राकट्य के बाद 'नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैयालाल की' और ‘श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव’ की मंगल धुन, सोहर गीत और घंटा घड़ियाल की ध्वनि के बीच गोरक्षपीठाधीश्वर उन्हें गोद में लेकर गर्भगृह से बाहर आए. प्रभु श्रीहरि के बाल स्वरूप लड्डू गोपाल को फूलों से सजे पालने में बैठाकर श्रद्धाभाव से उन्हें झूला झुलाया और आरती उतारी.

गोरखपुर में बाल कृष्ण को गोद में उठाए सीएम योगी. (Photo Credit: ETV Bharat)

कई संतों का रहा जमावड़ा: इस अवसर पर मंदिर के महंत दिग्विजयनाथ स्मृति सभागार में भजन कार्यक्रम सुपरिचित लोक गायक डॉ. राकेश श्रीवास्तव के संयोजन में शाम से ही शुरू था. दूसरी तरफ श्रीकृष्ण जन्माष्टमी का मुख्य धार्मिक अनुष्ठान मंदिर के गर्भगृह में रात 11:32 बजे से प्रारंभ हुआ और ठीक मध्य रात्रि भगवान श्रीकृष्ण के जन्मोपरांत मंगल गीत व प्रसाद वितरण के साथ संपन्न हुआ.

इस अवसर पर मंदिर के प्रधान पुजारी योगी कमलनाथ, वाराणसी से आए जगद्गुरु संतोष दास उर्फ सतुआ बाबा, गोरखपुर के सांसद रवि किशन शुक्ल, कुशीनगर के सांसद विजय दूबे, भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष और एमएलसी डॉ. धर्मेंद्र सिंह, विधायक विपिन सिंह, प्रदीप शुक्ल, हनुमानगढ़ी अयोध्या से आए महंत राजू दास, कालीबाड़ी के महंत रविंद्र दास आदि प्रमुख रूप से उपस्थित रहे.

बच्चों को मिला पुरस्कार: बाल रूप सज्जा प्रतियोगिता के कान्हा वर्ग में अत्रि मिश्रा को प्रथम, भव्या पांडेय को द्वितीय तथा कात्यायनी को तृतीय पुरस्कार प्राप्त हुआ. गोपाल वर्ग में प्रथम पुरस्कार सात्विक सिंह को, द्वितीय वंशिका अग्रवाल और तृतीय पुरस्कार मानवी जायसवाल को मिला. निर्णायक की भूमिका में अंजना राजपाल, मनीषा सिंह और हृदया त्रिपाठी रहीं. संचालन शिवेंद्र पांडेय ने किया. भजन संध्या में डॉ. राकेश श्रीवास्तव की अगुवाई में पुनीत श्रीवास्तव, हृदया त्रिपाठी, लक्ष्मी गुप्ता, विकास मिश्रा, आदर्श मिश्रा, अनीता सिंह ने कर्णप्रिय भजनों और सोहर गीतों की प्रस्तुति दी. वाद्य यंत्रों पर त्रिपुरारी मिश्रा, अमर चंद्र, रानू जानसन, उदय मिश्रा, मुख्तार अहमद ने संगत की.

कानपुर में श्रीकृष्ण जन्माष्टमी. (Video Credit: ETV Bharat)

कानपुर के इस्कॉन मंदिर में जन्मोत्सव की धूम: कानपुर के बिठूर स्थित इस्कॉन मंदिर में जन्माष्टमी उत्साह और उमंग के साथ मनाई गई. यहां कृष्ण कालिया तालाब, गौशाला और उपवनों को आकर्षक झांकियों व रंग-बिरंगी लाइटों से सजाया गया. इस्कॉन मंदिर की इस भव्य सजावट को देखकर लाखों की संख्या में पहुंचे भक्तों को कुछ पल के लिए ऐसा प्रतीत हुआ कि मानो वह ब्रज के वनों में भ्रमण कर रहे हों. जब भगवान श्रीकृष्ण का जन्म हुआ तो इस्कॉन मंदिर में बधाइयां गूंजने लगीं. श्रीराधा-कृष्ण के महाअभिषेक के बाद दिव्य आरती का आयोजन किया गया. इसके बाद भक्तों को श्रीराधा माधव के मनमोहक दर्शन प्राप्त हुए.

दुर्लभ फूलों से सजाया गया मंदिर: इस्कॉन मंदिर के मीडिया प्रभारी प्रशांत प्रभु ने बताया कि, इस्कॉन से कई भक्त जुड़े हुए हैं, जिन्होंने श्रीराधा माधव के जन्मोत्सव को लेकर कई महीने पहले से ही तैयारी शुरू कर दी थी. 15 अगस्त की शाम 5:00 बजे से ही इस्कॉन प्रांगण में विशेष सांस्कृतिक संध्या का भव्य आयोजन किया गया. वहीं, सिंगापुर ,थाईलैंड, गोवा बेंगलुरू समेत अन्य कई स्थानों से आए विशेष और दुर्लभ पुष्पों से पूरे मंदिर को भव्य रूप से सजाया गया. मंदिर के प्रवेश द्वार से लेकर अन्य अलग-अलग स्थानो पर भी विभिन्न झांकियां भी सजाई गईं. इनमें विशेष रूप से वासुदेव कृष्ण की रंगोली आकर्षण का केंद्र बनी.

प्रशांत प्रभु ने बताया कि 16 अगस्त शनिवार की शाम 4:30 बजे मंगला आरती के बाद से जन्माष्टमी पर्व के भव्य उत्सव की इस्कॉन मंदिर में शुरुआत की गई. जहां लाखों की संख्या में पहुंचे भक्तों ने श्रीराधा माधव की जन्माष्टमी के इस पावन पर्व पर विशेष दर्शन प्राप्त किया. दर्शन आरती एवं गुरु पूजा के पश्चात श्रीमद् भागवत कथा सत्र में आईआईटी मुंबई से विद्या प्राप्त व इस्कॉन मुंबई से आए हुए विशेष वक्ता एवं सशस्त्र मर्मज्ञ दामोदर प्रभु द्वारा श्रीकृष्ण जन्मोत्सव की रहस्य को मनमोहन लीलाओं द्वारा भक्तों को समझाया गया.

कानपुर में आकर्षक सजावट. (Photo Credit: ETV Bharat)

इसके बाद श्रीराधा माधव का तुलसी अर्पण प्रारंभ हुआ. दिव्य स्नान और विशिष्ट शंखों के साथ प्रभु का भव्य रूप से अभिषेक किया गया. कान्हा के इस जन्मोत्सव पर उन्हें वृंदावन के कुशल कारीगरों द्वारा तैयार की गई रत्न जड़ित पोशाक पहनाई गई. इसके साथ ही उनका कई आकर्षक फूलों से भव्य श्रृंगार किया गया. फोक (फैमिली लॉर्ड कृष्णा) आरती के माध्यम से लाखों भक्तों ने श्रीराधा विशिष्ट आरती संपन्न की गई.

जन्माष्टमी के इस पावन पर्व पर इस्कॉन मंदिर में कलश अभिषेक के अंतर्गत भक्तों ने चांदी के कलश द्वारा राधा माधव के उत्सव विग्रह को अभिषेक कराया. 108 चांदी कलशों द्वारा लाखों भक्तों की उपस्थिति में श्रीकृष्ण भगवान का भव्य अभिषेक संपन्न किया गया. इसके साथ ही प्रभु को 1008 व्यंजनों का भोग भी लगाया गया. प्रभु के इस प्रकाट्य उत्सव पर मृदंग की ध्वनियों व करताल की झंकार के साथ प्रभु की महाआरती संपन्न हुई. इस्कॉन मंदिर के अध्यक्ष प्रेम हरि नाम प्रभु ने मंदिर में पधारे सभी कृष्ण प्रेमियों का अभिवादन व्यक्त किया.

फर्रुखाबाद में रही जन्माष्टमी की धूम: फर्रुखाबाद शहर के मंदिरों में भव्य सजावट की गई. जगह-जगह श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी. फतेहगढ़ पुलिसलाइन में स्थित राधा-कृष्ण मंदिर पर भव्य झांकी सजाई गई. पुलिस अधीक्षक आरती सिंह समेत पुलिस के विभाग के आला अधिकारियों, कर्मचारियों व उनके परिवार सहित आसपास के इलाके की भारी भीड़ भगवान श्रीकृष्ण के जन्मोत्सव कार्यक्रम को देखने पहुंची.

फर्रुखाबाद में रही जन्माष्टमी की धूम. (Photo Credit: ETV Bharat)

रेलवे रोड स्थित मठिया देवी मंदिर पर हनुमान जी के भव्य स्वरूप ने भक्तों का मन मोह लिया. इसी प्रकार बजरिया रोड पर आकर्षक झांकियां सजाई गईं. करीब सौ मीटर तक भव्य सजावट ने लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया. पर्व में छोटे-छोटे बच्चे राधा और कृष्ण के रूप में सजे दिखाई दिए.

कोई अपने मम्मी-पाप की गोदी में बैठकर आया तो कोई कंधे पर सवार होकर मंदिर तक पहुंचा. भव्य स्वरूपों में भगवान भोलेनाथ, राधा-कृष्ण और गणेश जी सहित कई देवी-देवताओं की झलक देखने को मिली. वहीं, नन्हें कान्हा अपनी मटकी से भक्तों को प्रसाद वितरित करते नजर आए.

