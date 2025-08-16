ETV Bharat / state

रांची में श्रीकृष्ण जन्माष्टमी की धूम, बाल रूप में दिखे गोपाल, मंदिरों में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़ - SHRI KRISHNA JANMASHTAMI

रांची में जन्माष्टमी की धूम है. श्रद्धालु मंदिर में पहुंच कर श्री कृष्ण की अराधना कर रहे हैं.

Shri Krishna Janmashtami
मंदिर में राधा-कृष्ण (ईटीवी भारत)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 16, 2025 at 8:15 PM IST

3 Min Read

रांची: 16 अगस्त 2025 को देशभर के साथ-साथ झारखंड में भी श्रीकृष्ण जन्माष्टमी का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है. राजधानी रांची सहित पूरे प्रदेश में मंदिरों में भजन-कीर्तन और पूजा-अर्चना के साथ उत्सव का माहौल है. मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है, और बाल गोपाल के रूप में सजे बच्चों का आकर्षण इस उत्सव को और खास बना रहा है.

लक्ष्मी नारायण मंदिर में विशेष आयोजन

रांची के बड़ा तालाब स्थित लक्ष्मी नारायण मंदिर को जन्माष्टमी के अवसर पर खास तौर पर सजाया गया है. मंदिर में देर रात तक भजन-कीर्तन, पूजा-अर्चना, और अन्य धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं. मंदिर प्रबंधन द्वारा आयोजित बाल गोपाल प्रतियोगिता श्रद्धालुओं के बीच विशेष आकर्षण का केंद्र बनी हुई है. मंदिर के प्रबंधक कृष्णा साहू ने बताया, “यह प्राचीन मंदिर पिछले 50 वर्षों से जन्माष्टमी के अवसर पर विशेष पूजा-अर्चना का आयोजन करता आ रहा है. इस बार भी कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं.”

रांची में जन्माष्टमी की धूम (ईटीवी भारत)

बाल गोपाल बने बच्चे बने आकर्षण

मंदिर में छोटे-छोटे बच्चों को भगवान श्रीकृष्ण के बाल रूप में सजाया गया है, जबकि उनकी माताएं यशोदा के रूप में नजर आईं. ये नटखट गोपाल मंदिर में श्रद्धालुओं के लिए खास आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं. अपने भाई को सजाकर मंदिर लाईं राधिका ने कहा, “बच्चे भगवान का ही रूप हैं. भले ही वे नटखट हों, लेकिन उन्हें सजाने में बहुत आनंद आता है.” वहीं, यशोदा के रूप में अपने बच्चे के साथ मंदिर पहुंचीं नेहा शर्मा ने बताया, “जन्माष्टमी के अवसर पर हमारे घर में उत्सव का माहौल रहता है. तीन दिनों तक घर को खास तौर पर सजाया जाता है, और मिठाइयां बांटकर मस्ती की जाती है.”

Shri Krishna Janmashtami
मंदिर में बाल रूप में कृष्ण (ईटीवी भारत)

अद्भुत योग में मना जन्मोत्सव

हर साल भाद्रपद मास की अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र में श्रीकृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाती है. इस साल जन्माष्टमी पर अमृतसिद्धि और सर्वार्थसिद्धि जैसे शुभ योग बन रहे हैं. इसके साथ ही वृद्धि, ध्रुव, श्रीवत्स, गजलक्ष्मी, ध्वांक्ष, और बुधादित्य योग भी बन रहे हैं, जो धार्मिक दृष्टिकोण से अत्यंत शुभ माने जाते हैं. देर रात जन्मोत्सव के बाद 24 अगस्त को भगवान श्रीकृष्ण की छठी मनाई जाएगी, जो श्रद्धालुओं के लिए विशेष महत्व रखती है.

भक्ति और उत्साह का संगम

रांची सहित पूरे झारखंड के मंदिरों और मठों में श्रीकृष्ण जन्माष्टमी का उत्सव भक्ति और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है. मंदिरों में भगवान श्रीकृष्ण के बाल रूप के दर्शन, भजन-कीर्तन, और प्रसाद वितरण ने श्रद्धालुओं में उत्साह भर दिया है. बाल गोपाल के रूप में सजे बच्चे और उनके परिवार इस पर्व को और जीवंत बना रहे हैं.

Shri Krishna Janmashtami
मंदिर में बाल गोपाल बने बच्चे और उनकी मां (ईटीवी भारत)

आस्था का उत्सव

श्रीकृष्ण जन्माष्टमी ने झारखंड में भक्ति और उत्सव का अनूठा संगम रच दिया है. मंदिरों में सजावट, भजन-कीर्तन, और बाल गोपाल प्रतियोगिताओं ने इस पर्व को और रंगीन बना दिया है. शुभ योगों के साथ मनाया जा रहा यह उत्सव श्रद्धालुओं के लिए आध्यात्मिक और सांस्कृतिक रूप से खास है. 24 अगस्त को छठी का आयोजन इस उत्सव को और भी विशेष बनाएगा.

TAGGED:

रांची में जन्माष्टमी

ख़ास ख़बरें

हफ्ते में एक दिन का आराम और मनोरंजन का पूरा इंतजाम! जानें, मवेशियों के प्रति किसानों की ये अनोखी परंपरा

ऐसा गांव जहां आज तक नहीं बनी सड़क, ग्रामीणों का आरोप- नक्शे में रोड पर जमीन पर नहीं!

वीर सपूतों की कुर्बानी की याद दिलाता है रांची का शहीद स्थल, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में थी अहम भूमिका

चेरो साम्राज्यः राजा से मजदूर तक की कहानी!

