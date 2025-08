ETV Bharat / state

चंडीगढ़ में जन्माष्टमी के त्योहार पर इस बार चारों धाम के होंगे दर्शन, पंडाल तैयार करने बंगाल से पहुंचे कारीगर - SHRI KRISHNA JANMASHTAMI 2025

shri krishna janmashtami 2025 ( Etv Bharat )

Published : August 5, 2025 at 11:19 AM IST | Updated : August 5, 2025 at 11:52 AM IST

पंचकूला: इस बार कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार देशभर में 16 अगस्त को मनाया जाएगा. इस त्योहार को लेकर तैयारियां भी जोरों-शोरों पर है. चंडीगढ़ सेक्टर-20 स्थित श्री चैतन्य गौड़ीय मठ मंदिर में हर साल धूमधाम से जन्माष्टमी महोत्सव मनाया जाता है. मंदिर में इस साल भी जन्माष्टमी महोत्सव की तैयारियां जोर-शोर से जारी हैं. संकीर्तन के साथ-साथ लाइट एंड साउंड शो के अलावा, विभिन्न झांकियों के दर्शन तो होंगे ही, साथ ही मंदिर प्रबंधन ने इस बार "ठाकुर जी" के भक्तजनों व अन्यों के लिए विशेष प्रबंध भी किए हैं. इस बार श्रद्धालु सनातन धर्म में अत्यंत महत्वपूर्ण माने जाने वाले सभी चारों धाम के दर्शन एकसाथ मंदिर में ही कर सकेंगे. इसके अलावा, 5 अगस्त से 16 अगस्त तक अन्य धार्मिक कार्यक्रम/गतिविधियां भी जारी रहेंगी. बंगाल के कारीगर तैयार कर रहे स्वरूप: इस जन्माष्टमी पर मंदिर प्रबंधन द्वारा मंदिर में ही सभी चारों धाम- रामेश्वरम, द्वारका, बद्रीनाथ और जगन्नाथ पुरी के छोटे स्वरूप तैयार किए जा रहे हैं. चारों धाम के इन सभी स्वरूपों को तैयार करने के लिए कारीगरों को विशेष तौर पर बंगाल से बुलाया गया है. सभी कारीगर इन दिनों चारों धाम के आकर्षक स्वरूप तैयार कर रहे हैं. रोजाना मंदिर में आने वाले भक्त, श्रद्धालु व आमजन इन सभी स्वरूपों को तैयार होता हुआ भी देख रहे हैं. बंगाल के कारीगर तैयार कर रहे स्वरूप (Etv Bharat) 5 अगस्त से शुरू झूलन महोत्सव: मंदिर प्रबंधन द्वारा 5-9 अगस्त तक श्री राधा माधव जी का झूलन उत्सव भी मनाया जा रहा है. सभी भक्त, श्रद्धालु व अन्य शाम 6 बजे से रात 10:30 तक मंदिर में पहुंचकर भगवान श्रीकृष्ण "ठाकुर जी" को झूला झुलवा सकते हैं. प्रबंधकों और सेवादारों द्वारा ठाकुर जी का आकर्षक झूला चारों ओर से फूलों से सजाकर तैयार कर लिया गया है.

