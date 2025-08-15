ETV Bharat / state

वाराणसी में श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के पहले काफी रौनक दिखयी दे रही है. इस बार लोग लड्डू गोपाल के लिए लकड़ी के झूले खरीद रहे हैं.

Published : August 15, 2025 at 6:15 PM IST

वाराणसी: पूरे देश में कृष्ण जन्माष्टमी की धूम है. हर ओर उनके स्वागत की तैयारी चल रही है, ऐसे में काशी में भी लड्डू गोपाल के स्वागत के लिए तमाम तरीके की तैयारी की जा रही है. यहां अलग-अलग तरीके की झांकियां लोगों का मनमोह रही है. हर कोई अपने अंदाज में उनके जन्म के उत्सव में जुटा हुआ है.

लड्डू गोपाल के लिए लकड़ी के झूले खरीद रहे लोग: इस बार लड्डू गोपाल के लिए जरदोजी के कपड़ों की डिमांड है, तो वहीं आप्रेशन सिंदूर पर आधारित झांकी भी खूब पसंद की जा रही है. यही नहीं लकड़ी के झूले भी जापान तक भेजे जा रहे हैं. लोग बड़ी संख्या में ऑपरेशन सिंदूर की झांकी को पसंद कर रहे हैं. लोग लकड़ी के झूले को लड्डू गोपाल के लिए खरीद रहे है.

श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर वाराणसी में रौनक (Video Credit- ETV Bharat)

बनारस में जन्माष्टमी के लिए खरीदारी: महादेव की नगरी में जन्माष्टमी की अपनी अलग बात होती है. इसमें काशी के दुकानदार हर बार अलग-अलग तरीके की नई झांकियां को समसामयिक मुद्दे पर तैयार करते हैं. इस बार बनारस की दुकानदार गणेश पटेल ने ऑपरेशन सिंदूर को समर्पित एक झांकी तैयार की है, जो लोग को पसंद कर रहे हैं.

ऑपरेशन सिंदूर की झांकी पसंद कर रहे लोग: इस झांकी के शुरुआती कीमत 1000 से लेकर के 7000 तक है. इसमें ऑपरेशन सिंदूर को दर्शाया गया है. खास बात यह है कि दुकानदार के इस झांकी को लोग पसंद कर रहे हैं. श्रद्धालु अपने बजट के अनुसार ऑपरेशन सिंदूर की झांकी को कस्टमाइज कराकर अपने घरों में सजाने की तैयारी में लगे हैं.

Photo Credit- ETV Bharat
लड्डू गोपाल के लिए लकड़ी के झूले खरीद रहे लोग (Photo Credit- ETV Bharat)

केसरिया रंग में नजर आये लड्डू गोपाल: दुकानदार गणेश पटेल ने कहा कि हमने ऑपरेशन सिंदूर के तहत धर्मो रक्षिती रक्षितः के साथ सेना के शौर्य की गाथा को प्रस्तुत किया है. इस झांकी में सेना का शौर्य नजर आ रहा है, तो लड्डू गोपाल केसरिया रंग धारण किए हुए हैं और सेना को आशीर्वाद दे रहे हैं. हेलीकॉप्टर से लेकर सैनिक तक सभी दुश्मन का छक्का छुड़ा रहे हैं. इस झांकी को ऑर्डर देकर तैयार करवाया जा रहा है.

लड्डू गोपाल के लिए जरी जरदोजी के कपड़े: दुकान की भीड़ को आप देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस बार ऑपरेशन सिंदूर की झांकी को खूब पसंद किया जा रहा है. यही नहीं इस बार लड्डू गोपाल के जरी जरदोजी के कपड़े भी ट्रेंड में है. इनमें ऑरेंज और पर्पल कलर की खूब डिमांड है. लोग जरी के कपड़े की टोपी सबसे ज्यादा पसंद कर रहे हैं.

Photo Credit- ETV Bharat
बनारस में ऑपरेशन सिंदूर को समर्पित झांकी (Photo Credit- ETV Bharat)

लोग कस्टमाइज कर रहे हैं झांकियां: दुकान पर आए ग्राहकों का कहना है कि वह हर बार अपने घरों में अलग-अलग तरीके की झांकी को सजाते हैं. इस बार ऑपरेशन सिंदूर की झांकियां ने खूब पसंद आ रही है. वह लोग अपने बजट के अनुसार से कस्टमाइज कर रहे हैं. महिला खरीददार ने कहा कि इस बार वह अपने लाला को ऑरेंज कलर के कपड़े से सजाएंगी, जिसकी वह खरीदारी कर रही हैं.

काशी मे लड्डू गोपाल के जन्मोत्सव की तैयारी: कुछ उन्होंने सामान खरीद लिया है और कुछ खरीदेंगी और अपने लड्डू गोपाल का जन्मोत्सव मनाएंगी. वह कहती है कि, जैसे हम अपने बच्चों के जन्मदिन की तैयारी करते हैं ठीक उसी तरीके से अपने लाला के भी जन्मउत्सव में जुटे हुए हैं और उनके स्वागत की तैयारी कर रहे हैं.

Photo Credit- ETV Bharat
बनारस की बाजारों में रौनक (Photo Credit- ETV Bharat)

जापान, टेक्सास में बनारस के लड्डू गोपाल की डिमांड: यही नहीं बनारस में झांकी के अलावा झूले की भी खूब डिमांड है. ये डिमांड देश के अलग-अलग हिस्सों के साथ जापान और टेक्सास जैसे देश में भी है. इससे जुड़ी हुई काष्ठ कला कारोबारी शुभी अग्रवाल ने बताया कि इस बार उन्होंने श्री कृष्ण के होली के सीन को अलग तरीके से तैयार किया है और यह कलरफुल होने की वजह से खूब डिमांड में भी है.

तीन महीने पहले से शुरू हो जाती है तैयारी: इसके साथ ही 40 अलग-अलग तरीके की झांकी बनायी गयी हैं. इस बार लकड़ी के झूलों को अलग डिजाइन में बनाया गया है, जो ज्यादा दिनों तक सुरक्षित रहेंगे. इनकी डिमांड देखने को मिल रही है. जयपुर, कोलकाता, दिल्ली, मुंबई जैसे क्षेत्रों पर तो हमारी झांकी और झूले जा ही रहे हैं, लेकिन जापान और टेक्सास से भी इसे मंगाया गया है.

Photo Credit- ETV Bharat
40 अलग-अलग तरीके की झांकी बनायी गयी हैं. (Photo Credit- ETV Bharat)

150 कारीगर दिन रात काम करके बना रहे झांकियां: झाकियां 200 से शुरू होकर उनकी कीमत हजारों तक है. जन्माष्टमी के झांकियां की तैयारी हम 3 महीने पहले से शुरू कर देते और इसमें लगभग डेढ़ सौ कारीगर लगे हुए हैं, जो इन झांकियां को तैयार करते हैं.

