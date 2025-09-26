श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह विवाद, कृष्ण लला के मित्र कौशल किशोर को हटाने की मांग वाली अर्जी खारिज
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद में कौशल किशोर को हटाने की मांग वाली अर्जी खारिज कर दी है.
Published : September 26, 2025 at 10:22 PM IST
प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मथुरा स्थित श्रीकृष्ण जन्मभूमि व शाही ईदगाह विवाद में वाद संख्या सात (श्रीभगवान श्रीकृष्ण लला विराजमान) में कृष्ण लला के निकट मित्र कौशल किशोर को हटाने की मांग को लेकर दाखिल की गयी अर्जी खारिज कर दी है. कोर्ट ने वाद संख्या चार को प्रतिनिधि वाद बनाने को लेकर दाखिल आपत्ति पर अगली सुनवाई के लिए 9 अक्टूबर की तारीख तय की है.
अदालत ने कहा- केस से हटाना संभव नहीं: यह आदेश न्यायमूर्ति राम मनोहर नारायण मिश्र ने दिया. कोर्ट में सुनवाई के दौरान कौशल किशोर के अधिवक्ता ने कहा कि वह वैध तरीके से कृष्ण लला के मित्र हैं. उन्हें केस से हटाना संभव नहीं है. (श्रीकृष्ण जन्मभूमि मुक्ति निर्माण ट्रस्ट मथुरा) केस में वादी आशुतोष पांडेय की प्रतिनिधि वाद बनाने की अर्जी पर भी बहस हुई.
प्रतिनिधि वाद कहां लागू होता है: वाद संख्या सात में अधिवक्ता अनिल सिंह और अजय सिंह ने कहा कि प्रतिनिधि वाद वहां लागू होता है, जहां वाद विषय एक हो और बहुत सारे लोगों का हित उससे जुड़ा हो. एक विषय से संबंधित कई वाद होने पर एकीकृत कर सभी साक्ष्यों के आधार पर मामला निर्णीत होना चाहिए.
अर्जी सुनवाई योग्य नहीं: वाद संख्या तीन व 13 में पक्षकार महेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि सबसे पहले उन्होंने मुकदमा दाखिल किया था. इसीलिए उनके मुकदमे को प्राथमिकता से सुना जाना चाहिए. प्रतिनिधि वाद संख्या 17 के अधिवक्ता अजय सिंह ने कहा कि प्रतिनिधि वाद पर पहले ही निर्णय आ चुका है. ऐसे में यह अर्जी सुनवाई योग्य नहीं है.
