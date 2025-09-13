ETV Bharat / state

श्रीकृष्ण जन्मभूमि केस में हिंदू पक्ष ने हाईकोर्ट में क्या आपत्ति जताई?, जानिए

हिंदू पक्षकारों की ओर से दाखिल की गईं आपत्तियां, पुरातत्व विभाग की ओर से जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा गया.

प्रयागराज: श्री कृष्ण जन्मभूमि केस में सिर्फ प्रतिनिधि वाद की सुनवाई करने की मस्जिद पक्ष की मांग पर हिंदू पक्ष ने शुक्रवार को अदालत में अपनी आपत्तियां दाखिल की हैं. वहीं पुरातत्व विभाग की ओर से जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा गया है.मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति राम मनोहर नारायण मिश्र कर रहे हैं. हिंदू पक्षकार महेंद्र प्रताप ने जामा मस्जिद मामले में वाद बिंदु तय करने की मांग की.

हिंदू पक्ष की प्रमुख आपत्तियां क्या हैंं?: हिंदू पक्ष का कहना था कि वाद संख्या 17 में हुए आदेश की बाइडिंग वाद संख्या 13 नंबर पर लागू नही होती है. सभी वाद एकत्र कर एक साथ सुनने के आदेश किए गए थे, प्रतिनिधि वाद उससे अलग था. वाद संख्या 13 और 17 की प्रकृति अलग अलग है, लिहाजा दोनों को साथ साथ सुना जाना आवश्यक है.

यह भी कहा गया कि मुस्लिम पक्ष द्वारा जो आपत्ति दर्ज की गई वह अवैधानिक है और उसका यहां कोई औचित्य नहीं बनता है. इसका मकसद मामले को लंबा खींचने का है. मुस्लिम पक्ष प्रार्थना पत्र को भारी जुर्माने के साथ निरस्त किया जाना आवश्यक है.

