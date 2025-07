ETV Bharat / state

सागर में संतों का महासंगम, श्री गुरुपूर्णिमा महामहोत्सव में जुटेंगे देश के जाने-माने महात्मा और कथावाचक - SANT SAMAGAM SAGAR

सागर के बम्होरी रेंगुवा गांव में जुटेंगे देश के जाने-माने संत ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team Published : July 3, 2025 at 8:14 AM IST | Updated : July 3, 2025 at 9:05 AM IST 3 Min Read

सागर: जुलाई का पहला हफ्ता बुंदेलखंड के संभागीय मुख्यालय सागर में भक्तिभाव और आध्यात्म में डूबा नजर आएगा. यहां पर देश के जाने-माने संतों का जमावड़ा होने जा रहा है. दरअसल सागर में 2 जुलाई से श्री भक्तमाल कथा, श्री गुरुपूर्णिमा महामहोत्सव और संतजनों का संत समागम श्री देवराहा बाबा सिद्ध प्रांगण बम्होरी रेंगुआ में हो रहा है. यहां पर श्री श्री 108 स्वामी श्री किशोरदास देव जू महाराज के सानिध्य में भव्य आयोजन होने जा रहा है. जिसकी व्यापक तैयारियां पिछले दो माह से चल रही हैं. संत समागम में देश के जाने माने संत होंगे शामिल -- सागर के बम्होरी रेंगुवा गांव में हो रहे आयोजन में देश के जाने माने संतों का आगमन हो रहा है. जिनमें अग्रमलूक पीठाद्धीश्वर डाॅ. राजेन्द्रदास जी देवाचार्य, महंत श्री नृत्यगोपाल दास, देवदास जी महाराज (श्री देवराह बाबा वाले), श्री श्री रविशंकर जी महाराज रावतपुरा सरकार, स्वामी महंत रामप्रवेश दास, बागेश्वर धाम सरकार धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, चिन्मयानंद बापू, पुण्डरीक गोस्वामी महाराज, राधाकृष्ण दास जी गुरु पूर्णिमा महामहोत्सव एवं भक्तमाल कथा में सम्मिलित हो रहे हैं. अनिल तिवारी, आयोजक (ETV Bharat)

