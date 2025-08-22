गोरखपुर : जनता की समस्याओं को गंभीरता से नहीं लेने वाले अधिकारियों पर गाज गिरी है. जिलाधिकारी दीपक मीणा ने 39 लापरवाह अधिकारियों को कारण बताओं नोटिस जारी किया है. उन्होंने अधिकारियों से जनसुनवाई के दौरान मौके पर मौजूद नहीं रहने का कारण पूछा है. दो दिनों के अंदर स्पष्ट जवाब नहीं मिलने पर कार्रवाई भी हो सकती है. फिलहाल डीएम के इस नोटिस से जिले में हड़कंप मचा है.

वहीं एक दिन पहले डीएम ने सीएम डैशबोर्ड में जिले के पिछड़ने पर नाराजगी जताई थी. उन्होंने अधिकारियों से कार्य पद्धति में सुधार लाने का निर्देश दिया था. जिलाधिकारी दीपक मीणा ने सीएम डैशबोर्ड पर प्रदर्शित प्राप्तांक एवं ग्रेडिंग के आधार पर जिले में विकास कार्यों, निर्माण कार्यों और विभिन्न विभागों द्वारा संचालित फ्लैगशिप योजनाओं के प्रगति को तेज करने का निर्देश दिया है.

खराब रैंक वाले विभागों को चेतावनी : जिलाधिकारी ने खराब प्रदर्शन करने वाले विभागों को कड़ी चेतावनी दी. कहा कि यदि आगामी रैंकिंग में भी उनकी स्थिति बेहतर नहीं हुई तो उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा. उन्होंने सभी विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया कि विभाग से संबंधित योजनाओं एवं निर्माण कार्यों में लक्ष्य के सापेक्ष प्रगति पर विशेष ध्यान दें.

विभागों की समीक्षा की : जिलाधिकारी ने पीएम सूर्य घर योजना, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, मनरेगा, किसान सम्मान निधि, प्रधान मत्स्य संपदा योजना, मुख्यमंत्री संपदा योजना, ऑपरेशन कायाकल्प, मध्यान्ह भोजन एवं विद्यार्थियों की उपस्थिति, ग्रामीण स्टेडियम एवं ओपेन जिम का निर्माण तथा नई सड़कों का निर्माण एवं मरम्मत, 15वें वित्त आयोग के अंतर्गत कार्य, एकीकृत बागवानी मिशन, फैमिली कार्ड, खराब ट्रांसफार्मर की शिकायत आदि फ्लैगशिप प्रोजेक्ट्स पर संबंधित विभागीय अधिकारियों से आंकड़ेवार जानकारी लेते हुए विस्तृत समीक्षा की.

काम में लापरवाही पर इन्हें मिला नोटिस :

उप मुख्य चिकित्साधिकारी

सहायक अभियन्ता (विद्युत) बड़हलगंज

सहायक अभियन्ता (विद्युत) गोला

सहायक अभियन्ता बाढ़ खण्ड-2 गोरखपुर

सहायक अभियन्ता लघु सिचाई बड़हलगंज गोरखपुर

चकबंदी अधिकारी गोरखपुर

अधिशासी अधिकारी उरुवा

खण्ड शिक्षा अधिकारी बेलघाट

खण्ड विकास अधिकारी बड़हलगंज

वन क्षेत्राधिकारी बड़हलगंज

प्रभारी चिकित्सा अधिकारी गोला

नायब तहसीलदार (सर्वे) बड़हलगंज

खण्ड विकास अधिकारी गोला

सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) बड़हलगंज

सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) गगहा

सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) उरुवा

सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) बेलघाट

सहायक विकास अधिकारी (कृषि) उरुवा

सहायक विकास अधिकारी (कृषि) बेलघाट

सहायक विकास अधिकारीभी (सहकारी समिति) गोला

सहायक विकास अधिकारी (सहकारी समिति) बड़हलगंज

सहायक विकास अधिकारी (सहकारी समिति) गगहा

सहायक विकास अधिकारी (सहकारी समिति) उरुवा

सहायक विकास अधिकारी (सहकारी समिति) बेलघाट

सहायक विकास अधिकारी (समाज कल्याण) बड़हलगंज

खजनी तहसील के 14 अधिकारियों को मिला नोटिस

खण्ड विकास अधिकारी खजनी

खण्ड विकास अधिकारी सहजनवां

खण्ड विकास अधिकारी उरूवा

खण्ड शिक्षा अधिकारी बांसगांव

खण्ड शिक्षा अधिकारी बेलघाट

सहायक विकास अधिकारी (सहकारी समितियों)

सहायक विकास अधिकारी (समाज कल्याण)

पशु चिकित्साधिकारी हरनही

सहायक अभियन्ता विद्युत खजनी

सहायक अभियन्ता सरजू नहर खण्ड गोरखपुर

सहायक अभियन्ता यूपी एग्रो गोरखपुर

आबकारी निरीक्षक क्षेत्र बांसगांव

मत्स्य निरीक्षक खजनी

क्षेत्रीय विपणन अधिकारी खजनी को नोटिस का जवाब देना है.

मानबेला में कल्याण मंडपम का लोकार्पण कल : उधर, गोरखपुर के लोगों को दो नए कल्याण मंडपम की सौगात मिलने जा रही है. मानबेला और राप्तीनगर विस्तार में बने इन दो कल्याण मंडपम का लोकार्पण शनिवार (23 अगस्त) को सीएम योगी करेंगे. कल्याण मंडपम में जरूरतमंद परिवारों को मांगलिक कार्यक्रमों के लिए मैरिज हाउस जैसी सुविधाएं मिलेंगी.

मानबेला में गोरखपुर विकास प्राधिकरण (जीडीए) ने बाबा गंभीरनाथ नगर वार्ड में 1500 वर्गमीटर से अधिक क्षेत्रफल में कल्याण मंडपम (कन्वेंशन सेंटर) का निर्माण कराया है. इसका निर्माण मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की विधायक निधि से कराया गया है. जीडीए उपाध्यक्ष आनंद वर्द्धन ने बताया, मानबेला के कन्वेंशन सेंटर का निर्माण 10 जून 2024 से प्रारंभ हुआ था और इसे तय समय सीमा से पूर्व ही तैयार कर लिया गया. निर्माण में 2 करोड़ 65 लाख रुपये की लागत आई है.

