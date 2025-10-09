ETV Bharat / state

प्रेग्नेंट और डायबिटिक महिलाओं को करवा चौथ का व्रत रखना चाहिए या नहीं ? क्यों है खतरनाक, जानिए डॉक्टर के टिप्स

प्रेग्नेंसी में करवा चौथ कितना सेफ? ( Photo Credit; ETV Bharat )

October 9, 2025

आगरा : करवा चौथ व्रत का भारतीय संस्कृति में एक विशेष स्थान है. विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और सुख-समृद्धि के लिए निर्जला व्रत रखती हैं. वैसे तो प्रेग्‍नेंसी में व्रत रखने के लिए मना किया जाता है, लेकिन करवा चौथ एक ऐसा व्रत है जिसे मैरिड वुमेन छोड़ना नहीं चाहती हैं और पूरे मन से इस व्रत को करती हैं. ऐसे में सवाल उठता है कि क्‍या प्रेग्‍नेंसी और डायबिटिक महिलाओं को करवा चौथ का व्रत रखना सेफ है. ईटीवी भारत ने करवा चौथ पर गर्भवती, डायबिटिक और बुजुर्ग महिलाएं कैसे व्रत रखें, इसे लेकर एसएन मेडिकल कॉलेज की स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग की प्रोफेसर डॉ. रिचा सिंह से खास बातचीत की. डॉ. रिचा सिंह ने कहा, प्रेग्नेंसी में महिला और बच्चे की सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण है. ऐसे में व्रत की जगह प्रेम, समर्पण और देखभाल से करवा चौथ पर्व मनाएं. स्वस्थ रहें, खुश रहें. जानिए डॉक्टर ने क्या दिए टिप्स. (Video Credit; ETV Bharat) आस्था और श्रद्धा के साथ सेहत का ख्याल जरूरी : डॉ. रिचा सिंह ने कहा, गर्भवस्था में करवा चौथ का व्रत रखने की सलाह हम नहीं देते हैं. इस व्रत में पहले तीन माह के बाद आठवें और नवें माह में गर्भवती को परेशानी हो सकती है. उनकी दिक्कत बढ़ सकती है. ऐसे में गर्भवती को मेडिकल सुपरविजन में ही करवा चौथ का व्रत रखना चाहिए. डॉक्टर से परामर्श के बाद रखें व्रत : डॉ. रिचा सिंह ने कहा कि जो महिलाएं हाई-रिस्क प्रेग्नेंसी में हैं उन्हें व्रत में अपनी सेहत का सही से ख्याल रखना चाहिए. गर्भवती, एनीमिया या हाई ब्लड प्रेशर की मरीज हैं तो अपने डॉक्टर के परामर्श के बाद ही व्रत रखें. हाई-रिस्क प्रेग्नेंसी के साथ ही हाई बीपी, एनीमिया और डायबिटिक गर्भवती को चांद दिखने के बाद हल्का खाना लेना चाहिए. प्रेग्नेंसी में अगर कोई कॉप्लिकेशन है, तो करवा चौथ का व्रत नहीं रखना चाहिए. यदि ऐसी गर्भवती करवा चौथ का व्रत रख रही हैं, तो नियमित समय पर फलाहार करें. पानी जरूर पिएं. महिलाएं सुहाग के लिए रखती हैं निर्जला व्रत. (Photo Credit; ETV Bharat) सुबह सरगी जरूर ले लें : डॉ. रिचा सिंह ने कहा, गर्भवती को कभी भी निर्जला व्रत नहीं रखना चाहिए. व्रत में शरीर का शुगर लेवल कम नहीं होना चाहिए. निर्जला व्रत से डिहाईड्रेशन नहीं होना चाहिए. इसमें खास बात यह है कि गर्भवती महिला को सुबह चार या पांच बजे उठकर कुछ न कुछ जरूर खा लेना चाहिए. मीठा जरूर लेना चाहिए. जिससे शुगर लेवल मेंटेन रहेगा. केला और दूध के साथ चीनी लेने से प्रोटीन भी मिलेगा. सुबह सरगी ले लें. ड्राई फ्रूट्स भी भिगोकर लें. जिससे व्रत में उन्हें पोषण मिलेगा और व्रत बना रहेगा.

गर्भवती को व्रत में यह लेना चाहिए पानी और नारियल पानी जरूर लें.

थोड़ा-थोड़ा फलाहार लेते रहें.

दूध और केला लें.

जूस पिएं.

लस्सी और छाछ पिएं.

पानी में भीगे ड्राई फ्रूट्स लें.

प्रोटीन रिच फूड पनीर और दही लें.

प्रेग्नेंसी में महिला और बच्चे की सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण है. (Photo Credit; ETV Bharat) स्तनपान कराने वाली और बीमार महिलाएं ना रखें निर्जला व्रत : डॉ. रिचा सिंह ने बताया कि जो महिलाएं अपने बच्चां को स्तनपान कराती हैं या जिनका हाल में प्रसव हुआ है उन्हें भी करवा चौथ का व्रत नहीं रखना चाहिए. क्योंकि, स्तनपान कराने के लिए शरीर को पर्याप्त ऊर्जा और तरल पदार्थ की जरूरत होती है. जब आप निर्जला उपवास करेंगी, तो बच्चे को स्तनपान कराने में दूध की मात्रा में कमी आने से शिशु को जरूरी पोषण नहीं मिल पाएगा. इसलिए, स्तनपान कराने वाली महिलाओं को अपनी और शिशु की सेहत के लिए निर्जला व्रत नहीं रखना चाहिए. इसके साथ ही जो महिलाएं किसी गंभीर शारीरिक क्या मानसिक बीमारी से पीड़ित हैं तो उन्हें भी करवा चौथ का व्रत नहीं रखना चाहिए. निर्जला व्रत से प्रेग्नेंसी में हो सकती है दिक्कत : पानी कम पीने से पेशाब कम आएगा.

चक्कर आने की समस्या हो सकती है.

थकान अधिक महसूस होगी.

पेट या सिर में दर्द हो सकता है.

पेट में बेबी का घूमना कम हो सकता है.

बेबी की धड़कन में परेशानी हो सकती है.

अखंड सौभाग्य का व्रत है करवा चौथ. (Photo Credit; ETV Bharat) पानी की कमी नहीं होनी चाहिए : बता दें कि गर्भावस्था में शरीर को सामान्य से अधिक तरल पदार्थों की आवश्यकता होती है. जिससे रक्त की मात्रा और एम्नियोटिक द्रव (amniotic fluid) संतुलित रहे. पूरा दिन बिना पानी के रहने से सिरदर्द, चक्कर, पेशाब में संक्रमण और यहां तक कि समय से पहले प्रसव (preterm labor) का कारण बन सकता है. पोषक तत्वों की कमी : गर्भवती की सेहत और उसकी कोख में पल रहे भ्रूण के लिए शरीर को आयरन, कैल्शियम, प्रोटीन समेत अन्य पोषक तत्वों की निरंतर जरूरत होती है. व्रत में भोजन ना करने से कमजोरी, चक्कर और भ्रूण के विकास में बाधा आने की संभावना अधिक रहती है. ब्लड शुगर का गिरना और बेहोशी : ऐसी गर्भवती जो पहले से ही हाई बीपी या शुगर की मरीज हैं. यदि करवा चौथ व्रत में ये गर्भवती लंबे समय तक खाली पेट रहेंगी तो शरीर का ब्लड शुगर कम हो जाएगा. जिससे थकान, चक्कर आना और बेहोशी जैसी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं. गंभीर स्थिति में यह भ्रूण को ऑक्सीजन की आपूर्ति को भी प्रभावित हो सकती है. जानिए पूजा का कब है शुभ मुहूर्त. (Photo Credit; ETV Bharat) दिल और किडनी पर अतिरिक्त दबाव : डॉ. रिचा सिंह ने बताया, गर्भावस्था में महिला का शरीर पहले से ही अधिक काम कर रहा होता है. करवा चौथ के निर्जला व्रत की वजह से शरीर को पानी और पोषण नहीं मिलने से दिल और किडनी पर दबाव बढ़ सकता है. जिससे रक्तचाप में गिरावट और इलेक्ट्रोलाइट असंतुलन हो सकता है. अजन्मे के विकास पर प्रभाव : डॉ. रिचा सिंह ने बताया, गर्भवती की कोख में पल रहे भ्रूण का स्वस्थ विकास पोषक तत्वों की नियमित आपूर्ति पर निर्भर करता है. व्रत के कारण पोषण की कमी से शिशु का वजन कम हो सकता है या उसका विकास प्रभावित हो सकता है. यह भी पढ़ें : करवा चौथ 2025 पर महिलाएं क्या करें, क्या न करें? जानिए चांद निकलने का सही समय, पूजा का शुभ मुहूर्त कब

