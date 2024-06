ETV Bharat / state

गर्मी का असर: प्रदेश की 711 गोशालाओं में पानी की किल्लत, 3.11 लाख गोवंश के लिए टैंकरों से पानी की निशुल्क सप्लाई - shortage of water in 711 Gaushalas of Rajasthan

By ETV Bharat Rajasthan Team Published : 19 hours ago

प्रदेश की 711 गोशालाओं में पानी की किल्लत ( photo etv bharat jaipur )

प्रदेश की 711 गोशालाओं में पानी की किल्लत (video etv bharat jaipur) जयपुर. राजस्थान में भीषण गर्मी और हीटवेव के कारण इस बार पानी की किल्लत बनी हुई है. प्रदेश की कई गोशालाओं में भी गायों के लिए पीने के पानी की समस्या सामने आई. ऐसे में गोपालन विभाग ने चयनित गोशालाओं में गायों के लिए पीने के पानी का इंतजाम करने के लिए 1.40 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बजट स्वीकृत किया है. इस राशि से गोशालाओं में गायों के लिए टैंकर से पेयजल सप्लाई किया जा रहा है. गोपालन निदेशक डॉ. शालिनी शर्मा ने बताया कि नौतपे में तापमान बढ़ने के बीच कई गोशालाओं में पानी की किल्लत की जानकारी मिली थी. इस पर गोपालन निदेशालय की अनुशंसा पर वित्त विभाग ने 1.40 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की है. इस राशि से प्रदेश की 778 गोशालाओं में 3,11,470 गोवंश के लिए पीने के पानी की निशुल्क सप्लाई टैंकरों के जरिए की जा रही है. एक महीने तक होगी पानी की अतिरिक्त सप्लाई: उन्होंने बताया कि प्रदेश की कई गोशालाओं में पानी के स्थाई स्रोत सूखने या अन्य कारणों से पानी की किल्लत हुई है. सभी गोशालाओं से पानी की डिमांड की जानकारी जुटाई गई है, जहां से पानी की डिमांड आई है. उन गोशालाओं में टैंकरों से पानी की सप्लाई की जा रही है. उन्होंने बताया कि जिन गोशालाओं में पानी की किल्लत है. वहां एक दिन के अंतराल से गोवंश की संख्या के अनुसार टैंकर से पानी की सप्लाई की जा रही है. इस व्यवस्था के तहत एक महीने (4 जून से 4 जुलाई) तक पानी की सप्लाई की जाएगी. पढें: सिरोही की धनवन्तरि गोशाला में बीमार गायों के लिए लगाए कूलर और पंखे कुचामन, बीकानेर और नागौर से ज्यादा डिमांड:गोपालन निदेशक डॉ. शालिनी शर्मा के अनुसार, कुचामन सिटी में गोशालाओं से सबसे ज्यादा पानी की डिमांड आई है. जहां 147 गोशालाओं में टैंकर से पानी की सप्लाई की जा रही है. बीकानेर में 130 गोशालाओं से भी पानी की डिमांड आई है, जबकि नागौर में 86 गोशालाओं से पानी की डिमांड आई है. इन गोशालाओं में एक महीने तक एक दिन के अंतराल से पानी की सप्लाई की जाएगी. गोशालाओं में टैंकरों से डाला जाएगा पानी (photo etv bharat jaipur) किस संभाग में कितनी गोशालाओं में पानी की सप्लाई:अजमेर संभाग में 256 गोशालाओं में 74,283 गोवंश के लिए पानी की निशुल्क सप्लाई की जा रही है, जबकि भरतपुर संभाग में 7 गोशालाओं में 3,044 गोवंश के लिए टैंकरों से पानी भिजवाया जा रहा है. बीकानेर संभाग में 231 गोशालाओं में 99,385 गोवंश के लिए, जयपुर संभाग में 34 गोशालाओं में 29,832 गोवंश के लिए टैंकर से पानी भिजवाया जा रहा है. इसी तरह जोधपुर संभाग की 205 गोशालाओं में 85,807 गोवंश के लिए, कोटा संभाग की 7 गोशालाओं में 1,904 गोवंश के लिए और उदयपुर संभाग की 38 गोशालाओं में 17,215 गोवंश के लिए टैंकर से पानी की सप्लाई की जा रही है. यह भी पढें: एक गोशाला ऐसी भी: गोवंश को गर्मी से बचाने के लिए लगाए गए हैं कूलर और पंखे छाया के लिए भी किए जा रहे इंतजाम: डॉ. शालिनी शर्मा ने बताया कि इस बार तेज गर्मी और हीटवेव का असर पशु-पक्षियों पर भी पड़ा है. ऐसे में विभाग द्वारा मिशन SUN-रक्षण चलाया गया है. इसके तहत जिन गोशालाओं में गायों के लिए शेड्स नहीं हैं. वहां शेड्स बनवाए जा रहे हैं. शेड टूट गए हैं तो उनकी मरम्मत भी करवाई जा रही है. इसके साथ ही पक्षियों के लिए भी दाने-पानी का इंतजाम किया जा रहा है. विभाग के कार्यालयों और गोशालाओं में परिंडे बंधे जा रहे हैं. अजमेर में गोशालाओं का किया निरीक्षणः गोपालन विभाग की निदेशक डॉ. शालिनी शर्मा ने आज अजमेर जिले की गोशालाओं का निरीक्षण कर हालात जाने. उन्होंने पशुपालन विभाग के जिला कार्यालय में अधिकारियों की बैठक भी ली. उन्होंने पुष्कर, नारेली और लोहागल में गोशालाओं का निरीक्षण किया और टैंकर से निशुल्क पेयजल सप्लाई का जायजा लिया. उन्होंने बताया कि अजमेर जिले की दस गोशालाओं से पानी की डिमांड आई है, जहां टैंकरों से पानी सप्लाई किया जा रहा है.