12 हजार फीट ऊंचे दर्रे को पार कर लाना पड़ रहा है राशन, कई किलोमीटर तक पैदल करना पड़ रहा सफर

आपदा के कारण कुल्लू जिले के कई गांवों में हालात खराब हो गए हैं. लोगों को कई किलोमीटर पैदल चलकर राशन लाना पड़ रहा है.

पीठ पर राशन ढोते मशियार के ग्रामीण
पीठ पर राशन ढोते मशियार के ग्रामीण (ETV Bharat)
Published : September 13, 2025 at 4:11 PM IST

Published : September 13, 2025 at 4:11 PM IST

कुल्लू: बीते दिनों से मौसम साफ होने के बाद से अब कुल्लू में हालात सुधर रहे हैं, लेकिन ऊपरी इलाकों में अभी भी लोगों की समस्या जस की तस बनी हुई है. जिला कुल्लू के ऊपरी इलाकों में भूस्खलन के चलते कई घर इसकी चपेट में आ गए हैं. कई परिवार टेंट में रहने को मजबूर हो गए हैं. इसके अलावा सड़कें बाढ़ की चपेट में आकर पूरी तरह से तबाह हो गई हैं. सड़कों के खराब और बंद होने से लोगों की जिंदगी अब पूरी तरह से बदल गई है. अब लोगों का अधिकतर समय राशन का जुगाड़ करने में बीत रहा है. कई घंटे पैदल चलने के बाद राशन पीठ पर ढोकर घर तक राशन पहुंचाया जा रहा है.

जिला कुल्लू के उपमंडल बंजार के तीर्थन घाटी की बात करें तो यहां पर कई पंचायतें बाढ़ और बारिश के कारण प्रभावित हुई हैं. यहां कई पंचायतें अभी भी संपर्क मार्ग से कटी हुई हैं. पैदल रास्तों का भी निशान मिट चुका है. बंजार की मशियार पंचायत के लोगों को राशन लाने के लिए भी 15 से 18 किलोमीटर का सफर पैदल तय करना पड़ रहा है, ताकि वो राशन लाकर अपने परिवार का भरण पोषण कर सकें. मशियार पंचायत के ग्रामीण निरमंड क्षेत्र के बागासराहन और गुशैणी से अपने लिए राशन ला रहे हैं. ये सारा राशन पीठ के सहारे जोखिम भरे रास्तों से लाया जा रहा है, जिसके चलते ग्रामीणों को कई किलोमीटर का पैदल सफर करना पड़ रहा है.

पैदल राशन ढो रहे लोग
पैदल राशन ढो रहे लोग (ETV Bharat)

15 से 18 किलोमीटर दूर से लाना पड़ रहा है राशन

मशियार पंचायत के कई ग्रामीण पहाड़ी रास्तों को पैदल पार कर गुशैणी पहुंच रहे हैं और वहां पर भी राशन खरीद कर पीठ पर ढोकर उसे घर तक ला रहे हैं, अगर जल्द ही सड़क की बहाली नहीं हुई, तो इससे ग्रामीण क्षेत्र की मुश्किलें और बढ़ेगी. स्थानीय ग्रामीणों ने बताया कि 13 अगस्त को पलचान नदी में बाढ़ आने से बंजार, बठाहड़, मशियार सड़क क्षतिग्रस्त होने से मशियार के लोगों को 15 किलोमीटर दूर गुशैणी या 18 किलोमीटर दूर बागासराहन से राशन लाना पड़ रहा है. मशियार पंचायत के रहने वाले ग्रामीण करमी राम, जीवन लाल ने बताया कि 'कुछ लोग आउटर सराज बागासराहन से 12 हजार फुट की उंचाई पार कर बशलेऊ जोत से होकर राशन लाने को मजबूर हो गए. पहले लोग पैदल ही लोग 12 किलोमीटर का सफर तय कर बठाहड़ से बशलेऊ पहुंच रहे हैं. इसके बाद बशलेऊ दर्रे से बागसराहन तक 6 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ रही है. कुल मिलाकर लोगों को एकतरफा 18 किलोमीटर तक का पैदल सफर एकतरफा करना पड़ रहा है. ऐसे में आपदा के समय लोगों का जीवन भी काफी दूभर हो गया है.'

कई संस्थाएं पहुंचा रही मदद

कई एनजीओ भी गांव के लोगों की मदद के लिए सामने आ रही है. गांव तक राशन और जरूरी सामान पहुंचा रही हैं, लेकिन सबसे बड़ी समस्या सड़कों और रास्तों का न होना है. ऐसे में सामान पीठ पर ही ढो कर लाया जा रहा है. मशियार पंचायत के रहने वाले ग्रामीण केहर सिंह, चेत राम, हेत राम ने बताया कि 'लगभग 10 घंटे चलने के बाद निरमंड के बागासराहन से मशियार पंचायत के मशियार, मंझली, कमेड़ा, घलिगंचा, घलियाड़, सरूट गांव में राशन पहुंचाया गया है. इस पूरी पंचायत के लगभग 150 परिवारों को बागासराहन में निजी संस्था की ओर से मदद के तौर पर राशन दिया गया है. इसे गांव में वितरण के लिए पहुंचाया गया है.'

बगीचों में सड़ रहा सेब

तीर्थन घाटी की ग्राम पंचायत मशियार के साथ-साथ ग्राम पंचायत तुंग और ग्राम पंचायत शिल्ही भी सड़क भी अवरुद्ध होने पर बाधित है. इसके अलावा तीनों पंचायतों में आजकल सेब का सीजन चल रहा है, लेकिन सड़कें न होने के कारण सेब बगीचों में ही सड़ रहा है. सरकार और प्रशासन से आग्रह है कि जल्द से जल्द गुशैणी, बठाहड़, मशियार सड़क मार्ग को ठीक किया जाए.

सड़कों की बहाली का काम किया गया तेज

डीसी कुल्लू तोरूल एस रवीश का कहना है कि 'मशियार पंचायत के लोगों के लिए प्रशासन की ओर से भी पहले राशन भेजा गया है. इसके अलावा अन्य लोगों की भी प्रशासन के द्वारा मदद की जा रही है. सड़कों की बहाली का कार्य भी तेज किया गया है. जल्द ही मशियार तक सड़क को खोला जाएगा, ताकि लोग आसानी से अपने सेब को मंडियों तक ला सकें.'

