ETV Bharat / state

मिर्जापुर में खाद की किल्लत; दुकानों में लगी लंबी लाइन, किसान बोले- खाद न मिलने से धान की स्थिति खराब - MIRZAPUR NEWS

हलिया के भटवारी दिघीया किसान सेवा सहकारी साधन लिमिटेड पर भी खाद को लेकर किसान परेशान.

दुकानों में लगी लंबी लाइन
दुकानों में लगी लंबी लाइन (Photo credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 20, 2025 at 5:59 PM IST

2 Min Read

मिर्जापुर : खरीफ सीजन की फसलों के बीच खाद की किल्लत से जिलेभर के किसान परेशान हैं. हालात इतने बिगड़ गए हैं कि किसानों को दुकानों पर लंबी-लंबी कतारों में खड़े होना पड़ रहा है. सुबह से शाम हो जा रही है, लेकिन खाद नहीं मिल पा रही है. डीएम कार्यालय से चंद कदम की दूरी पर स्थित गोदाम पर दो दिन से खाद नहीं है. किसान वापस हो जा रहे हैं. जिला प्रशासन का दावा है कि पर्याप्त मात्रा में खाद है.

मिर्जापुर में खाद की किल्लत (Video credit: ETV Bharat)

उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जनपद में भी खाद की किल्लत से किसान बेहाल हैं. लालगंज हलिया मड़िहान क्षेत्रों में हालात यह हैं कि दुकानों पर किसानों को लंबी-लंबी कतारों में खड़ा होना पड़ रहा है. डीएम कार्यालय से चंद कदम की दूरी पर स्थित सहकारी खाद डिपो घुरहुपट्टी में दो दिन से खाद नहीं है. जिस जगह खाद रखी जाती है उस कमरे में ताला लगा हुआ है.

सहकारी खाद डिपो घुरहुपट्टी के प्रभारी पंकज दुबे का कहना है कि 18 अगस्त तक खाद थी और वितरण किया गया है. दो दिन से खाद नहीं है. किसान मोती लाल का कहना है दो दिन से खाद के लिए चक्कर लगा रहे हैं, मिल नहीं रही है. मजबूरन महंगी खाद प्राइवेट दुकान से लेकर डालना पड़ेगा.


जिला मुख्यालय से 50 किलोमीटर लगभग स्थित हलिया के भटवारी दिघीया किसान सेवा सहकारी साधन लिमिटेड पर भी खाद को लेकर किल्लत है. लंबी-लंबी लाइन में लगकर खाद लेना पड़ रहा है. धक्का मुक्की को देखते हुए पुलिस लगाई गई है. किसानों ने खाद विक्रेताओं पर कालाबाजारी और दुर्व्यवहार के आरोप लगाए हैं. इसी तरह लालगंज मड़िहान क्षेत्रों में भी समस्या है.

जिला कृषि अधिकारी अवधेश कुमार यादव दावा कर रहे हैं कि खाद पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है. जिले में खाद की कमी नहीं है. अगस्त महीने के लिए प्राइवेट गोदाम पर 2403 और कोऑपरेटिव पर 4607 मीट्रिक टन खाद उपलब्ध है. जनपद में 85 कोऑपरेटिव और साढ़े चार सौ प्राइवेट दुकान हैं. सभी पर खाद उपलब्ध है. ओवर रेटिंग की जहां शिकायत मिल रही है, कार्रवाई की जा रही है. दो जगह दुकान पर मशीन खराब थी, जिसकी वजह से लाइन लगी थी.

यह भी पढ़ें : यूपी में यूरिया की जमाखोरी करने वाले किसानों की खैर नहीं, बार-बार खाद खरीदने वालों की जांच के आदेश

मिर्जापुर : खरीफ सीजन की फसलों के बीच खाद की किल्लत से जिलेभर के किसान परेशान हैं. हालात इतने बिगड़ गए हैं कि किसानों को दुकानों पर लंबी-लंबी कतारों में खड़े होना पड़ रहा है. सुबह से शाम हो जा रही है, लेकिन खाद नहीं मिल पा रही है. डीएम कार्यालय से चंद कदम की दूरी पर स्थित गोदाम पर दो दिन से खाद नहीं है. किसान वापस हो जा रहे हैं. जिला प्रशासन का दावा है कि पर्याप्त मात्रा में खाद है.

मिर्जापुर में खाद की किल्लत (Video credit: ETV Bharat)

उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जनपद में भी खाद की किल्लत से किसान बेहाल हैं. लालगंज हलिया मड़िहान क्षेत्रों में हालात यह हैं कि दुकानों पर किसानों को लंबी-लंबी कतारों में खड़ा होना पड़ रहा है. डीएम कार्यालय से चंद कदम की दूरी पर स्थित सहकारी खाद डिपो घुरहुपट्टी में दो दिन से खाद नहीं है. जिस जगह खाद रखी जाती है उस कमरे में ताला लगा हुआ है.

सहकारी खाद डिपो घुरहुपट्टी के प्रभारी पंकज दुबे का कहना है कि 18 अगस्त तक खाद थी और वितरण किया गया है. दो दिन से खाद नहीं है. किसान मोती लाल का कहना है दो दिन से खाद के लिए चक्कर लगा रहे हैं, मिल नहीं रही है. मजबूरन महंगी खाद प्राइवेट दुकान से लेकर डालना पड़ेगा.


जिला मुख्यालय से 50 किलोमीटर लगभग स्थित हलिया के भटवारी दिघीया किसान सेवा सहकारी साधन लिमिटेड पर भी खाद को लेकर किल्लत है. लंबी-लंबी लाइन में लगकर खाद लेना पड़ रहा है. धक्का मुक्की को देखते हुए पुलिस लगाई गई है. किसानों ने खाद विक्रेताओं पर कालाबाजारी और दुर्व्यवहार के आरोप लगाए हैं. इसी तरह लालगंज मड़िहान क्षेत्रों में भी समस्या है.

जिला कृषि अधिकारी अवधेश कुमार यादव दावा कर रहे हैं कि खाद पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है. जिले में खाद की कमी नहीं है. अगस्त महीने के लिए प्राइवेट गोदाम पर 2403 और कोऑपरेटिव पर 4607 मीट्रिक टन खाद उपलब्ध है. जनपद में 85 कोऑपरेटिव और साढ़े चार सौ प्राइवेट दुकान हैं. सभी पर खाद उपलब्ध है. ओवर रेटिंग की जहां शिकायत मिल रही है, कार्रवाई की जा रही है. दो जगह दुकान पर मशीन खराब थी, जिसकी वजह से लाइन लगी थी.

यह भी पढ़ें : यूपी में यूरिया की जमाखोरी करने वाले किसानों की खैर नहीं, बार-बार खाद खरीदने वालों की जांच के आदेश

For All Latest Updates

TAGGED:

MIRZAPUR NEWSUREA CRISIS IN UPFERTILIZERS CRISIS IN MIRZAPURGOVERNMENT GODOWNS IN MIRZAPURMIRZAPUR NEWS

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती: इस बार नेगेटिव मार्किंग नहीं, जानिए पूरी चयन प्रक्रिया, कब और कैसे करें आवेदन-तैयारी

यूपी में दरोगा भर्ती; महिलाओं को आरक्षण का अगर चाहिए लाभ तो ये प्रमाण पत्र अनिवार्य, जानिए क्या है नियम

यूपी में बाढ़-बारिश; मथुरा में यमुना खतरे के निशान से ऊपर, सीएम योगी ने अफसरों को राहत कार्य में तेजी लाने के दिए निर्देश

SDM ज्योति मौर्य का पति आलोक 2 गरीब बच्चियों को बनाएगा IAS अफसर, उठाया पढ़ाई का जिम्मा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.