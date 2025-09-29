ETV Bharat / state

फतेहपुर में शॉर्ट सर्किट से घर में लगी आग, जिंदा जले पति-पत्नी, बेटा दूसरे शहर में करता है नौकरी

रात में खाना खाने के बाद घर में सोए थे दोनों, सोमवार की तड़के आग में झुलसकर मौत.

फतेहपुर में जिंदा जलकर दंपत्ति की मौत.
फतेहपुर में जिंदा जलकर दंपत्ति की मौत. (Photo Credit; Police)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

September 29, 2025

फतेहपुर : शॉर्ट सर्किट से घर में आग लग गई. इससे जिंदा जलकर पति-पत्नी की मौत हो गई. घटना ललौली इलाके के एक गांव में सोमवार की तड़के हुई. जब तक आग पर काबू पाया गया तब तक दोनों की मौत हो चुकी थी. घटना की जानकारी के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच-पड़ताल की. हादसे के बाद से परिवार के लोगों का रो-रोकर बुरा हाल है.

ललौली थाना क्षेत्र के बेनू गांव में रामबाबू (45) अपनी पत्नी तारावती (42) के साथ रहते थे. दोनों खेती-किसानी कर अपना गुजारा करते थे. उनकी 7 बीघा जमीन है. परिवार में एक बेटा सोनू है. वह इस समय दूसरे शहर में प्राइवेट नौकरी करता है. ललौली थाना प्रभारी शमशेर बहादुर सिंह ने बताया कि रविवार की रात को पति-पत्नी खाने के बाद सो गए थे.

फतेहपुर में शॉर्ट सर्किट से लगी आग. (Video Credit; Police)

आग की लपटों में घिरा घर : सोमवार की तड़के 4 बजे के आसपास शॉर्ट सर्किट से घर में आग लग गई. पूरा घर कुछ ही देर में आग की लपटों में घिर गया. आसपास के ग्रामीणों ने शोर मचाया तो मौके पर भीड़ जुट गई. ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना देने के साथ ही पुलिस को भी इसकी जानकारी दी. मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंच गई. ललौली थाना प्रभारी भी टीम के साथ पहुंच गए.

हादसे के बाद गांव में मातम : कुछ देर की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया, लेकिन आग में झुलसकर रामबाबू और तारावती की मौत हो चुकी थी. आग से घर का पूरा सामान भी जलकर राख हो गया. पुलिस ने दोनों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. घटना के बाद गांव में मातम पसर गया. रिश्तेदारों और गांव के लोग हादसे से आहत हैं.

परिवार में एक ही बेटा, नहीं हुई है शादी : वहीं माता-पिता की मौत की खबर सुनकर सोनू भी बदहवास हो गया. ग्रामीणों के अनुसार पति-पत्नी मिलकर खेती करते थे. उनका एक ही बेटा है. वह घटना के समय बाहर था. अभी उसकी शादी भी नहीं हुई थी. माता-पिता उसकी शादी का ताना-बाना बुन रहे थे, इसके पहले ही उनकी मौत हो गई.

फोरेंसिक टीम ने की जांच-पड़ताल : ललौली थाना प्रभारी शमशेर बहादुर सिंह ने बताया कि पुलिस घटना की जांच कर रही है. पुलिस उपाधीक्षक दुर्गेश दीप ने बताया कि घटना की जानकारी पर पुलिस मौके पर पहुंची थी. फोरेंसिक टीम ने भी मौके पर पहुंचकर जांच-पड़ताल की. प्राथमिक जांच में आग लगने की वजह से शॉर्ट सर्किट होने की बात सामने आई है. दंपत्ति की मौत जलकर हुई है.

