फतेहपुर में शॉर्ट सर्किट से घर में लगी आग, जिंदा जले पति-पत्नी, बेटा दूसरे शहर में करता है नौकरी

फतेहपुर में जिंदा जलकर दंपत्ति की मौत. ( Photo Credit; Police )

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team Published : September 29, 2025 at 2:30 PM IST 3 Min Read