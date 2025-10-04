ETV Bharat / state

बोकारो में आग लगने से 10 दुकानें जलकर खाक, करोड़ों के नुकसान की आशंका

बोकारो: जिले के सेक्टर 12 दुंदीबाग मार्केट मोड़ के पास एक दुकान में भीषण आग लग गई. आग ने देखते ही देखते 10 दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया. कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक दुकानें जलकर राख हो चुकी थीं. आग से करोड़ों का नुकसान होने की आशंका है.

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, सेक्टर 12 दुंदीबाग मार्केट मोड़ के पास एक दुकान में दोपहर 12:30 बजे अचानक आग लग गई और लपटें उठने लगीं. लपटें उठती देख आसपास के दुकानदारों ने आग बुझाने का प्रयास किया. लेकिन आग और भी विकराल हो गया. जिसके बाद लोगों ने दमकल विभाग को सूचना दी. सूचना मिलने पर झारखंड सरकार की तीन, बीएसएल की दो दमकल गाड़ियां आग बुझाने में जुटी रहीं. कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया.

आग लगने से 10 दुकानें जलकर खाक (Etv Bharat)

हालांकि, आग ने 10 दुकानों और उनमें रखे सभी सामानों को पूरी तरह जलाकर राख कर दिया. आग से करोड़ों रुपये के नुकसान की आशंका है. आग लगने का कारण अभी तक पता नहीं चल पाया है, लेकिन माना जा रहा है कि यह शॉर्ट सर्किट के कारण लगी.

इसी संदर्भ में, नगर थाना प्रभारी सुदामा दास ने बताया, "हमने तुरंत कार्रवाई की, दमकल को बुलाया और आग पर काबू पाने का प्रयास किया."