बोकारो में आग लगने से 10 दुकानें जलकर खाक, करोड़ों के नुकसान की आशंका

बोकारो के दुंदीबाग मार्केट मोड़ के पास लगी आग में 10 दुकानें जलकर खाक हो गईं. काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया.

Shops burnt in Bokaro
दुकानों में लगी आग (Etv Bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : October 4, 2025 at 5:14 PM IST

बोकारो: जिले के सेक्टर 12 दुंदीबाग मार्केट मोड़ के पास एक दुकान में भीषण आग लग गई. आग ने देखते ही देखते 10 दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया. कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक दुकानें जलकर राख हो चुकी थीं. आग से करोड़ों का नुकसान होने की आशंका है.

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, सेक्टर 12 दुंदीबाग मार्केट मोड़ के पास एक दुकान में दोपहर 12:30 बजे अचानक आग लग गई और लपटें उठने लगीं. लपटें उठती देख आसपास के दुकानदारों ने आग बुझाने का प्रयास किया. लेकिन आग और भी विकराल हो गया. जिसके बाद लोगों ने दमकल विभाग को सूचना दी. सूचना मिलने पर झारखंड सरकार की तीन, बीएसएल की दो दमकल गाड़ियां आग बुझाने में जुटी रहीं. कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया.

आग लगने से 10 दुकानें जलकर खाक (Etv Bharat)

हालांकि, आग ने 10 दुकानों और उनमें रखे सभी सामानों को पूरी तरह जलाकर राख कर दिया. आग से करोड़ों रुपये के नुकसान की आशंका है. आग लगने का कारण अभी तक पता नहीं चल पाया है, लेकिन माना जा रहा है कि यह शॉर्ट सर्किट के कारण लगी.

इसी संदर्भ में, नगर थाना प्रभारी सुदामा दास ने बताया, "हमने तुरंत कार्रवाई की, दमकल को बुलाया और आग पर काबू पाने का प्रयास किया."

वहीं बोकारो के पूर्व विधायक बिरंगी नारायण ने जिला प्रशासन से प्रभावित दुकानदारों के साथ संवेदनशीलता से पेश आने और उन्हें पर्याप्त सहायता प्रदान करने का आग्रह किया, क्योंकि ऐसी घटनाएं उन्हें पूरी तरह बर्बाद कर सकती हैं.

इस संबंध में, पीड़ित दुकानदार सुजीत कुमार ने बताया कि उनकी दुकान में शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगी. आग तेज़ी से फैली और उस पर काबू नहीं पाया जा सका. इस आग से दुकानदारों को काफी नुकसान हुआ है और लाखों रुपये का सामान जलकर खाक हो गया है. वकील यादव ने बताया कि काफी प्रयास के बावजूद, वह अपनी दुकान नहीं बचा पाए, क्योंकि सारा सामान जलकर खाक हो गया.

