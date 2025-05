ETV Bharat / state

बिहार में सिगरेट का पैसा मांगा तो दुकानदार को ठोक दी गोली, भाग रहे एक बदमाश को लोगों ने दबोचा - SHOT IN PATNA

दुकानदार को मारी गोली ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Bihar Team Published : May 14, 2025 at 7:25 PM IST | Updated : May 14, 2025 at 8:17 PM IST 2 Min Read

पटना: बिहार में अपराधियों के हौसले बुलंद है. ताजा मामला पटना के बाढ़ का है. जहां एक दुकानदार को सिगरेट के पैसे मांगना भारी पड़ गया. चार अपराधियों ने दुकानदार को गोली मार दी. गोली चलने की वारदात के बाद आसपास में हड़कंप मच गया. पुलिस मामले की तफ्तीश में जुट गई है. पटना में दुकानदार को मारी गोली: बताया जाता है कि गोली दुकानदार सोहन कुमार के बाएं पैर के जांघ में लगी है. गोली चलाने के बाद चार आरोपी में से तीन आरोपी मौके से फरार हो गये. एक आरोपी को स्थानीय ग्रामीणों ने एक बदमाश को पकड़ लिया और जमकर धुनाई कर दी, जिससे वह अधमरा हो गया. घटना बाढ़ के सकसोहरा थाना क्षेत्र का है. घायल दुकानदार (ETV Bharat)

Last Updated : May 14, 2025 at 8:17 PM IST