बिहार में सिगरेट नहीं देने पर दुकानदार को सीने में दाग दी दो गोली, मौत पर मचा है बबाल

बिहार में लगातार आपराधिक वारदातों को अंजाम दिया जा रहा है. सुपौल में दुकानदार को दो गोली मार दी गई. पढ़ें खबर

Murder In Supaul
कैप करती पुलिस (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : October 11, 2025 at 1:01 PM IST

सुपौल : बिहार के सुपौल में सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया गया है. सदर थाना क्षेत्र के बैरो बाजार में एक पान दुकानदार की गोली मारकर हत्या कर दी गई. हत्या के बाद इलाके में सनसनी फैल गई.

पुलिस कर रही है कैंप : शुक्रवार शाम को हुई वारदात के बाद डर से बाजार के दुकानदारों ने दुकानें बंद कर ली. वहीं दुकान में लहूलुहान पड़े दुकानदार को कुछ स्थानीय लोगों ने सदर अस्पताल लाया. जहां इलाज से पहले दुकानदार की मौत हो चुकी थी. घटना से इलाके के लोगों में भारी आक्रोश है. पुलिस रात से ही बाजार में कैंप कर रही है.

Murder In Supaul
लोगों से जानकारी लेने पहुंची पुलिस (ETV Bharat)

सिगरेट नहीं देने पर सीने में दाग दी गोली : घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि बैरो गांव निवासी 25 वर्षीय साजन कुमार अपने पान दुकान पर बैठे थे. कहा जा रहा है कि इसी बीच गांव के पैक्स अध्यक्ष शंभु यादव के पुत्र आदित्य कुमार बाइक से उसके दुकान पर आए. जिन्होंने एक सिगरेट की मांग की.

इस पर दुकानदार ने कहा कि पहले का बकाया आप दीजिए इसके बाद ही सिगरेट देंगे. आरोप है कि इसी आक्रोश में आदित्य ने कमर से पिस्टल निकालकर साजन के सीने में दो गोली दाग दी. गोली लगते ही साजन दुकान के अंदर लहूलुहान होकर गिर पड़े. वहीं आदित्य मौके से फरार हो गया. बगल के दुकानदारों के शोर मचाने पर वहां आसपास के लोग जमा हो गए.

''आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया गया है. पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी है.''- शरथ आरएस, एसपी, सुपौल

इकलौता वारिस था साजन : जानकारी के अनुसार साजन अपने परिवार का इकलौता बारिश था. जो दुकान चलाकर अपने परिवार का भरण पोषण करता था. उसके घर में दो छोटे छोटे बच्चे व बूढ़ी मां हैं. उसके पिता की मौत बहुत पहले हो गई थी. साजन का लालन पालन उसके ननिहाल में हुआ था. बालिग होने पर ननिहाल से ही उसकी शादी हुई थी.

Murder In Supaul
लोगों ने किया सड़क जाम (ETV Bharat)

बैरो नवहट्टा पथ सुबह से ही है जाम : घटना से आक्रोशित लोगों ने शनिवार की सुबह बैरो बाजार में बैरो नवहट्टा पथ पर शव को रखकर जाम कर दिया. आक्रोशित लोग आरोपी को ग्रामीणों के हवाले करने की मांग कर रहे हैं. बैरो बाजार में भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात कर दिया गया. सदर एसडीएम इंद्रवीर कुमार सहित वरीय अधिकारी लोगों को समझाने बुझाने में जुटे हैं.

