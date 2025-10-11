ETV Bharat / state

बिहार में सिगरेट नहीं देने पर दुकानदार को सीने में दाग दी दो गोली, मौत पर मचा है बबाल

सुपौल : बिहार के सुपौल में सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया गया है. सदर थाना क्षेत्र के बैरो बाजार में एक पान दुकानदार की गोली मारकर हत्या कर दी गई. हत्या के बाद इलाके में सनसनी फैल गई.

पुलिस कर रही है कैंप : शुक्रवार शाम को हुई वारदात के बाद डर से बाजार के दुकानदारों ने दुकानें बंद कर ली. वहीं दुकान में लहूलुहान पड़े दुकानदार को कुछ स्थानीय लोगों ने सदर अस्पताल लाया. जहां इलाज से पहले दुकानदार की मौत हो चुकी थी. घटना से इलाके के लोगों में भारी आक्रोश है. पुलिस रात से ही बाजार में कैंप कर रही है.

लोगों से जानकारी लेने पहुंची पुलिस (ETV Bharat)

सिगरेट नहीं देने पर सीने में दाग दी गोली : घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि बैरो गांव निवासी 25 वर्षीय साजन कुमार अपने पान दुकान पर बैठे थे. कहा जा रहा है कि इसी बीच गांव के पैक्स अध्यक्ष शंभु यादव के पुत्र आदित्य कुमार बाइक से उसके दुकान पर आए. जिन्होंने एक सिगरेट की मांग की.

इस पर दुकानदार ने कहा कि पहले का बकाया आप दीजिए इसके बाद ही सिगरेट देंगे. आरोप है कि इसी आक्रोश में आदित्य ने कमर से पिस्टल निकालकर साजन के सीने में दो गोली दाग दी. गोली लगते ही साजन दुकान के अंदर लहूलुहान होकर गिर पड़े. वहीं आदित्य मौके से फरार हो गया. बगल के दुकानदारों के शोर मचाने पर वहां आसपास के लोग जमा हो गए.

''आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया गया है. पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी है.''- शरथ आरएस, एसपी, सुपौल