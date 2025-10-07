हिसार में दुकानदार की गोली मारकर हत्या, बाइक पर सवार होकर आए थे बदमाश, मामला दर्ज
Shopkeeper murder in Hisar: हिसार में गोली मारकर दुकानदार की हत्या का मामला सामने आया है. पुलिस मामले की जांच में जुटी है.
Published : October 7, 2025 at 12:17 PM IST
हिसार: हरियाणा के हिसार में एक बार फिर से फायरिंग का मामला सामने आया है. सुंदर नगर में दो युवकों ने राजेश के नाम के दुकानदार की गोली मारकर हत्या कर दी. सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई. फिलहाल पुलिस हत्यारों की तलाश में जुट गई है. इसके अलावा पुलिस ने आरोपियों पर हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरु कर दी है.
हिसार में दुकानदार की हत्या: स्थानीय लोगों ने बताया कि दो हमलावर बाइक पर सवार हो कर आए थे. भिवानी के नकीपुर गांव का रहने वाला राजेश फिलहाल हिसार के सुंदर नगर नगर में किराये के मकान में रह रहा था. वो रोजाना की तरह दुकान पर अपना काम कर रहा था. अचानक से बाइक सवार दो युवक दुकान पर पहुंचे. उन्होंने दुकान के सामने बाइक खड़ी कर दी और राजेश को सामान लेने के बहाने दुकान से बाहर बुलाया. तीनों के बीच थोड़ी देर बातचीत हुई.
बाइक पर सवार होकर आए थे आरोपी: बाचतीच के दौरान आरोपियों में से एक ने राजेश पर गोली चला दी. सीने में गोली लगने से राजेश की मौत हो गई. गोली की आवाज सुनकर स्थानीय लोग मौके पर जमा हुए और मामले की सूचना पुलिस को दी. अभी तक मिली जानकारी के मुताबिक राजेश के दो बच्चे हैं. उसका अपनी पत्नी से कुछ दिनों से विवाद चल रहा था. इसी संदेह पर पुलिस ने मृतक की पत्नी को हिरासत में लिया है और उससे पूछताछ जारी है.
हिसार पुलिस ने मामला दर्ज किया: सीआईए सिटी थाना प्रभारी मोहम्मद रफीक के मुताबिक "पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी है. घटनास्थल के आसपास की सीसीटीवी फुटेज खंगाली जा रही है. हत्या किसने और क्यों की. इस बात का अभी पता नहीं चल पाया. आरोपियों की तलाश जारी है. उनकी गिरफ्तारी के बाद मामले में खुलासा हो पाएगा."
