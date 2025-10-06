ETV Bharat / state

धनबाद में सिलेंडर ब्लास्ट में संचालक की हुई मौत, दुकान के अंदर रखे थे 30 LPG सिलेंडर

धनबाद में पंचर बनाने वाली दुकान में सिलेंडर ब्लास्ट होने से जख्मी दुकान संचालक की इलाज के दौरान मौत हो गई.

GAS CYLINDER BLAST IN DHANBAD
हादसे के बाद तहस नहस पड़ा सामान (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : October 6, 2025 at 8:22 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

धनबाद: जिले के तेतुलमारी थाना क्षेत्र के पांडेयडीह में अचानक हुए सिलेंडर ब्लास्ट में कई जिंदगियां तबाह हो सकती थी लेकिन गनीमत रही कि दुकान में रखे करीब 25 से 30 सिलेंडर ब्लास्ट नहीं हुए वरना उस भयावाह दृश्य को शायद ही कोयलांचल के लोग भूल पाते. जानकारी के मुताबिक, टायर पंचर बनाने वाली दुकान में अवैध तरीके से एलपीजी रिफिलिंग का कारोबार होता था.

रिफिलिंग के दौरान हुए हादसे में करीब 5 से 6 एलपीजी सिलेंडर ब्लास्ट हुए थे. जिसमें दुकान संचालक सोनार जख्मी हो गया था, जिसकी इलाज के दौरान मौत हो गई. वहीं इस हादसे में एक बच्चा, जो गैस भरवाने के लिए दुकान पर आया था, उसने भागकर जान बचाई थी. सोमवार को फायर ब्रिगेड की टीम ने घटनास्थल पर पहुंचकर जांच की. जांच पड़ताल के दौरान आसपास के लोगों से पूछताछ की, जिसमें लोगों ने चौंकाने वाली बातें बताई हैं.

घटनास्थल से जानकारी देते नरेंद्र निषाद (Etv Bharat)

पंचर की दुकान में होता था अवैध गैस रिफिलिंग का कारोबार

फायर ब्रिगेड अधिकारी लक्ष्मण प्रसाद सिंह ने बताया कि जांच पड़ताल में यह बात सामने आई है कि अवैध तरीके से दुकान में एलपीजी सिलेंडर की रिफिलिंग का काम चलता था. एक बच्चा सिलेंडर में गैस भराने के लिए पहुंचा था. गैस भरने के बाद संचालक खेदन सोनार, लाइटर या माचिस जलाकर लीकेज की जांच कर रहा था, तभी आग लग गई. आग लगने के बाद बच्चा मौके से भाग खड़ा हुआ. इस बीच दुकान संचालक आग बुझाने की कोशिश करने लगा. इतने में एक एक करके दूसरे सिलेंडरों में आग लग गई, जिसके बाद ब्लास्ट हुआ. इस हादसे में कुल 5 से 6 सिलेंडर ब्लास्ट हुए हैं.

दुकान संचालक की इलाज के दौरान मौत

लक्षण प्रसाद सिंह ने कहा कि घटना के दौरान वह कतरास दुर्गा पूजा में मौजूद थे. सूचना मिलने के बाद दमकल के चार वाहन के साथ फायर ब्रिगेड की टीम को भेजा गया. कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया. दुकान संचालक खेदन सोनार को SNMMCH भेजा गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. लक्ष्मण प्रसाद सिंह ने बताया कि गैस की रिफिलिंग के साथ ही वाहनों के पंचर भी बनाए जाते थे. एयर कंप्रेसर टैंक और मशीन भी दुकान के अंदर थी. आग लगने के बाद टैंक में मौजूद हवा ने आग को और बढ़ा दिया, जिसके कारण आग पर काबू पाने में काफी कठिनाई हुई.

फायर ब्रिगेड अधिकारी ने बताया कि 5 से 6 सिलेंडर ब्लास्ट होने के अलावा करीब 25 से 30 सिलेंडर दुकान के अंदर और भी मौजूद थे, अगर ये सिलेंडर आग पकड़ लेते तो बड़ा हादसा हो सकता था.

ये भी पढ़ें- होटल में गैंस सिलेंडर ब्लास्ट होने से लगी आग, मालिक समेत तीन लोग घायल

गिरिडीह में रिफिलिंग के दौरान फट गया गैस सिलेंडर, पांच झुलसे

गैराज में कारबाइट गैस सिलेंडर ब्लास्ट, धमाके में किशोर की मौत

For All Latest Updates

TAGGED:

गैस रिफिलिंग के दौरान हादसाILLEGAL REFILLING IN DHANBADधनबाद में गैस सिलेंडर में ब्लास्टGAS CYLINDER BLAST IN DHANBAD

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

धनबाद में भू-धंसान की त्रासदी: धरती फटी और पाताल में समा गए लोग! पुनर्वास के इंतजार में मौत से जंग लड़ रहीं बची जिंदगियां

संपत्ति जांच का खौफ! अपराधी और नक्सली आत्मसमर्पण की फिराक में, पुलिस ने कई को लिया है रडार पर

तीन पहिया गाड़ी चलाने के लिए भी चाहिए ड्राइविंग लाइसेंस, ई-रिक्शा का भी होना चाहिए रजिस्ट्रेशन

बेटियों के लिए प्रेरणा बनीं अर्जुन अवार्डी अलका तोमर, देश की महिला पहलवानों को दी नई दिशा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.