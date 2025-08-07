Essay Contest 2025

बड़ी खबर : नॉनवेज नहीं देने पर दुकानदार की पीट-पीटकर हत्या, आरोपी फरार - MURDER IN UDAIPUR

राजस्थान में उदयपुर जिले के सायरा इलाके में कुछ बदमाशों ने नॉनवेज नहीं देने पर दुकानदार की हत्या कर ​दी. जानिए पूरा मामला...

Murder In Udaipur
अस्पताल में प्रदर्शन करते मृतक के परिजन (ETV Bharat Udaipur)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 7, 2025 at 2:00 PM IST

उदयपुर: जिले के सायरा थाना क्षेत्र में एक सनसनीखेज वारदात हुई है. नॉनवेज नहीं देने पर चार बदमाशों ने दुकानदार की पीट-पीटकर हत्या कर दी. घटना बुधवार रात की बताई जा रही है. मृतक की पहचान नानूराम खटीक (60 वर्ष) के रूप में हुई है. वह घर के बाहर ही नॉनवेज की दुकान चलाता था.

सायरा थानाधिकारी किशोर सिंह ने गुरुवार को बताया कि बुधवार देर रात विश्मा गांव में चार युवक नॉनवेज लेने दुकान पहुंचे, लेकिन उनके पास पूरा पैसा नहीं था. इस पर दुकानदार नानूराम ने मीट देने से मना कर दिया. इसी बात पर विवाद बढ़ा और आरोपियों ने मिलकर नानूराम की बेरहमी से पिटाई कर दी. थानाधिकारी ने बताया कि पिटाई से उसके हाथ-पैर में गंभीर चोटें आई और उसे गला दबाकर मारने की कोशिश की गई. सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक आरोपी फरार हो चुके थे. उन्होंने बताया कि मारपीट में घायल नानूराम को पहले सरकारी अस्पताल ले जाया गया. यहां से परिजन उन्हें निजी अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.

सायरा थानाधिकारी किशोर सिंह (ETV Bharat Udaipur)

पढ़ें: युवक की नृशंस हत्या के बाद बवाल: चार घंटे तक हाईवे किया जाम

डर के मारे कमरे में बंद हो गया बेटा: मृतक के बेटे विनोद खटीक (19 वर्ष) ने बताया कि घटना के दौरान वह डर के मारे कमरे में बंद हो गया. हमले के बाद आरोपी बाइक से फरार हो गए. घटना के बाद परिजनों और समाज के लोगों ने एमबी अस्पताल की मोर्चरी के बाहर विरोध प्रदर्शन किया. उनकी मांग थी कि मृतक के परिवार के एक सदस्य को संविदा पर नौकरी और सरकार की ओर से उचित मुआवजा दिया जाए, तभी पोस्टमार्टम करवाया जाएगा. थानाधिकारी किशोर सिंह ने बताया कि शव को मोर्चरी में रखवाया गया है और परिजनों की रिपोर्ट के आधार पर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी गई है.

