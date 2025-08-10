महराजगंज: रमहराजगंज: रविवार को लेहडा बाजार टोला मुरादपुर निवासी किसान ब्रम्हदेव चौरसिया के साथ मारपीट हुई. यूरिया खाद की मांग करने पर चौधरी खाद भंडार मामी चौराहा के संचालक पंकज चौधरी ने किसान के साथ मारपीट की और दुर्व्यवहार किया. साथ ही उसने किसान को चप्पल से पीटा.

पंकज चौधरी और जैस मोहम्मद गिरफ्तार: सोशल मीडिया पर वीडियो सामने आते ही प्रशासन में हड़कंप मच गया. पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया और किसान के साथ मारपीट करने वाले दोनों आरोपियों पंकज चौधरी और जैस मोहम्मद को गिरफ्तार कर लिया. इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके कानूनी कार्रवाई भी शुरू कर दी गयी है.

जानकारी देते कृषि अधिकारी शैलेंद्र प्रताप सिंह (Video Credit: ETV Bharat)

यूरिया खाद की कालाबाजारी का आरोप: इसी बीच, यूरिया खाद की कालाबाजारी और तस्करी कर नेपाल भेजने के मामले भी जोर पकड़ रहे हैं. हाल ही में कमिश्नर अनिल ढींगरा ने नेपाल बॉर्डर का दौरा कर खाद तस्करी को लेकर की जा रही निगरानी का जायजा लिया था. पुलिस और एसएसबी की संयुक्त टीमें लगातार खाद की बरामदगी कर रही हैं. इससे यह बात साफ हो गयी है कि बड़ी मात्रा में जिले की खाद अवैध रूप से नेपाल भेजी जा रही है.

दुकानदार का लाइसेंस भी सस्पेंड किया गया: सरकारी समितियों पर भीड़, निजी विक्रेताओं की मनमानी और सीमावर्ती इलाकों से हो रही तस्करी ने स्थिति को और गंभीर बना दिया है. वहीं जिला कृषि अधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह का कहना है कि वीडियो सामने आया था. वीडियो का संज्ञान लेते हुए मुकदमा दर्ज करा दिया गया है. दुकानदार का लाइसेंस निलंबित कर दिया गया है.

पिछले एक महीने में 278 छापे मारे गये: जिला कृषि अधिकारी ने कहा कि लगातार हमारी टीम बॉर्डर पर निगरानी कर रही है. पिछले एक महीने में 278 छापे मारे गये हैं. दो एफआईआर भी दर्ज करायी गयीं हैं. चार दुकानों को सील किया गया है. 25 दुकानों का लाइसेंस सस्पेंड कर दिया गया है. साथ ही 45 दुकानों को नोटिस दी जा चुकी है.



