Essay Contest 2025

ETV Bharat / state

महराजगंज में यूरिया खाद को लेकर दुकानदार ने किसान को चप्पल से पीटा, दोनों आरोपी गिरफ्तार - FARMER BEATEN IN MAHARAJGANJ

कृषि अधिकारी शैलेंद्र प्रताप सिंह ने कहा, किसान की चप्पल से पिटाई के मामले में मामला दर्ज करके दो आरोपी गिरफ्तार कर लिये गए हैं.

Photo Credit: ETV Bharat
पंकज चौधरी और जैस मोहम्मद गिरफ्तार (Photo Credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 10, 2025 at 10:03 PM IST

2 Min Read

महराजगंज: रमहराजगंज: रविवार को लेहडा बाजार टोला मुरादपुर निवासी किसान ब्रम्हदेव चौरसिया के साथ मारपीट हुई. यूरिया खाद की मांग करने पर चौधरी खाद भंडार मामी चौराहा के संचालक पंकज चौधरी ने किसान के साथ मारपीट की और दुर्व्यवहार किया. साथ ही उसने किसान को चप्पल से पीटा.

पंकज चौधरी और जैस मोहम्मद गिरफ्तार: सोशल मीडिया पर वीडियो सामने आते ही प्रशासन में हड़कंप मच गया. पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया और किसान के साथ मारपीट करने वाले दोनों आरोपियों पंकज चौधरी और जैस मोहम्मद को गिरफ्तार कर लिया. इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके कानूनी कार्रवाई भी शुरू कर दी गयी है.

जानकारी देते कृषि अधिकारी शैलेंद्र प्रताप सिंह (Video Credit: ETV Bharat)

यूरिया खाद की कालाबाजारी का आरोप: इसी बीच, यूरिया खाद की कालाबाजारी और तस्करी कर नेपाल भेजने के मामले भी जोर पकड़ रहे हैं. हाल ही में कमिश्नर अनिल ढींगरा ने नेपाल बॉर्डर का दौरा कर खाद तस्करी को लेकर की जा रही निगरानी का जायजा लिया था. पुलिस और एसएसबी की संयुक्त टीमें लगातार खाद की बरामदगी कर रही हैं. इससे यह बात साफ हो गयी है कि बड़ी मात्रा में जिले की खाद अवैध रूप से नेपाल भेजी जा रही है.

दुकानदार का लाइसेंस भी सस्पेंड किया गया: सरकारी समितियों पर भीड़, निजी विक्रेताओं की मनमानी और सीमावर्ती इलाकों से हो रही तस्करी ने स्थिति को और गंभीर बना दिया है. वहीं जिला कृषि अधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह का कहना है कि वीडियो सामने आया था. वीडियो का संज्ञान लेते हुए मुकदमा दर्ज करा दिया गया है. दुकानदार का लाइसेंस निलंबित कर दिया गया है.

पिछले एक महीने में 278 छापे मारे गये: जिला कृषि अधिकारी ने कहा कि लगातार हमारी टीम बॉर्डर पर निगरानी कर रही है. पिछले एक महीने में 278 छापे मारे गये हैं. दो एफआईआर भी दर्ज करायी गयीं हैं. चार दुकानों को सील किया गया है. 25 दुकानों का लाइसेंस सस्पेंड कर दिया गया है. साथ ही 45 दुकानों को नोटिस दी जा चुकी है.

यह भी पढ़ें- रक्षाबंधन पर बना रिकाॅर्ड; 2 दिन में 50 लाख यात्रियों ने रोडवेज बसों में किया फ्री सफर, 70% महिलाएं शामिल

महराजगंज: रमहराजगंज: रविवार को लेहडा बाजार टोला मुरादपुर निवासी किसान ब्रम्हदेव चौरसिया के साथ मारपीट हुई. यूरिया खाद की मांग करने पर चौधरी खाद भंडार मामी चौराहा के संचालक पंकज चौधरी ने किसान के साथ मारपीट की और दुर्व्यवहार किया. साथ ही उसने किसान को चप्पल से पीटा.

पंकज चौधरी और जैस मोहम्मद गिरफ्तार: सोशल मीडिया पर वीडियो सामने आते ही प्रशासन में हड़कंप मच गया. पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया और किसान के साथ मारपीट करने वाले दोनों आरोपियों पंकज चौधरी और जैस मोहम्मद को गिरफ्तार कर लिया. इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके कानूनी कार्रवाई भी शुरू कर दी गयी है.

जानकारी देते कृषि अधिकारी शैलेंद्र प्रताप सिंह (Video Credit: ETV Bharat)

यूरिया खाद की कालाबाजारी का आरोप: इसी बीच, यूरिया खाद की कालाबाजारी और तस्करी कर नेपाल भेजने के मामले भी जोर पकड़ रहे हैं. हाल ही में कमिश्नर अनिल ढींगरा ने नेपाल बॉर्डर का दौरा कर खाद तस्करी को लेकर की जा रही निगरानी का जायजा लिया था. पुलिस और एसएसबी की संयुक्त टीमें लगातार खाद की बरामदगी कर रही हैं. इससे यह बात साफ हो गयी है कि बड़ी मात्रा में जिले की खाद अवैध रूप से नेपाल भेजी जा रही है.

दुकानदार का लाइसेंस भी सस्पेंड किया गया: सरकारी समितियों पर भीड़, निजी विक्रेताओं की मनमानी और सीमावर्ती इलाकों से हो रही तस्करी ने स्थिति को और गंभीर बना दिया है. वहीं जिला कृषि अधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह का कहना है कि वीडियो सामने आया था. वीडियो का संज्ञान लेते हुए मुकदमा दर्ज करा दिया गया है. दुकानदार का लाइसेंस निलंबित कर दिया गया है.

पिछले एक महीने में 278 छापे मारे गये: जिला कृषि अधिकारी ने कहा कि लगातार हमारी टीम बॉर्डर पर निगरानी कर रही है. पिछले एक महीने में 278 छापे मारे गये हैं. दो एफआईआर भी दर्ज करायी गयीं हैं. चार दुकानों को सील किया गया है. 25 दुकानों का लाइसेंस सस्पेंड कर दिया गया है. साथ ही 45 दुकानों को नोटिस दी जा चुकी है.

यह भी पढ़ें- रक्षाबंधन पर बना रिकाॅर्ड; 2 दिन में 50 लाख यात्रियों ने रोडवेज बसों में किया फ्री सफर, 70% महिलाएं शामिल

For All Latest Updates

TAGGED:

SHOPKEEPER BEATEN FARMER SLIPPERUREA FERTILIZER IN MAHARAJGANJTWO ACCUSED ARRESTEDDISTRICT AGRICULTURE OFFICERFARMER BEATEN IN MAHARAJGANJ

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

ट्रंप के 50% टैरिफ का यूपी के कारोबारियों ने निकाला तोड़; बोले-यूके समेत यूरोपियन-अफ्रीकी देशों में बढ़ाएंगे कारोबार

कानपुर का अनोखा अस्थि कलश बैंक; 11 वर्षों से अनजान लोगों का करा रहे अस्थि विसर्जन

लगातार धूम्रपान और तंबाकू सेवन से बढ़ रहा खतरा; जानें क्या कहते हैं कार्डियोलॉजिस्ट?

फल-सब्जियां, बंद पेटी में सही हैं या खराब, बताएगा ये डिवाइस; मेरठ के 10वीं के 2 छात्रों ने इजाद की तकनीक

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.