मसूरी में बारिश का कहर, सालों पुरानी दुकान ढही, होटल को भी पहुंचा नुकसान - HEAVY RAIN MUSSOORIE

देहरादून जिले के मसूरी में आज 12 अगस्त सुबह को बारिश के कारण बड़ा हादसा हो गया.

मसूरी में बारिश का कहर (ETV Bharat)
Published : August 12, 2025 at 1:30 PM IST

मसूरी: उत्तराखंड में बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा रखी है. भारी बारिश के कारण पूरे उत्तराखंड में इस समय आपदा जैसे हालत बने हुए है. नदी और नाले उफान पर है. लोगों को सबसे ज्यादा दिक्कतें पहाड़ी इलाकों में हो रही है. मंगलवार 12 अगस्त को मसूरी में जहां एक दुकान ढह गई तो वहीं होटल को भी नुकसान पहुंचा है.

जानकारी के मुताबिक मसूरी नगर पालिका के वार्ड नंबर 12 में होटल वाइल्ड फ्लावर के पास दलबीर सिंह गुसाईं की सालों की पुरानी दुकान है, जो 12 अगस्त सुबह को अचानक से भरभराकर गिर पड़ी. इसके अलावा दुकान से लगा होटल भी खतरे की जद में आ गया है.

दुकान गिरने की आवाज से डरे लोग: स्थानीय निवासियों के अनुसार पूरी रात से रुक-रुककर हो रही मूसलाधार बारिश ने जमीन को कमजोर कर दिया था. सुबह जैसे ही लोग नींद से जागे, तभी एक ज़ोरदार आवाज ने पूरा इलाका को दहला दिया. लोगों ने घरों से बाहर आकर देखा तो दलबीर सिंह की दुकान मलबे में तब्दील हो चुकी थी.

Mussoorie
नायब तहसीलदार ने किया निरीक्षण (ETV Bharat)

इस हादसे में जहां दुकान को पूरी तरह नुकसान पहुंचा है तो वहीं दुकान की बगल में स्थित होटल को भी आंशिक रूप से क्षति पहुंची है. दुकान के गिरने से वहां रखे सारे सामान, फर्नीचर और निर्माण सामग्री बर्बाद हो गई है. गुसाईं को लाखों रुपये का आर्थिक नुकसान हुआ है. राहत की बात ये है कि इस हादसे में किसी भी तरह की जनहानि नहीं हुई.

नायब तहसीलदार ने किया निरीक्षण: घटना की सूचना मिलते ही नायब तहसीलदार कमल राठौर खुद मौके पर पहुंचे और नुकसान का जायजा लिया. उन्होंने मलबे का निरीक्षण करते हुए घटनास्थल की स्थिति की समीक्षा की और उच्च अधिकारियों को रिपोर्ट सौंपने की बात कही. उन्होंने बताया कि यह क्षेत्र संभावित भूस्खलन की चपेट में आ सकता है. उन्होंने कहा कि पीड़ित व्यक्ति की आपदा के नियमों के तहत मदद की जाएगी.

Mussoorie
होटल को भी नुकसान पहुंचा है. (ETV Bharat)

15 अगस्त तक उत्तराखंड में बारिश का अलर्ट: बता दें कि मौसम विभाग ने आगामी 15 अगस्त तक उत्तराखंड में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर रखा है. रविवार रात को हुई बारिश के बाद सोमवार सुबह को राजधानी देहरादून के कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए थे. शहर के बीचों-बीच से होकर गुजरने वाली रिस्पना और बिंदाल नदी भी कल उफान पर थी. कई जगहों पर बिंदाल नदी का पानी पुलों के ऊपर से तक आ गया था. जिससे लोग भी काफी डर गए थे.

SHOP COLLAPSED MUSSOORIEHOTEL DAMAGED MUSSOORIEमसूरी में बारिश का कहरदुकान ढही मसूरीHEAVY RAIN MUSSOORIE

