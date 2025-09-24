संभल में वक्फ बोर्ड की संपत्ति पर बनी दुकान सील; अधिकारी बोले- 'बिना अनुमति के बनाया गया बेसमेंट'
तहसीलदार धीरेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि वक्फ बोर्ड ने पहले से 22 दुकानों की स्वीकृति दी थी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 24, 2025 at 6:19 PM IST
संभल : जिले की सदर कोतवाली इलाके में प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई की है. मंगलवार को चक्की का पाट के निकट वक्फ बोर्ड की संपत्ति पर अवैध रूप से बनाए गये बेसमेंट में एक दुकान को सील करने की कार्रवाई की गई है. इस दौरान तहसीलदार धीरेंद्र प्रताप सिंह, जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी दिलीप कुमार समेत तमाम अधिकारी मौजूद रहे.
बिना अनुमति के संचालित दुकान को सील किया गया : एसडीएम संभल विकास चंद्र ने बताया कि तहसील संभल में कस्बा चक्की का पाट में बेसमेंट में एक दुकान संचालित की जा रही थी, जोकि बिना अनुमति के बनाई गई है, उसमें वक्फ बोर्ड का एक आदेश है 9 जनवरी 2024 का. इसमें बोर्ड ने जिलाधिकारी को दुकान हटाने के लिये निर्देशित किया है. इसके तहत बुधवार को माइनॉरिटी विभाग के अधिकारी और मजिस्ट्रेट को नामित करते हुए वहां बिना अनुमति के संचालित दुकान को बंद कराया जा रहा है. यह काफी समय से संचालित है.
तहसीलदार धीरेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि वक्फ बोर्ड ने पहले से 22 दुकानों की स्वीकृति दी थी, लेकिन बोर्ड के आदेशों को ताक पर रखकर बेसमेंट बना लिया गया और दुकान संचालित करने लगे. शिकायत पर वक्फ बोर्ड ने आदेश दिया कि बेसमेंट को सीज किया जाए. जिलाधिकारी ने भी सख्त कदम उठाने का निर्देश दिया. कार्रवाई के दौरान जब प्रशासनिक अमला मौके पर पहुंचा तो संबंधित व्यक्ति फरार मिला, लिहाजा दुकान को सील कर दिया गया है. तहसील प्रशासन का दावा है कि वक्फ बोर्ड और जिलाधिकारी के आदेशों का पालन किया गया है. इस दौरान तहसीलदार धीरेंद्र प्रताप सिंह, जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी दिलीप कुमार, नायब तहसीलदार बबलू कुमार के अलावा सदर कोतवाली पुलिस और पीएसी मौजूद रही.
यह भी पढ़ें : फिरोजाबाद नगर निगम के टैक्स कलेक्टर ने व्यवसायी से वसूले एक लाख रुपये, भवन सील करने की दी थी धमकी