ETV Bharat / state

संभल में वक्फ बोर्ड की संपत्ति पर बनी दुकान सील; अधिकारी बोले- 'बिना अनुमति के बनाया गया बेसमेंट'

तहसीलदार धीरेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि वक्फ बोर्ड ने पहले से 22 दुकानों की स्वीकृति दी थी.

संभल में वक्फ बोर्ड की संपत्ति पर बनी दुकान सील
संभल में वक्फ बोर्ड की संपत्ति पर बनी दुकान सील (Photo credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 24, 2025 at 6:19 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

संभल : जिले की सदर कोतवाली इलाके में प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई की है. मंगलवार को चक्की का पाट के निकट वक्फ बोर्ड की संपत्ति पर अवैध रूप से बनाए गये बेसमेंट में एक दुकान को सील करने की कार्रवाई की गई है. इस दौरान तहसीलदार धीरेंद्र प्रताप सिंह, जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी दिलीप कुमार समेत तमाम अधिकारी मौजूद रहे.

अधिकारियों ने दी जानकारी. (Video credit: ETV Bharat)

बिना अनुमति के संचालित दुकान को सील किया गया : एसडीएम संभल विकास चंद्र ने बताया कि तहसील संभल में कस्बा चक्की का पाट में बेसमेंट में एक दुकान संचालित की जा रही थी, जोकि बिना अनुमति के बनाई गई है, उसमें वक्फ बोर्ड का एक आदेश है 9 जनवरी 2024 का. इसमें बोर्ड ने जिलाधिकारी को दुकान हटाने के लिये निर्देशित किया है. इसके तहत बुधवार को माइनॉरिटी विभाग के अधिकारी और मजिस्ट्रेट को नामित करते हुए वहां बिना अनुमति के संचालित दुकान को बंद कराया जा रहा है. यह काफी समय से संचालित है.

तहसीलदार धीरेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि वक्फ बोर्ड ने पहले से 22 दुकानों की स्वीकृति दी थी, लेकिन बोर्ड के आदेशों को ताक पर रखकर बेसमेंट बना लिया गया और दुकान संचालित करने लगे. शिकायत पर वक्फ बोर्ड ने आदेश दिया कि बेसमेंट को सीज किया जाए. जिलाधिकारी ने भी सख्त कदम उठाने का निर्देश दिया. कार्रवाई के दौरान जब प्रशासनिक अमला मौके पर पहुंचा तो संबंधित व्यक्ति फरार मिला, लिहाजा दुकान को सील कर दिया गया है. तहसील प्रशासन का दावा है कि वक्फ बोर्ड और जिलाधिकारी के आदेशों का पालन किया गया है. इस दौरान तहसीलदार धीरेंद्र प्रताप सिंह, जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी दिलीप कुमार, नायब तहसीलदार बबलू कुमार के अलावा सदर कोतवाली पुलिस और पीएसी मौजूद रही.


यह भी पढ़ें : फिरोजाबाद नगर निगम के टैक्स कलेक्टर ने व्यवसायी से वसूले एक लाख रुपये, भवन सील करने की दी थी धमकी

For All Latest Updates

TAGGED:

SAMBHAL NEWSWAQF BOARD PROPERTYWAQF BOARD PROPERTY SEALEDSAMBHAL LATEST NEWSSAMBHAL NEWS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

नक्शे से गायब होने के कगार पर यूपी का ये गांव, 85 घर शारदा नदी में देखते-देखते समा गए, सड़क के किनारे जिंदगी काट रहे 389 बेघर

यूपी में पहली बार गांव-गांव लगेंगे रोजगार मेले; 8 हजार युवाओं को मिलेगी नौकरी, जानिए- कितनी सैलरी; कैसे करें रजिस्ट्रेशन

उम्मीदों का सुई-धागा; अलीगढ़ की हजार महिलाएं कमा रहीं लाखों, मुगल बादशाहों के शाही पहनावे की शान थी ये कढ़ाई-बुनाई

वाराणसी में लांच हुई 'डिजिटल नारी' स्कीम; जानें गांव की महिलाएं मोबाइल से कैसे करेंगी भरपूर कमाई

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.