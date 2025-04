ETV Bharat / state

शाहजहांपुर में 3 सगे भाइयों पर तड़ातड़ बरसाईं गोलियां, एक की मौत, गाड़ी में आग लगाई - SHAHJAHANPUR NEWS

Published : April 29, 2025 at 7:29 AM IST | Updated : April 29, 2025 at 10:17 AM IST

शाहजहांपुर: यूपी के शाहजहांपुर में तीन सगे भाइयों को गोली मारने की घटना सामने आई है. मामूली विवाद की वजह से एक के बाद एक तीन सगे भाइयों को गोली मार दी गई. इनमें से एक भाई की मौत हो गई, जबकि दो भाइयों को खतरे से बाहर बताया जा रहा है. वारदात के बाद हमलावरों ने एक गाड़ी भी फूंक दी, जिससे इलाके में दहशत का माहौल है. पुलिस ने मामले की जांच-पड़ताल शुरू कर दी है.

जानकारी के मुताबिक, शाहजहांपुर के चौक कोतवाली क्षेत्र में अजीजगंज इलाके के रहने वाले कमलेश का शेरू नामक के युवक से विवाद हो गया था. विवाद के बाद शेरू ने अपने साथियों सुमित, अंकुर, सहित आधा दर्जन लोगों को मौके पर बुला लिया और कमलेश की पिटाई शुरू कर दी. इसके बाद उन लोगों ने कमलेश को गोली मार दी. यह खबर मिलते ही कमलेश के दो भाई अखिलेश और जितेंद्र भी मौके पर पहुंच गए. बदमाशों ने उन दोनों को भी गोली मार दी. इसके बाद हमलावरों ने एक गाड़ी में भी आग लगा दी. शाहजहांपुर में तीन सगे भाईयों को मारी गोली. (Video Credit: ETV Bharat)

वहीं, पुलिस अधीक्षक राजेश द्विवेदी का कहना है कि जानकारी मिली है, कि एक ही जाति के तीन व्यक्ति हैं, उनकी उन्हीं के परिवारी तीन व्यक्ति, जो उनके पड़ोसी भी हैं, ने गोली मार दी है. आपसी विवाद की वजह से यह घटना सामने आई है. आरोपियों की तलाश की जा रही है. यह भी पढ़ें: योगी सरकार का बड़ा एक्शन; नेपाल सीमा से सटे जिलों में अवैध कब्जों पर चला बुलडोजर, ध्वस्त किए गए निर्माण

