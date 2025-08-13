ETV Bharat / state

शोले का मध्य प्रदेश से है गहरा नाता, इस शहर और सूबे की बदौलत पर्दे पर आ पाई शोले - SHOLAY 50TH ANNIVERSARY

अपनी रिलीज के 50 साल पूरे कर रही शोले का मध्य प्रदेश के कई शहरों से है गहरा नाता. ऐसे गब्बर बने अमजद खान.

SHOLAY 50TH ANNIVERSARY
शोले का मध्य प्रदेश से है गहरा नाता (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 13, 2025 at 9:09 PM IST

भोपाल: अपनी रिलीज के 50 साल पूरे कर रही शोले से भले रामगढ़ चर्चा में आया हो लेकिन इस फिल्म का एक सूबे और शहर से गहरा नाता रहा है. पटकथा लेखक से लेकर तराशे गए किरदार, अदाकार और संवाद तक उस पूरी फिल्म में ये धड़कता दिखाई और सुनाई देता है. अगर इस शहर और प्रदेश को शोले से माइनस कर दिया जाए तो ना तो इस फिल्म की पटकथा इतनी यादगार होती कि देखने के साथ सुनी जाती रही ये फिल्म.

ना सूरमा भोपाली सा किरदार हिंदी सिनेमा को मिल पाता. ना गब्बर जैसा ऐसा खलनायक कि जिससे ठीक-ठीक आप नफरत भी नहीं कर पाते. ना मिल पाती आंखों से बोलने वाली राधा. इस फिल्म के जय भी तो इसी शहर के दामाद थे. जानिए 50 बरस बीत जाने के बाद भी दर्शकों के जहन से नहीं उतरी शोले का किस शहर से है ऐसा कनेक्शन. वो कौन सा प्रदेश है जिसकी बदौलत पटकथा से लेकर शोले को मिली दमदार स्टारकास्ट.

मध्य प्रदेश के कई शहर और सूबे की बदौलत पर्दे पर आ पाई शोले (ETV Bharat)

किताब का असर, ऐसे गब्बर बने अमजद खान

शोले फिल्म में गब्बर का किरदार एक ऐसे खलनायक का था, जिससे दहशत और नफरत भी एक सीमा में ही होती थी. बादल में आए खलनायकों के मुकाबले गब्बर औसत ही लगा. उनके चलने उठने बैठने का आंदाज. उनकी कॉस्ट्यूम, सब कुछ यूनिक था. असल में 1970 का ही दौर था कि जब मध्य प्रदेश का चंबल डकैतों के नाम से जाना जाता था. 600 से ज्यादा खूंखार डकैत यहां थे.

dacoit mohar singh
डाकू मोहर सिंह (Photo: S K Maval)

लेखक और पत्रकार मनोज कुमार बताते हैं कि "इन डकैतों पर ही जया बच्चन के पिता वरिष्ठ पत्रकार तरुण कुमार भादुड़ी ने एक किताब लिखी थी अभिशप्त चंबल. कहा ये जाता है कि गब्बर के किरदार को प्रभावी बनाने में इस किताब का भी कुछ योगदान था. ये किताब अमजद खान तक भी पहुंची थी और गब्बर के किरदार में असर बना रहे तो उनकी पत्नी अमजद खान को ये किताब पढ़कर सुनाती थीं कि उस समय चंबल में डाकू किस तरह के होते थे."

SHOLAY 50TH ANNIVERSARY
मध्य प्रदेश के कई शहरों से शोले का है गहरा नाता (Photo: S K Maval)

आप देखेंगे कि फिल्म में जो गब्बर का गेटअप है वो काफी कुछ चंबल के उस समय के डाकुओं मोहर सिंह, मलखान सिंह से मिलता जुलता दिखाई देता है. मध्य प्रदेश का ये भी एक मजबूत कनेक्ट है शोले में. इसके अलावा फिल्म में खामोश राधा के किरदार के तौर पर गहरा असर छोड़ने वाली जया भादुड़ी तो भोपाल और मध्य प्रदेश की बेटी हैं ही. उनके पति अमिताभ बच्चन जिन्होंने शोले में जय का रोल निभाया वे भी मध्य प्रदेश के दामाद हैं.

SHOLAY UNKNOWN FACTS
अपनी रिलीज के 50 साल पूरे कर रही शोले (Photo: S K Maval)

सूरमा भोपाली के किरदार से सुर्खियों में आए थे जगदीप

सूरमा भोपाली के जिस किरदार से भोपाल सुर्खियों में आ गया था और जगदीप को उम्र भर के लिए एक ऐसा किरदार मिल गया था जो उनकी पहचान बन गया था. इत्तेफाक देखिए कि इस किरदार को रचने वाले और इस किरदार को जीने वाले दोनों हिंदुस्तान के दिल से ताल्लुक रखते थे

वरिष्ठ पत्रकार और लेखक मनोज कुमार बताते हैं कि "हम सब जानते हैं कि जावेद साहब की हायर एजुकेशन और उसके बाद उनके संघर्ष के दौर में एक बड़ा वक्त उनका भोपाल में भी गुजरा. भोपाली अंदाज से लहजे से वो बावस्ता रहे हैं. जब वो शोले लिख रहे थे तो उन्होंने नाहर सिंह नाम के एक किरदार को सूरमा भोपाली के रूप में जिंदा कर दिया."

SHOLAY UNKNOWN FACTS
किताब का असर, ऐसे गब्बर बने अमजद खान (Photo: S K Maval)

दतिया जिले में हुआ था जगदीप का जन्म

मनोज कुमार बताते हैं कि "भोपाल में ही एक कार्यक्रम में जावेद अख्तर ने ये मंजूर किया था कि उनका किरदार सूरमा भोपाली वाकई भोपाल में मिले एक शख्स की बदौलत गढ़ा गया था. बाद में ये पब्लिक डोमेन में आया भी कि उस शख्स का नाम नाहर सिंह था. खास बात ये भी है कि जगदीप का जन्म भी मध्य प्रदेश के दतिया जिले का है."

मनोज कुमार बताते हैं कि "बाद में जगदीप ने सूरमा भोपाली एक फिल्म भी बनाई थी. 80 के दशक में ये फिल्म रिलीज हुई. देश के बाकी हिस्सों में इस फिल्म को दर्शक नहीं मिले लेकिन मध्य प्रदेश में ये फिल्म सराही गई."

इंदौर में जन्मे सलीम और ग्वालियर की पैदाइश जावेद

भारतीय हिंदी सिनेमा को शोले की सौगात देने वाले पटकथा लेखक की जोड़ी सलीम-जावेद का भी गहरा मध्य प्रदेश कनेक्ट है. मनोज कुमार कहते हैं कि "शोले जैसी फिल्म दर्शकों को कभी नहीं मिल पाती अगर सलीम-जावेद नहीं होते. इत्तेफाक देखिए जावेद अख्तर की पैदाइश ग्वालियर की है और उन्होंने अपनी हायर एजुकेशन के साथ अपने मुश्किल के दिन भोपाल में गुजारे. सैफिया कॉलेज में पढ़े हैं वो. उधर सलीम साहब की पैदाइश इंदौर की है यानि दोनों का ही मध्य प्रदेश से बहुत गहरा नाता है."

