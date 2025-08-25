ETV Bharat / state

इलेक्ट्रिक वाहन (EV) के खरीदारों को झटका, 56 हजार उपभोक्ताओं की 127 करोड़ की सब्सिडी अटकी - ELECTRIC VEHICLES

2027 तक 15% इलेक्ट्रिक वाहनों का लक्ष्य हासिल करना मुश्किल.

ELECTRIC VEHICLES
127 करोड़ की सब्सिडी अटकी
ETV Bharat Chhattisgarh Team

August 25, 2025

रायपुर: सरकार की इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) सब्सिडी योजना अब सवालों के घेरे में है. वायु प्रदूषण नियंत्रण और हरित परिवहन को बढ़ावा देने के लिए साल 2022 में शुरू की गई इस योजना के तहत अब तक करीब 56,674 खरीदारों की लगभग 127 करोड़ रुपये की सब्सिडी राशि लंबित है. वित्त विभाग को कई बार पत्र भेजने के बावजूद अब तक अंतिम स्वीकृति नहीं मिली.

नीति बनी, पर सब्सिडी फंसी: राज्य सरकार की ईवी पॉलिसी के अनुसार, इलेक्ट्रिक वाहनों पर न्यूनतम 10 फीसदी या अधिकतम 1.5 लाख तक की सब्सिडी देने का प्रावधान था. इसके चलते इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री में तेजी देखी गई. लेकिन साल 2023 के बाद खरीदे गए वाहनों की सब्सिडी अब तक जारी नहीं हुई है, जबकि उससे पहले खरीदे गए वाहनों की राशि जारी कर दी गई थी. अब तक केवल 80 करोड़ की सब्सिडी ही वितरित की जा सकी है. परिवहन विभाग के आंकड़ों के अनुसार, 22 अगस्त 2025 तक 127.39 करोड़ रुपये की सब्सिडी लंबित है.

लक्जरी ई-वाहनों पर सब्सिडी खत्म: मई 2025 से सरकार ने 10 लाख रुपये से अधिक कीमत वाले ई-वाहनों पर सब्सिडी समाप्त कर दी गई है. अब केवल 10 लाख तक के वाहनों को ही सब्सिडी का लाभ मिलेगा और वह भी घटाकर अधिकतम 1 लाख तक सीमित कर दिया गया है. इसके बावजूद राज्य में ई-वाहनों की बिक्री में कोई बड़ी गिरावट नहीं आई है.

रोड टैक्स छूट से बिक्री में इजाफा: ईवी वाहनों के खरीदारों की संख्या में बढ़ोतरी का एक बड़ा कारण रोड टैक्स में दी गई छूट भी है. 31 अगस्त 2022 से लागू हुई ईवी पॉलिसी के तहत पहले दो साल तक रजिस्ट्रेशन और रोड टैक्स पर 100% छूट दी गई. इसके बाद दो साल तक 50% और फिर अगले सालों के लिए 25% छूट का प्रावधान है. इसी का असर है कि छत्तीसगढ़ में फिलहाल 1.49 लाख इलेक्ट्रिक वाहन सड़क पर दौड़ रहे हैं, जिनमें करीब 25 हजार छोटे स्पीड वाले वाहन शामिल हैं.

ऑटोमोबाइल सेक्टर में डिमांड बरकरार: ऑटोमोबाइल सेक्टर की जानकारों की मानें तो पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतों और नई वेरायटी लॉन्च होने से ईवी की मांग लगातार बनी हुई है. दोपहिया से लेकर चार पहिया तक, सबकी बिक्री में इजाफा हो रहा है.

2027 तक 15% ईवी का लक्ष्य: राज्य सरकार की पहली ईवी पॉलिसी के अनुसार, 2027 तक कुल नए पंजीयन में से 15% वाहनों को इलेक्ट्रिक करना लक्ष्य रखा है. इसके लिए उत्पादकों और विक्रेताओं को करों में रियायतें भी दी जा रही. लेकिन सब्सिडी में हो रही देरी से इस महत्वाकांक्षी लक्ष्य पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं.

क्या कहता है परिवहन विभाग: परिवहन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि सब्सिडी की राशि के लिए वित्त विभाग के साथ पत्राचार किया गया है, जैसे ही वहां से राशि जारी होगी, भुगतान कर दिया जाएगा.

