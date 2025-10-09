ETV Bharat / state

पराली से निपटने का शिवराज फार्मूला, 12 अक्टूबर को खेत से करेंगे किसानों को डेमोंस्ट्रेट

केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान अपने खेत से दिखाएंगे पराली से निपटने का तरीका, किसानों को करेंगे प्रोत्साहित.

SHIVRAJ FORMULA STUBBLE BURNING
12 अक्टूबर को खेत से करेंगे किसानों को डेमोंस्ट्रेट (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : October 9, 2025 at 8:27 PM IST

3 Min Read
भोपाल: खुद को राजनेता से पहले किसान पुत्र कहते रहे कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद भी एक किसान हैं, लिहाजा वो किसानों से जुड़ी सबसे बड़ी समस्या का निपटारा फाइलों के बजाए जमीन पर करने में जुटे हैं. ये समय पूरे देश में पराली के जलाए जाने का होता है. पराली जलाने के इस संकट के निपटारे का व्यवहारिक हल केन्द्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद अपने खेत से पूरे देश को बताएंगे. पूरे देश में इस समय धान की कटाई के बाद फिर गेंहू की बुआई होनी है. लिहाजा इसी दौरान पराई जलाई जानी है. पराली को कैसे मैनेज किया जाए. इसके लिए शिवराज सिंह चौहान खुद किसानों को फार्मूला देने जा रहे हैं.

पराली से निपटने का शिवराज फार्मूला

कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने देश के सभी राज्यों के कृषि मंत्रियों से ये आग्रह किया है कि अपने राज्यों में वे सीधी बुआई को प्रोत्साहित करें. उन्होंने कहा कि इसी तरीके से पराली का सही मैनेजमेंट और इस्तेमाल हो सकेगा. शिवराज सिंह अपने खेत को इस प्रयोग के तौर पर किसानों के सामने रखेंगे. उन्होंने बताया कि 12 अक्टूबर को "मैं अपने ही खेत से इसकी शुरुआत करूंगा. प्रयोग ये है कि शिवराज धान कटने के बाद सीधे खेत में गेंहू की बुआई करेंगे.

Shivraj Plan Deal with Stubble
अपने खेत से पराली से निपटने का तरीका बताएंगे शिवराज (ETV Bharat)

शिवराज का कहना है कि उनके ऐसा करने से किसान भी सीधी बुवाई के लिए प्रेरित होंगे. केंद्रीय मंत्री ने किसानों को सलाह दी है कि कि रोटावेटर चॉपर, बायो डी-कम्पोजर, मलचिंग आदि का उपयोग करने का कोशिश करें."

पराली से निपटने का प्लान, राज्यों के कृषि मंत्रियों से वन टू वन

पराली से निपटने केलिए शिवराज सिंह चौहान ने पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्रियों से वन टू वन बात की और उनसे उनके राज्यों में पराली की समस्या का फीडबैक लिया. राज्यों के कृषि मंत्रियों ने अपने-अपने राज्यों में पराली के प्रबंधन को लेकर किए जा रहे उपायों के बारे में बताया. हरियाणा में पराली ना जलाने पर वित्तीय सहायता का प्रयोग किया जा रहा है.

Shivraj Demonstrate to farmers
पराली से निपटने का शिवराज फार्मूला (ETV Bharat)

केन्द्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि राज्यों में पराली प्रबंधन को लेकर अच्छा काम हो रहा है, लेकिन लगातार कोशिश जरुरी है. केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बैठक में फसल प्रबंधन, सीधी बुवाई, जैसे कई विषयों पर बात की. उन्होंने जोर देकर कहा कि पराली मैनेजमेंट को लेकर जो धनराशि है उसका खर्च तय होना चाहिए.

पराली जलाने में दिल्ली यूपी को पीछे छोड़ चुका एमपी

वैसे तो देश में पराली जलाने के मामले में हमेशा से पंजाब हरियाणा यूपी और दिल्ली टॉप फाइव में रहे हैं, लेकिन अब इस सूची में मध्य प्रदेश बाकी राज्यों को पीछे छोड़ रहा है. अगर आंकड़ों में बात करें तो इन 4 राज्यों में जितनी पराली जलाई जाती है. तो मध्य प्रदेश में इन 4 राज्यों से ज्यादा पराली बीते सीजन में जलाई गई. भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की शाखा जिस प्रयोग शाला में ये डेटा इकट्ठा किया जता है. वहां से ये जानकारी दी गई है.

इसी साल अप्रैल की बात करें तो पंजाब यूपी दिल्ली और हरियामा में 1 अप्रैल से 31 मई के बीच 26 हजार से ज्यादा घटनाएं पराली जलाने की हुई. जबकि केवल मध्य प्रदेश में ये आंकड़ा 34 हजार के पार पहुंच गया.

