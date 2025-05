ETV Bharat / state

राहुल के बाद अब पदयात्रा पर निकलेंगे शिवराज, सबसे पहले विदिशा को पांव-पांव नापेंगे - SHIVRAJ SINGH PADYATRA

राहुल के बाद अब पदयात्रा पर निकलेंगे शिवराज ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team Published : May 22, 2025 at 7:56 PM IST | Updated : May 22, 2025 at 8:52 PM IST 3 Min Read

भोपाल: कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बाद अब केन्द्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान अब देशाटन (मतलब यात्रा करना) पर निकल रहे हैं. वे चार दिन बाद से पदयत्रा शुरू करेंगे. उनकी अपनी विदिशा संसदीय क्षेत्र से ये पदयात्रा 25 मई से शुरू होगी. जिसमें हर दिन वे 20 से 25 किलोमीटर पैदल चलेंगे. यात्रा सप्ताह में दो से तीन दिन चलेगी. अपनी लोकसभा सीट विदिशा की हर विधानसभा तक ये यात्रा पहुंचेगी. विदिशा के बाद देश की अन्य लोकसभा सीटों तक पहुंचेंगे केन्द्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान 25 मई से जो पदयात्रा शुरू करने जा रहे हैं. इसकी शुरुआत भले उनकी अपनी विदिशा संसदीय सीट से हो, लेकिन इसके बाद देश के अन्य लोकसभा क्षेत्रों में भी शिवराज सिंह पदयात्रा निकालेंगे. शिवराज सिंह का कहना है कि "पदयात्रा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर और विकसित भारत के संकल्प को जन-जन तक पहुंचाने और केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ अधिकतम लोगों तक पहुंचाने की दिशा में की गई एक पहल है. शिवराज यात्रा के दौरान गांवों में ही रुकेंगे. वहीं विभिन्न वर्गों से संवाद कर योजनाओं की जानकारी देंगे और मौके पर ही लोगों की समस्याओं का निराकरण करेंगे.

