ETV Bharat / state

शिवराज सिंह की गाड़ी गड्ढे में, लबाबल पानी में उतरे छपाक, छाता ले सेल्फी लेने की होड़ - Shivraj Singh Chouhan

शिवराज सिंह चौहान की कार कीचड़ भरे गड्ढे में फंसी (ETV Bharat)

I Love you too भांजों-शिवराज सिंह

सभा को संबोधित करते हुए शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि, ''झारखंड में पानी भी जमकर बरस रहा है और भांजे-भांजियों का अपने मामा के लिए प्यार भी, और आप का ये प्रेम ही हमारी शक्ति है. भांजों, I Love you too बादल बरस रहे हैं, बिजली चमक रही है, घनघोर बारिश हो रही है. लेकिन आप फिर भी परिवर्तन के लिए डटे हुए हैं. ये माहौल देखकर मैं कह सकता हूं कि अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा और झारखंड में परिवर्तन आएगा.'' पूर्व सीएम ने आगे कहा कि झारखंड वालों, मैं आज आपसे ये कहने आया हूं कि हम राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर बनाएंगे, ताकि कोई विदेशी घुसपैठिया अपना आधार कार्ड न बनवा पाए, वोटर लिस्ट में अपना नाम न लिखवा पाए.''

झारखंड में हर गरीब को पक्का मकान

केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह ने कहा कि, ''झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार रेत लूटने का काम कर रही है. मैं आज भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आपको वचन देता हूं कि झारखंड में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हर गरीब को पक्का मकान दिया जाएगा. गरीबों को मकान बनाने के लिए रेत फ्री में देंगे. सोरेन सरकार झारखंड में घुसपैठ करा रही है. घुसपैठिये रोजगार छीनने का काम कर रहे हैं, हमारी रोटी खतरे में है. मैं आपसे कहना चाहता हूं कि झारखंड की माटी, बेटी और रोटी को सुरक्षित भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही करेगी. झारखंड की बहनें अलग-अलग पोटली में मिट्टी लेकर आई हैं और कह रही हैं कि यहां माटी, बेटी और रोटी सुरक्षित नहीं है. मैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से वचन देता हूं कि झारखंड में माटी, बेटी और रोटी की सुरक्षा हम करेंगे.''