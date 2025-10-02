केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया शस्त्र पूजन, बोले-रावण के रूप में जलाएं बुराई
शस्त्र पूजन के साथ केंद्रीय मंत्री शिवराज ने किया स्वदेशी अपनाने का आव्हान, बोले विदेशी वस्तुओं का करें बहिष्कार.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 2, 2025 at 8:35 PM IST
विदिशा : केंद्रीय कृषि मंत्री व विदिशा सांसद शिवराज सिंह चौहान ने विजयदशमी पर पुलिस लाइन परिसर में शस्त्र पूजन किया. इस दौरान उन्होंने विधि-विधान से शस्त्रों की पूजा-अर्चना की और अधिकारियों व जनप्रतिनिधियों के साथ हवन में आहुतियां दीं. इस खास मौके पर पुलिस लाइन में पुलिस द्वारा उपयोग किए जाने वाले सभी प्रकार के अस्त्र शस्त्र व बंदूकों को सजाया गया और पारंपरिक विधि से उनकी पूजा की गई.
बुराई के खिलाफ विजय का संदेश
केंद्रीय कृषि मंत्री व विदिशा सांसद शिवराज सिंह चौहान ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा, '' विजयदशमी का पर्व केवल रावण दहन की परंपरा भर नहीं है, बल्कि यह बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है. रावण का पुतला जलाना हमें यह संदेश देता है कि चाहे बुराई कितनी भी बड़ी क्यों न हो, अंततः सत्य और धर्म की ही विजय होती है. इस पर्व पर हम सभी को संकल्प लेना चाहिए कि अपने जीवन से बुराइयों को दूर करेंगे और समाज में प्रेम, एकता और सद्भाव को बढ़ावा देंगे.”
स्वदेशी अपनाने का आह्वान
कृषि मंत्री ने लोगों से विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार और स्वदेशी उत्पादों के उपयोग का संकल्प लेने की अपील भी की. उन्होंने कहा, “ जैसे हम रावण के पुतले को जलाते हैं, वैसे ही हमें विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना चाहिए. देश तभी आत्मनिर्भर बनेगा जब हम अपने किसानों, अपने उद्योगों और अपनी मिट्टी से बने सामान को प्राथमिकता देंगे. विजयदशमी पर यही हमारा संकल्प होना चाहिए.”
उत्सव का माहौल
शस्त्र पूजन के बाद शिवराज सिंह चौहान राजपूत समाज द्वारा आयोजित दशहरा उत्सव में भी शामिल हुए. यहां उन्होंने स्थानीय लोगों को विजयदशमी की शुभकामनाएं दीं और समाज में एकता बनाए रखने का संदेश दिया. कार्यक्रम में जिला पंचायत अध्यक्ष गीता कैलाश रघुवंशी, कुरवाई विधायक हरिसिंह सप्रे, विदिशा विधायक मुकेश टंडन, कलेक्टर अंशुल गुप्ता, पुलिस अधीक्षक रोहित काशवानी सहित विभिन्न जनप्रतिनिधि, अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे.
विदिशा शहर में पूरे दिन उत्सवमय माहौल रहा और जगह-जगह रावण दहन की तैयारियां की गईं हैं और सांझ ढलते ही मैदानों में विशालकाय रावण के पुतले दहन के लिए तैयार खड़े दिखाई दिए.