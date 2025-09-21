ETV Bharat / state

रायसेन में बोले शिवराज- देश के विकास की राह में बार-बार चुनाव बाधा, वन-नेशन वन-इलेक्शन जरूरी

केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ( ETV Bharat )

रायसेन: केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि बार-बार होने वाले चुनावों से देश की विकास प्रक्रिया प्रभावित होती है. लाखों-करोड़ों रुपए खर्च होते हैं. आचार-संहिता लगने से विकास कार्य ठप हो जाते हैं. अफसर और कर्मचारी चुनावी प्रक्रिया में उलझ जाते हैं. पुलिस और अर्धसैनिक बल सुरक्षा की जगह चुनाव ड्यूटी में लग जाते हैं. इससे उद्योग, व्यापार, शिक्षा और जनकल्याण योजनाएं प्रभावित होती हैं. ये बातें उन्होंने रविवार को रायसेन के वन परिसर में "वन नेशन, वन इलेक्शन समर्थन कार्यक्रम" को संबोधित करते हुए कहीं. चौहान ने कहा- भारत को मजबूत और विकसित बनाना प्रधानमंत्री का संकल्प, बार-बार होने वाले चुनाव इसकी राह में सबसे बड़ी बाधा चौहान ने कहा “प्रधानमंत्री का संकल्प है कि भारत मजबूत और विकसित बने. इसकी राह में सबसे बड़ी बाधा बार-बार होने वाले चुनाव हैं. अब समय आ गया है कि पूरा देश मिलकर इसका समाधान निकाले.” इस अवसर पर मंच से जनप्रतिनिधियों ने भी केंद्रीय मंत्री के विचारों का समर्थन करते हुए कहा कि रायसेन से उठी यह आवाज देश के विकास को नई दिशा देगी. केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान (ETV Bharat)

