रायसेन में बोले शिवराज- देश के विकास की राह में बार-बार चुनाव बाधा, वन-नेशन वन-इलेक्शन जरूरी
केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह ने कहा- आचार-संहिता लगने से ठप हो जाते हैं विकास कार्य. चुनावी प्रक्रिया में उलझ जाते हैं अफसर और कर्मचारी.
रायसेन: केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि बार-बार होने वाले चुनावों से देश की विकास प्रक्रिया प्रभावित होती है. लाखों-करोड़ों रुपए खर्च होते हैं. आचार-संहिता लगने से विकास कार्य ठप हो जाते हैं. अफसर और कर्मचारी चुनावी प्रक्रिया में उलझ जाते हैं. पुलिस और अर्धसैनिक बल सुरक्षा की जगह चुनाव ड्यूटी में लग जाते हैं. इससे उद्योग, व्यापार, शिक्षा और जनकल्याण योजनाएं प्रभावित होती हैं. ये बातें उन्होंने रविवार को रायसेन के वन परिसर में "वन नेशन, वन इलेक्शन समर्थन कार्यक्रम" को संबोधित करते हुए कहीं.
चौहान ने कहा- भारत को मजबूत और विकसित बनाना प्रधानमंत्री का संकल्प, बार-बार होने वाले चुनाव इसकी राह में सबसे बड़ी बाधा
चौहान ने कहा “प्रधानमंत्री का संकल्प है कि भारत मजबूत और विकसित बने. इसकी राह में सबसे बड़ी बाधा बार-बार होने वाले चुनाव हैं. अब समय आ गया है कि पूरा देश मिलकर इसका समाधान निकाले.” इस अवसर पर मंच से जनप्रतिनिधियों ने भी केंद्रीय मंत्री के विचारों का समर्थन करते हुए कहा कि रायसेन से उठी यह आवाज देश के विकास को नई दिशा देगी.
चौहान ने बताया कि रायसेन जिले की जिला पंचायत, जनपद पंचायत, नगर पंचायत और नगर पालिका ने एकमत होकर प्रस्ताव पारित किया है कि एक राष्ट्र, एक चुनाव देशहित में है. और इसे संविधान संशोधन के जरिए लागू किया जाना चाहिए. उन्होंने कहा कि ये प्रस्ताव राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किए जाएंगे.
बच्चों ने भी “एक राष्ट्र, एक चुनाव” विषय पर आकर्षक प्रस्तुतियां दीं
कार्यक्रम में बच्चों ने भी “एक राष्ट्र, एक चुनाव” विषय पर आकर्षक सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दीं. जिसने वहां उपस्थित जनसमूह का मन मोह लिया. कार्यक्रम में सांची विधानसभा क्षेत्र के विधायक डॉ. प्रभु राम चौधरी, पूर्व पीडब्ल्यूडी मंत्री ठाकुर रामपाल सिंह, भोजपुर विधायक सुरेंद्र पटवा, भाजपा जिला अध्यक्ष राकेश शर्मा सहित कई जनप्रतिनिधि मंच पर मौजूद रहे. बड़ी संख्या में स्थानीय निकायों के प्रतिनिधियों और आम नागरिकों ने भी कार्यक्रम में भागीदारी की.
शिवराज ने रायसेन में उठाई झाड़ू, जनता को दिलाई स्वच्छता की शपथ
केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रविवार को रायसेन पहुंचकर स्वच्छता का बिगुल बजाया. दोपहर में अवंतिका कॉलोनी में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में शिवराज ने खुद हाथ में झाड़ू थामी और 'स्वच्छता सर्वेक्षण 2025' के लिए लोगों को जागरूक किया. इस दौरान उन्होंने नगरवासियों को स्वच्छता की शपथ दिलाते हुए इस अभियान का हिस्सा बनने के लिए प्रेरित भी किया.