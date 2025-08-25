ETV Bharat / state

देश छोड़कर मत जाना रे भाइयों, IISER में शिवराज सिंह की स्टूडेंट्स से भावुक अपील - IISER 12TH CONVOCATION

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च के दीक्षांत समारोह में शिवराज सिंह की स्टूडेंट्स से अपील, आपका ज्ञान देश के काम आना चाहिए.

शिवराज सिंह ने IISER के छात्रों से कहा, देश छोड़कर मत जाना (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 25, 2025 at 8:12 PM IST

भोपाल: इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च (IISER) के 12वें दीक्षांत समारोह में 423 स्टूडेंट्स को स्नातक की डिग्री प्रदान की गई. सोमवार को भोपाल में हुए दीक्षांत समारोह में स्टूडेंट्स को संबोधित करते हुए कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि आईआईएसईआर के चेयरपर्सन प्रो. अरविंद आनंद नाटू ने मेरा परिचय मंत्री के रूप में दिया, लेकिन मैं यहां मामा बनकर आया हूं. उन्होंने कहा कि भारत की पुरानी विद्धता आज भी हमेशा ज्ञान का प्रकाश देती है और नए शोधकर्ताओं का कर्तव्य है कि वे इस विरासत को आगे बढ़ाएं.

अमेरिका को भारतवंशियों ने बनाया

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि "ब्रेन ड्रेन भयानक खतरा है. अमेरिका को अमेरिका वालों ने नहीं बल्कि इसे बनाने वाले भारतवासी हैं. सिलिकॉन वैली में कौन है? वहां डॉक्टर कहां से गए? पढ़ाई यहां, शिक्षा यहां, नॉलेज यहां, ज्ञान यहां और महान बनाएं वहां. अपने जीवन का एक बड़ा लक्ष्य भी तय करो.

ISIR में शिवराज सिंह चौहान की स्टूडेंट्स से की अपील (ETV Bharat)

यह इतना प्रतिष्ठित संस्थान है, मुझे कहने की जरूरत नहीं है. आजीविका तो तुम्हानी चलनी ही है, लेकिन देश छोड़कर मत जाना रे भाइयों. भारत में ज्ञान है, मेधा है, बुद्धि है, परिश्रम करने का सामर्थ्य है, लेकिन आप लोग सिर्फ ये मत सोचना की बस एक नौकरी मिल जाए. असली सुख तब है, जब आपका ज्ञान आपके देश और समाज के काम आए."

423 स्टूडेंट्स को दी गई डिग्री (X/ IISER Bhopal)

423 स्टूडेंट्स को दी गई डिग्री

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च के डायरेक्टर प्रो. गोवर्धन दास ने बताया कि "इस बार कुल 423 छात्र छात्राओं ने ग्रेजुएशन किया है. इसमें से 227 बीएसएमएस, 51 बीएस, 56 एमएस और 89 पीएचडी शामिल हैं. आईआईएसईआर अब नेचुरल साइंसेज, ह्यूमैनिटीज और इंजीनियरिंग पर भी काम कर रहा है. इस सत्र से संस्थान में बीटेक और एमए कोर्स भी शुरू किए जा रहे हैं. संस्थान में स्टूडेंट्स की संख्या करीब 3 हजार पहुंच गई है. इनमें 35 फीसदी छात्राएं हैं."

IISER के 12वें दीक्षांत समारोह में सामिल हुए शिवराज सिंह चौहान (X/ IISER Bhopal)

संस्थान को मिला 340 करोड़ का अनुदान

संस्थान के डायरेक्टर ने बताया कि "संस्थान को करीब 340 करोड़ रुपए का अनुदान मिला है. संस्थान की फैकल्टी ने 4 हजार से ज्यादा पियर रिव्यूड लेख प्रकाशित किए हैं. इसी तरह 60 से ज्यादा पेटेंट प्राप्त किए हैं." उन्होंने बताया कि "आईआईएसईआर के 50 से ज्यादा संस्थानों के साथ एमओयू दर्ज किया जा चुका है.

संस्थान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग को भी खेती से जोड़ने पर काम कर रहा है." उन्होंने कहा कि "संस्थान में एक सेंटर फॉर एग्रो टेक्नोलॉजी रिसर्च भी स्थापित किया जाना चाहिए, ताकि कृषि क्षेत्र में हो रही नई-नई तकनीक के जरिए किसानों की आजीविका में सुधार लाया जा सके."

